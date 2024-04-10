EIB Global vergibt Kredit über 50 Mio. Euro an Moldaus größte Bank maib für grüne Investitionen kleinerer Betriebe

Außerdem stellt EIB Global EU-besicherte Portfolioteilgarantie, damit maib weitere 44 Mio. Euro an kleinste, kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen ausreichen kann

weitere 44 Mio. Euro an kleinste, kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen ausreichen kann Finanzpaket ermöglicht günstige Kredite – besserer Zugang zu Kapital schafft Voraussetzung für mehr Beschäftigung und Wirtschaftswachstum

Auf der EU-Moldova Private Sector Mobilisation Mission in Chișinău hat die Europäische Investitionsbank (EIB) – vertreten durch die EIB Global – die Unterzeichnung von zwei Verträgen mit der größten moldauischen Bank maib bekannt gegeben. Die EIB vergibt einen Kredit über 50 Millionen Euro und stellt eine von der EU besicherte Garantie zur Risikoteilung, durch die die moldauische Bank weitere Kredite von 44 Millionen Euro an kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) ausreichen kann.

Der EIB-Kredit über 50 Millionen Euro an die maib soll den Zugang von Firmen zu Kapital verbessern und grüne Investitionen fördern. Da mindestens zehn Prozent des Kreditbetrags für grüne Projekte bestimmt sind, trägt die Finanzierung zu Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit bei. Moldauische KKMU und Midcap-Unternehmen erhalten so günstige Kredite mit langer Laufzeit, die in Moldau-Leu oder in Fremdwährungen ausgezahlt werden können.

Mit der Portfolioteilgarantie, die über den Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) der EU besichert ist, baut die EIB Global ihr Finanzierungsangebot für den moldauischen Privatsektor weiter aus. Die Risikoteilungsoperation macht den Weg frei für Kredite von 44 Millionen Euro an KKMU.

Macar Stoianov, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der maib: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der EIB und danken ihr für das Vertrauen, das sie in uns setzt. Die maib kennt sich mit der Kreditvergabe an moldauische Unternehmen aller Sektoren sehr gut aus. Wir können sicherstellen, dass diese langfristigen Mittel vor Ort für Projekte eingesetzt werden, die die wirtschaftliche Entwicklung in Moldau fördern. Die von der EU besicherte Portfoliogarantie wird spürbar zur Finanzierung kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen beitragen. Für unser Land hat die europäische Integration oberste Priorität, und die maib will aktiv daran mitwirken. Neben Krediten bieten wir unseren Geschäftskunden erstklassiges Online-Banking, ein enges Netz von Kundenbetreuern, eine spezielle Hotline sowie sämtliche Zahlungsdienste. Danke nochmals an die EU und die EIB für diese Zusammenarbeit.“

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in Moldau: „Das Finanzpaket der EIB wird in Moldau die unternehmerische Initiative stärken, Jobs schaffen und die Unternehmen widerstandsfähiger machen. Angesichts des Ukrainekriegs ist das besonders wichtig. KKMU sind das Rückgrat der moldauischen Wirtschaft. Sie stellen 60 Prozent aller Arbeitsplätze im Privatsektor. Auf seinem Weg zur EU-Mitgliedschaft muss das Land seine Wirtschaft nun unbedingt stärken und diversifizieren. Gemeinsam mit unseren EU-Partnern werden wir Moldau weiterhin dabei unterstützen, seine Wirtschaft wettbewerbsfähiger, innovativer und gerechter zu machen.“

Adrienn Kiraly, Direktor der GD Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen: „Wir freuen uns, bei der Unterzeichnung des Kreditvertrags und der von der EU besicherten Portfolioteilgarantie dabei zu sein. Beide Verträge zusammen werden mehr als 90 Millionen Euro für moldauische KKMU mobilisieren und zur Leitinitiative Access to Finance im Rahmen des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU beitragen. Mit dieser Unterstützung wollen wir die Unternehmen in Moldau widerstandsfähiger machen und gleichzeitig mehr Beschäftigung und wirtschaftliche Chancen schaffen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung außerhalb der EU. Sie arbeitet als Teil von Team Europa und der Global-Gateway-Strategie der EU eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global und Moldau: Die EIB ist seit 2007 in Moldau aktiv und hat dort bislang rund 1,29 Milliarden Euro für Projekte bereitgestellt. Damit unterstützt sie die EU-Ziele für Verkehr, Energie, KKMU, Landwirtschaft und kommunale Infrastruktur. Die Zusammenarbeit der EIB mit Moldau beruht auf der Europäischen Nachbarschaftspolitik, und die Bank hat kürzlich ihre Unterstützung für das Land auf dem Weg in die EU verstärkt. 2023 unterzeichnete die Bank Kredite über insgesamt 120 Millionen Euro für Projekte des öffentlichen und des privaten Sektors.

Die maib ist die größte Bank in Moldau. Ende 2023 hatte sie einen Marktanteil von 34,3 Prozent bei den Einlagen und von 37,4 Prozent bei den Ausleihungen. Sie ist ein disziplinierter Kreditgeber. Zum 31. Dezember 2023 lag ihre Problemkreditquote bei 2,7 Prozent und die Eigenkapitalquote bei 24,2 Prozent. Die maib hat für Moldau systemische Bedeutung. Sie versorgt fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung und gehört mit über 2 400 Beschäftigten zu den größten privaten Arbeitgebern des Landes. Ihr größter Anteilseigner ist seit 2018 ein Konsortium aus der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), Invalda INVL, einer führenden Vermögensverwaltungsgruppe in den baltischen Staaten, und Horizon Capital, einer Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.