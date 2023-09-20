TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE

L'opération soutient la stratégie en matière de mobilité durable de Nantes Métropole, en accord avec le dernier Plan de Déplacements Urbains 2018-2027, qui vise à une diminution de la part modale de la voiture en faveur de la mobilité douce et des transports en commun, et du Plan Climat Air Energie territorial.

Les composantes devraient permettre d'améliorer l'efficacité et l'attractivité du réseau de transport ainsi que l'accessibilité aux lieux d'études et de travail, tout en favorisant un report modal de la voiture particulière et contribuant ainsi à la réduction des externalités négatives des transports telles que la pollution atmosphérique et sonore, les accidents routiers et le réchauffement climatique.





Le financement BEI contribue à la diversification des sources de financement de la Métropole et offre une maturité longue et une durée de mobilisation adaptée aux besoins et projects structurants de la Métropole.