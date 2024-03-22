© Nomagic

EIB-Kredit über 8 Mio. Euro soll Forschung und Entwicklung bei Nomagic beschleunigen

Finanzierung mit Rückhalt aus dem Programm „InvestEU“ für innovative Unternehmen

Die polnische Robotikfirma Nomagic erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über acht Millionen Euro. Das Unternehmen entwickelt intelligente Robotik für E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen und wird mit dem Geld seine Forschung und Entwicklung (FuE) vorantreiben. Nomagic will seine Automatisierungslösungen weiterentwickeln, wettbewerbsfähiger werden und die Produktpalette erweitern. Die EIB-Finanzierung ist durch das InvestEU-Programm der Europäischen Kommission im Förderbereich „Zukunftstechnologien“ abgesichert.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Wir freuen uns, Nomagic unter InvestEU mit wichtigem Kapital zu versorgen. Mit dem Geld kann Nomagic seine Automatisierungslösungen für den Einzelhandel weiterentwickeln. Unsere strategische Finanzierung hilft dem Unternehmen, sein Geschäft auszubauen, seine Marktposition zu stärken und so auf seinem Wachstumskurs spürbar voranzukommen.“

In der jungen E-Commerce- und Logistikbranche steht die Automatisierung von Lagern im Vordergrund. Nomagic hat eine KI-basierte Firmware für Standard-Roboterarme entwickelt. Mit „Nomagic React.AI“ können Roboter ohne produktspezifische Anweisungen eine Vielzahl von Waren handhaben. Der Roboterarm von Nomagic führt repetitive Kommissionierabläufe im Lager aus, sodass sich die Lagerbeschäftigten auf abwechslungsreichere Aufgaben mit höherem Mehrwert konzentrieren können.

Marek Cygan, Mitgründer und Chief AI Officer von Nomagic: „Wir haben ein erstklassiges, schlankes KI-Team aufgebaut, das unseren Kunden den besten Service bietet und dafür sorgt, dass sich ihre Investitionen rentieren. Dazu entwickeln wir für unsere Roboter eine Plattform mit Funktionen, die man nicht auf den ersten Blick sieht, die aber für den Kundennutzen entscheidend sind. Die Firmware Nomagic React.AI, die wir mit dem neuen Kredit bei unseren Produktionsrobotern einsetzen wollen, zeigt perfekt, was wir im Bereich KI draufhaben.“

Nomagic will vor allem in neue Branchen expandieren und die Zusammenarbeit mit Systemintegratoren intensivieren. Mit seinem einmaligen Ansatz ist Nomagic das einzige europäische Unternehmen in einem von US-Firmen dominierten Marktsegment. Der EIB-Kredit ist für die Forschung und Entwicklung bei Nomagic enorm wichtig. Durch die Investitionen kann das Unternehmen in neue Sektoren vordringen und sein Produkt Nomagic React.AI weiter verbessern. Damit festigt es seine Marktposition und bringt die Lagerautomatisierung in Europa voran.

In den fünf Jahren bis 2023 investierte die EIB-Gruppe in Polen insgesamt 4,3 Milliarden Euro in Innovation, Digitalisierung und Humankapital. Mit diesen Finanzierungen unterstreicht sie ihr Engagement für Spitzentechnologien und die Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen von Menschen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist seit 1990 in Polen aktiv und hat bislang mehr als 93,09 Milliarden Euro für Projekte vergeben, die die Wirtschaft des Landes voranbringen. Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen. EIB-Projekte stärken die Wettbewerbsfähigkeit, eine nachhaltige Entwicklung und den sozialen und territorialen Zusammenhalt. Sie fördern Innovationen und beschleunigen einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität.

Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2023 neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro für über 900 Projekte. Diese Mittel werden voraussichtlich Investitionen von rund 320 Milliarden Euro anschieben, 400 000 Unternehmen erreichen und 5,4 Millionen Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Alle Projekte, die die EIB-Gruppe finanziert, entsprechen dem Pariser Klimaabkommen. Die EIB-Gruppe fördert keine Investitionen in fossile Brennstoffe. In ihrem Klimabank-Fahrplan hat sie zugesagt, in den zehn Jahren bis 2030 ca. 1 Billion Euro für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu mobilisieren, und sie ist auf gutem Weg dorthin. Über die Hälfte ihrer jährlichen Finanzierungen ist für Projekte bestimmt, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

In der EU fließt etwa die Hälfte der EIB-Mittel in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen niedriger ist. Dies unterstreicht den Willen der Bank, ein gerechtes Wachstum zu fördern und die Lebensstandards anzugleichen.

Das InvestEU-Programm mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für langfristige Finanzierungen in der EU, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie soll die Risikotragfähigkeit der Partner erhöhen und so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren.

Nomagic.ai

Nomagic wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau. Mit seiner Produktlinie „justPick“ entwickelt und vertreibt das Unternehmen End-to-End-Roboterlösungen für die Kommissionierung. Das Team vereint Know-how in den Bereichen Robotik, KI, Cloud Computing und Logistik und übernimmt mit seinen Lösungen die komplette Verantwortung für die Kommissionierung von Artikeln. Zu den Komplettlösungen gehört neben der Hardware auch spezialisierte Software, die mit Techniken der Künstlichen Intelligenz (KI) für höchste Genauigkeit sorgen und mit Deep Learning den Durchsatz einer großen Vielfalt an Artikeln erhöhen. Zum Leistungspaket von Nomagic gehören außerdem alle Sicherheitssysteme sowie flexible Anpassungen, etwa mit anwendungsspezifischen Greifern. In einer strategischen Partnerschaft mit Reesink Logistic Solutions entwickelt Nomagic Systemlösungen, die die Prozesse rund um AutoStore-Systeme vollständig automatisieren. Darüber hinaus besitzt Nomagic mit „justInduct“ eine zweite Produktlinie, die in Hochleistungssortieranlagen zum Einsatz kommt. Mit jeder Produktinstallation will das Unternehmen die Intralogistik seiner Kunden effizienter und leistungsfähiger machen und so eine langfristige vertrauensvolle Partnerschaft aufbauen.