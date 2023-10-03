NOMAGIC II (IEU TI)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project mainly aims to support Nomagic's research, innovation and development (RDI) activities over the period 2023-2025.
Nomagic is a Polish robotics company specialised in 'pick & place' robots, primarily used in warehouses. In particular, the company offers an artificial intelligence enabled robotic arm that picks, inspects, analyses and places products. The aim is to finance the further automation of retail fulfilment through the development of robotic solutions for warehouses.
Nomagic is a Polish robotics company specialised in pick & place robots primarily used in warehouses. The company offers an artificial intelligence enabled robotic arm that picks, inspects, analyses and places products.
The project supports the policy objective of innovation and digitalisation by supporting an innovative start-up offering autonomous robots for the use in warehouses. The project generates significant positive RDI externalities through the application of the technology in various industries and through knowledge spill-overs to clients and business partners in the area of robotics and artificial intelligence.
The project is therefore strengthening the EU's market position in the context of automation and digitalisation and enhancing the competition in this field. EIB provides the SME with tailored venture debt financing, enabling the company to continue its growth. Without the EIB financing, Nomagic would not be able to scale up so rapidly.
The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.