Kredit von 200 Mio. Euro für die Sanierung und den Ausbau des Straßenbahnnetzes in Nantes und den Bau von Radwegen

Ziel ist es, die Qualität und das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in Nantes und Umgebung als Alternative zum privaten Pkw zu verbessern

Darüber hinaus gewährt die Europäische Kommission eine Finanzhilfe von 30 Mio. Euro aus dem Mechanismus für einen gerechten Übergang (JTM)

Der Gemeindeverband Nantes Métropole hat von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen von 200 Millionen Euro für den öffentlichen Nahverkehr und Radwege erhalten. Es soll dazu beitragen, die Qualität, die Bezahlbarkeit und die Umweltfreundlichkeit der Mobilitätsdienste zu verbessern.

Die Finanzierung unterstützt mehrere Projekte des Gemeindeverbands für eine Mobilität, die Alternativen zum Auto bietet: Die Sanierung von 3,2 Kilometer Straßenbahngleisen der Linien 1, 2 und 3 sowie der Kauf von 46 neuen Citadis-Zugeinheiten, die nach und nach die alten Straßenbahnen ersetzen, der Bau eines neuen Betriebshofs am Standort Babinière mit einem umgestalteten Umsteigepunkt und einer Park-and-Ride-Anlage, außerdem die Einrichtung von Radwegen auf einer Länge von 38 Kilometern von geplanten 50 Kilometern.

Zusätzlich zu dem Kredit mit einer Laufzeit von 30 Jahren vergibt die Europäische Kommission eine Finanzhilfe von 30 Millionen Euro aus dem Mechanismus für einen gerechten Übergang. Mit der Fazilität können öffentliche Investitionen in europäischen Regionen, die sich im Wandel zu einer CO 2 -armen Wirtschaft befinden, mit Finanzhilfen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt finanziert werden.

Nantes Métropole ist Teil des europäischen Projekts mySMARTLife (Sustainable mobility infrastructures for low emissions and quality services). Dessen Hauptziel ist es, durch innovative Lösungen in den Bereichen Mobilität, Energie und Digitalisierung eine nachhaltigere Stadt zu schaffen, CO 2 -Emissionen zu reduzieren und erneuerbare Energien zu fördern.

Johanna Rolland, Bürgermeisterin von Nantes und Präsidentin von Nantes Métropole anlässlich der Unterzeichnung mit EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, die am Rande einer Sitzung des Gemeindeverbands stattfand: „Ich danke der EIB für ihre klare und entschlossene Unterstützung von Nantes Métropole bei der ökologischen Wende. Wir investieren massiv in den Ausbau einer nachhaltigen Mobilität: eine Milliarde Euro in dieser Amtsperiode, von denen 20 Prozent durch das Darlehen finanziert werden, um die Fortbewegung in den 24 Kommunen unseres Gemeindeverbandes einfacher, bezahlbarer und umweltfreundlicher zu machen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB steht an der Seite der Gebietskörperschaften, um sie bei ihrem ökologischen Umbau zu unterstützen. Genau diesem Ziel dienen die Investitionen, die die Klimabank der EU mitfinanziert. Sie werden sich direkt und konkret auf den Alltag der Menschen im Raum Nantes auswirken. Die EU zeigt damit, dass sie durch ihr Handeln die Lebensqualität und das Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger verbessert.“

Hintergrundinformationen

Gemeindeverband Nantes Métropole

Der Gemeindeverband besteht aus 24 Kommunen und hat 656 275 Einwohner. Nantes Métropole implementiert einen städtischen Mobilitätsplan für den Zeitraum 2018–2027, der auf Multimodalität und nachhaltige Entwicklung setzt. Der Gemeindeverband investiert, um das öffentliche Nahverkehrsnetz besser zu verknüpfen und die Nutzung auch jenseits der Ringstraße um Nantes zu erleichtern. Bis 2027 sollen zudem 70 Prozent der Straßen verkehrsberuhigt werden, um eine sanfte Mobilität für kurze Strecken und eine überlegte und eingeschränkte Nutzung von Pkws zu fördern. Nantes und die anderen Kommunen des Gemeindeverbands wollen ein neues Entwicklungsmodell schaffen, um zum demokratischen, ökologischen und digitalen Wandel beizutragen.

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors, die zu den Kernzielen der EU beitragen. 2023 war Frankreich mit einem Investitionsvolumen von 6,9 Milliarden Euro für erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz das Land mit den meisten EIB-Finanzierungen im Bereich Energiewende und grüne Transformation. Als Partner der Kommunen, Départements und Regionen hat die EIB letztes Jahr 2,3 Milliarden Euro für den öffentlichen Schienen-, den städtischen Nahverkehr und für sanfte Mobilität bereitgestellt – den Bereich, in dem die EIB in Frankreich die meisten Finanzierungen vergeben hat.