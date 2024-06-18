Papua-Neuguinea: Neun von der EIB Global finanzierte Brücken in ländlichen Gegenden fertiggestellt

EIB

Die EIB Global hat rund 50 Mio. US-Dollar in den Bau von Brücken investiert, die die Konnektivität und Straßensicherheit in den Provinzen East Sepik und Madang verbessern

Technische-Hilfe-Zuschuss von 3 Mio. Euro aus der Cotonou-Investitionsfazilität

Teil des BRIRAP-Projekts, kofinanziert von der Asiatischen Entwicklungsbank und der Regierung Papua-Neuguineas

Rund 400 000 Menschen erhalten leichteren Zugang zu Märkten und sozialen Diensten

Die EIB Global, der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU, investiert 50 Millionen US-Dollar in kritische Infrastruktur in Papua-Neuguinea und hat damit neun klimafeste Brücken budgetgerecht fertiggestellt, drei in der Provinz East Sepik und sechs in Madang. Sie erfüllen hohe Standards und erleichtern Tausenden Menschen den Alltag, weil der Zugang zu Märkten und sozialen Diensten einfacher und sicherer wird.

Eine moderne Straßen- und Brückeninfrastruktur entlang der wenigen Hauptachsen ist in Papua-Neuguinea von großer Bedeutung. Für Menschen in entlegenen Regionen und unzugänglichen Gegenden mit extremen Wetterverhältnissen sind diese Straßen lebenswichtig. Auf dem Sepik-Highway und dem Ramu-Highway wurden neun veraltete, nicht mehr verkehrstaugliche Brücken ersetzt. Dadurch ist die nationale Infrastruktur jetzt erheblich nachhaltiger und klimafester. Gleichzeitig profitieren die Menschen in den beiden Provinzen, weil die Straßen damit sicherer, zuverlässiger und zugänglicher werden.

Das BRIRAP-Projekt zur Erneuerung von Brücken für eine bessere Anbindung ländlicher Gebiete basiert auf der erfolgreichen Zusammenarbeit der EIB Global, der Asiatischen Entwicklungsbank und der Regierung von Papua-Neuguinea. Ihre strategische Partnerschaft ermöglichte 27 neue Brücken, für die die Asiatische Entwicklungsbank ca. 90 Millionen US-Dollar, Papua-Neuguinea 10 Millionen US-Dollar und die EIB Global rund 50 Millionen US-Dollar bereitstellten. Dies spiegelt die Entschlossenheit der beiden Banken und der Regierung, sich für ein modernes, klimafestes und funktionstüchtiges Straßen- und Brückennetz in Papua-Neuguinea einzusetzen.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen im pazifischen Raum: „Die Zeiten der alten, maroden Brücken und gefährlichen Flussquerungen sind vorbei. Jetzt haben die Menschen neun hochwertige, klimafeste Brücken – ein wichtiger Meilenstein für den ländlichen Raum und seine Anbindung und Sicherheit. Dieses sichtbare Ergebnis und die Zusammenarbeit der EIB Global, der Asiatischen Entwicklungsbank und der Regierung von Papua-Neuguinea erfüllen mich mit Stolz.“

David Ruma Wereh, Staatssekretär des Department of Works and Highways von Papua-Neuguinea: „Das BRIRAP-Projekt eröffnet ländlichen Gegenden einen sicheren Zugang zu Märkten und bessere Anbindungen. Es steht für einen transformativen Wandel, sozial wie wirtschaftlich. Tausende Menschen in Papua-Neuguinea profitieren in ihrem Alltag davon. Gleichzeitig verfügen wir durch das BRIRAP-Projekt jetzt über wesentlich mehr Know-how und Kompetenzen im Brückenbau. Künftig wollen wir schrittweise weitere hochwertige, klimafeste Brückenstrukturen und Konnektivitätsprojekte im ganzen Land angehen und setzen auch dabei auf Kooperationen.“

Andrew Oaeke, Staatssekretär des Department of Treasury von Papua-Neuguinea: „Unsere Regierung bedankt sich bei der Asiatischen Entwicklungsbank und der Europäischen Investitionsbank für die gute Zusammenarbeit. Wir haben jetzt hochwertige Brücken in Betrieb genommen, die das Leben der Menschen in den beiden betroffenen Provinzen leichter machen. Die Regierung würde es begrüßen, die Partnerschaft künftig bei ähnlichen Projekten fortzusetzen.“

Jacques Fradin, EU-Botschafter in Papua-Neuguinea: „Ich freue mich, dass die EU über ihre Bank das ehrgeizige ‚Connect PNG‘-Programm der Regierung unterstützt. Indem verschiedene Landesteile besser angebunden werden, bringen wir die soziale und wirtschaftliche Entwicklung voran. Verkehr und Konnektivität bilden das Herzstück der europäischen Global-Gateway-Strategie. Besonders freut mich, dass die fertiggestellten Brücken den ländlichen Gemeinschaften neue Perspektiven eröffnen. In der Provinz East Sepik ergänzt der bessere Zugang zu ländlichen Gegenden das STREIT-Programm der EU, das Kakao- und Vanillebauern den Marktzugang erleichtern soll.“

Said Zaidansyah, Länderdirektor der Asiatischen Entwicklungsbank für Papua-Neuguinea: „Ich freue mich, dass das von der Asiatischen Entwicklungsbank, der EIB Global und der Regierung von Papua-Neuguinea unterstützte BRIRAP-Projekt den Zugang ländlicher Gemeinschaften zu urbanen Zentren verbessert. Auf eines möchte ich dabei besonders hinweisen: Ein wichtiger Projektfokus war die Straßenverkehrssicherheit. Deshalb wurden bei der Versetzung bestehender Brücken auch Betroffene und vor allem Frauen zur Erreichbarkeit von Märkten, Gesundheitseinrichtungen und Schulen befragt.“

Hintergrundinformationen

Das BRIRAP-Projekt (Bridge Replacement for Improved Rural Access) sah vor, 27 marode, einspurige Bailey-Behelfsbrücken auf Papua-Neuguineas Nationalstraßen durch moderne, zweispurige dauerhafte Brücken mit Weiten von 20 bis 160 Metern und einer Gesamtlänge von 1,33 Kilometern zu ersetzen. Finanziert wurde das Infrastrukturprojekt von der Asiatischen Entwicklungsbank (rund 90 Millionen US-Dollar), der EIB Global (rund 50 Millionen US-Dollar) und der Regierung Papua-Neuguineas (10 Millionen US-Dollar). Die Aufsicht über die Umsetzung oblag dem Department of Works and Highways (DoWH), der Infrastrukturagentur der papua-neuguineischen Regierung. Das BRIRAP-Projekt bestand aus vier Paketen: Die ersten beiden umfassten den Bau von 18 Brücken mithilfe der Finanzierung der Asiatischen Entwicklungsbank. Die Pakete 3 und 4 wurden von der EIB Global gefördert und betrafen neun Brücken. Ende 2023 war der Bau aller 27 Brücken abgeschlossen. Ihre Freigabe für den Verkehr bedeutet eine erhebliche Verbesserung des Verkehrsnetzes und der Erreichbarkeit innerhalb des Landes.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Bis Ende 2027 will sie Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben – das ist ein Drittel des Gesamtziels der Initiative. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungs­finanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.