Partnerschaft aus EIB, EU-Kommission und Breakthrough Energy Catalyst fördert Energiespeicherprojekt für grünere Produktion von Nahrungsmitteln, Brennstoffen und Chemikalien in Europa

RONDO

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Kommission und Breakthrough Energy Catalyst engagieren sich über ihre EU-Catalyst-Partnerschaft für eine klimafreundlichere Produktion von Nahrungsmitteln, sauberen Brennstoffen und Chemikalien in Europa.

Das Energiespeicher-Unternehmen Rondo Energy will in Europa eine Technologie etablieren, die Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Quellen in kontinuierlich verfügbare Hochtemperatur-Wärme und Energie für die Produktion von Nahrungsmitteln, sauberen Brennstoffen und Chemikalien umwandelt. Dafür erhält das Unternehmen 75 Millionen Euro in Form von Zuschüssen und – sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind – einem sogenannten Venture-Debt-Kredit.

Mit dem Geld will Rondo Energy seine Präsenz in Europa ausbauen und Lösungen entwickeln, die kontinuierlich kostengünstigen, CO 2 -freien Strom und Hochdruck-Dampf liefern. Geplant sind hochinnovative langlebige Energie-Großspeicher, die Strom in Wärme umwandeln. Bei dieser „Power-to-Heat“-Technologie werden spezielle Ziegelsteine mit Stromleitungen erhitzt. Der Strom dafür stammt aus einer erneuerbaren Quelle, außerhalb der Stoßzeiten oder bei Überproduktion aus Erneuerbaren wird er auch aus dem Netz bezogen. Die in den Steinen gespeicherte Energie sorgt dann für eine stabile, zuverlässige Rund-um-die Uhr-Versorgung mit Wärme in Form von Dampf, erhitztem Gas oder Kraft-Wärme-Kopplung. Die Technologie trägt zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung von Industrieanlagen bei, macht die Stromversorgung flexibler und damit sicherer und sorgt auch bei Dunkelflaute für ein stabiles Netz.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Für die grüne Wende müssen wir massiv in innovative Technologien investieren. Denn nur so kommt die Industrie von fossilen Brennstoffen los. Mit unserem neuen Engagement schreiben wir das nächste Kapitel der EU-Catalyst-Partnerschaft. Wir freuen uns, die hochinnovativen Energiespeicher von Rondo Energy zu unterstützen. Als Klimabank wollen wir noch viele weitere Netto-Null-Technologien finanzieren, die bezahlbare Ökoenergie für die Industrie und die Menschen liefern und Europa gleichzeitig wettbewerbsfähiger machen.“

Eric Trusiewicz, CEO von Rondo Energy: „Mit dem Projekt geben wir unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Breakthrough zusätzlichen Schub und tragen zur künftigen Elektrifizierung der Industriewärme ohne Umweltaufschlag bei. Gemeinsam werden wir unsere Technologie vollständig bankfähig und in großem Maßstab einsetzbar machen. Mit dem Zuschuss von Breakthrough Energy Catalyst und dem EIB-Kredit bringen wir sie nach Europa, wo wir offene Türen einlaufen dürften.“

Maroš Šefčovič, Exekutiv-Vizepräsident der Kommission für den europäischen Grünen Deal: „Es ist enorm wichtig, dass unsere künftige grüne Wirtschaft hier in Europa aufgebaut wird. Daher liefert die EU-Catalyst-Partnerschaft eine perfekte Blaupause dafür, wie öffentliche und private Geldgeber in Europa angesiedelte Großprojekte für grüne Technologie finanzieren können. Zusammen mit dem Innovationsfonds und Horizont Europa können wir mehr Mittel mobilisieren. Schließlich müssen wir in der EU pro Jahr durchschnittlich den Gegenwert von 700 Milliarden US-Dollar investieren, wenn wir unser Klimaziel für 2030 – weniger Treibhausgase – erreichen wollen. Außerdem müssen wir diese Finanzierungen zügig anschieben, und wir müssen die Kreditvergabe erleichtern, damit kleine Unternehmen faire Wettbewerbsbedingungen haben. Denn damit steht und fällt die grüne Wende.“

Mario Fernandez, Leiter von Breakthrough Energy Catalyst: „Mit der Technologie von Rondo Energy kann die Industrie endlich auf kostengünstigen Ökostrom umsteigen. Und genau das brauchen wir jetzt, um Europas Industrie schnellstmöglich von Erdgas unabhängig zu machen. Wir sind stolz darauf, bei solchen wichtigen Projekten in Europa dabei zu sein und mit visionären Partnern wie Rondo Energy, der EIB und der EU-Kommission kritische Technologie auf den Markt zu bringen.“

EU-Catalyst schafft eine Blaupause dafür, wie sich innovative Cleantech-Technologien mit öffentlich-privater Unterstützung fördern lassen. Ziel der Partnerschaft ist es, innovativen CO 2 -armen Technologien zum Durchbruch zu verhelfen und zu ermöglichen, dass sie kostenmäßig mit fossilen Brennstoffen konkurrieren können. Die EU-Mittel für die Partnerschaft stammen aus dem EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont Europa und dem Innovationsfonds unter dem InvestEU-Programm. Breakthrough Energy Catalyst mobilisiert entsprechendes privates Kapital und Zuschüsse philanthropisch orientierter Anleger, um die ausgewählten Projekte zu finanzieren.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Die EIB ist in über 160 Ländern tätig und vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die EIB soll als Durchführungspartner der Kommission für das InvestEU-Programm bis zu 420 Millionen Euro für diese Partnerschaft einsetzen. Die Mittel stammen aus dem Horizont-Europa-Programm (Zusagen von 200 Millionen Euro) und dem Innovationsfonds (Zusagen von 220 Millionen Euro). Die Partnerschaft EU-Catalyst schließt potenzielle weitere Beiträge von EU-Mitgliedstaaten oder anderen privaten Partnern nicht aus, die die Projekte ebenfalls unterstützen wollen. Eine Förderung kann über die Website von Breakthrough Energy Catalyst beantragt werden.

Horizont Europa ist das wichtigste EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation und für den Zeitraum 2021–2027 mit 93,5 Milliarden Euro dotiert. Der Innovationsfonds gehört zu den weltweit größten Förderprogrammen für die Einführung klimaneutraler, innovativer Technologien. Die Mittel dafür stammen aus dem Verkauf von Zertifikaten des EU-Emissionshandelssystems (im Zeitraum 2020–2030 auf 40 Milliarden Euro veranschlagt).

Breakthrough Energy ist ein globales Netzwerk von Einrichtungen und Initiativen, die sich für eine Welt mit sauberer Energie einsetzen. Die Organisation finanziert bahnbrechende Technologien, macht sich für klimaintelligente Strategien stark, mobilisiert weltweit Partner und beschleunigt damit Fortschritte in jeder Phase.

Breakthrough Energy Catalyst ist eine neuartige Plattform, die in kommerzielle „First-of-a-kind“-Projekte für neue Klimatechnologien investiert. So beschleunigt sie die weltweite Einführung dieser Technologien und macht sie kostengünstiger.

Rondo wurde speziell für Industrieanlagen entwickelt: Seine Wärmebatterien bestehen aus bewährten, langlebigen Materialien und sind so konstruiert, dass sie sich nahtlos in bestehende industrielle Anlagen und Prozesse integrieren lassen. Ob als Ersatz für auslaufende fossil befeuerte Heizungsanlagen oder als robuste Ergänzung zu bestehenden Systemen, Rondo erfordert keine disruptiven Veränderungen in den Abläufen der Kunden. Rondo betreibt derzeit bei Calgren Renewable Fuels in Pixley, Kalifornien, das kommerzielle Energiespeichersystem mit der weltweit höchsten Temperatur und dem höchsten Wirkungsgrad.

Weitere Informationen

