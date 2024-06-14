Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Frankreich: EIB investiert 150 Mio. Euro in Green-Bond-Emission über 3 Mrd. Euro des französischen Energiekonzerns EDF

14 Juni 2024
  • Klimabank der EU zeichnet erstmals grüne Anleihen der EDF
  • Energiekonzern macht mit dem frischen Geld das Verteilnetz fit für die Energiewende

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat bei einer Emission von grünen Anleihen des französischen Energiekonzerns EDF am 11. Juni 2024 Papiere im Wert von 150 Millionen Euro gezeichnet. Die Emission im Volumen von insgesamt drei Milliarden Euro umfasst mehrere Tranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Verwendungszwecken. Die längste läuft 20 Jahre und ist für die Anpassung des Verteilnetzes an die Energiewende vorgesehen. Von dieser insgesamt 1,25 Milliarden Euro schweren Tranche hat die EIB einen Anteil von zwölf Prozent erworben.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB ist ein besonders langfristiger Partner der EDF. Und wir tragen sehr gern zum Erfolg dieser großen Transaktion bei, die der Finanzierung der Energiewende dient. Als öffentliche Bank ist es auch unsere Aufgabe, solche Großfinanzierungen zu unterstützen, um die Stromerzeugung in Frankreich und in Europa im Allgemeinen zu dekarbonisieren.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors, die zu den Kernzielen der EU beitragen. 2023 war Frankreich mit einem Investitionsvolumen von 6,9 Milliarden Euro für erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz das Land mit den meisten EIB-Finanzierungen im Bereich Energiewende und grüne Transformation.

Kontakt

Andrea Morawski

Press Office

Referenz

2024-206-DE

Teilen

Tags

  • Strom
  • Ambroise FAYOLLE
  • Direktorium
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen

30 Juni 2017

Zehnter Jahrestag der Emission der ersten grünen Anleihe durch die EIB – Wachstum des weltweiten Marktes für grüne Anleihen entscheidend für Klimafinanzierungen

Zehn Jahre nach der Emission der weltweit ersten grünen Anleihen hat die Europäische Investitionsbank heute betont, welch entscheidende Rolle Ökoanleihen dabei spielen, rasch Mittel des privaten Sektors für Klimaschutzinvestitionen zu mobilisieren.

19 Februar 2016

Grünes Gold: Wie die EIB und die Luxemburger Börse die Mittel zur Eindämmung des Klimawandels beschaffen

Die Zulassung der hundertsten Umweltanleihe an der Luxemburger Börse war ein Meilenstein auf dem Weg zur Mobilisierung der dringend erforderlichen Klimainvestitionen. Die EIB hat ihre bis 2026 laufende Referenzanleihe um 250 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro aufgestockt. Sie ist damit die größte Umweltanleihe mit dieser Laufzeit.

1 August 2025

Latvia to get solar-power boost as energy company Sunly receives almost €85 million international financing

Latvia is set to get more clean energy as a result of almost € 85 million in international financing for renewable-electricity provider Sunly. Estonia-based Sunly will use the loans from the European Investment Bank (EIB), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and SEB to build four solar parks in Latvia with total capacity of 329 megawatts (MW) – enough to meet the annual electricity consumption of up to 180,000 households.