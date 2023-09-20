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TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Verkehr : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2023 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB vergibt 200 Mio. Euro an Nantes Métropole für nachhaltige Mobilität

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2023
20220414
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE
NANTES METROPOLE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 405 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Le projet porte sur la rénovation du réseau de tramway de Nantes Métropole, y compris la rénovation du matériel roulant ainsi que du site de maintenance et remisage, la construction d'un parc relais et l'aménagements des pistes cyclables et zones pour les piétons.

Les investissements à financer devraient ainsi contribuer à la réduction des externalités négatives des transports telles que les nuisances environnementales en termes de pollution atmosphérique et sonore, les accidents routiers et le réchauffement climatique. Les composantes devraient permettre d'améliorer l'efficacité du réseau de transport et d'apporter ainsi des bénéfices en termes de gains de temps, d'une moindre congestion routière et d'une amélioration de l'accessibilité aux lieux d'étude et de travail. L'opération permettra ainsi de déployer un transport plus efficace, accessible, respectueux de l'environnement et sûr.

Additionality and Impact

L'opération soutient la stratégie en matière de mobilité durable de Nantes Métropole, en accord avec le dernier Plan de Déplacements Urbains 2018-2027, qui vise à une diminution de la part modale de la voiture en faveur de la mobilité douce et des transports en commun, et du Plan Climat Air Energie territorial.

 

Les composantes devraient permettre d'améliorer l'efficacité et l'attractivité du réseau de transport ainsi que l'accessibilité aux lieux d'études et de travail, tout en favorisant un report modal de la voiture particulière et contribuant ainsi à la réduction des externalités négatives des transports telles que la pollution atmosphérique et sonore, les accidents routiers et le réchauffement climatique.


Le financement BEI contribue à la diversification des sources de financement de la Métropole et offre une maturité longue et une durée de mobilisation adaptée aux besoins et projects structurants de la Métropole.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Lors de l'instruction, la BEI vérifiera le respect des exigences de la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) 2011/92/EU telle que modifiée par la Directive 2014/52/EU. En outre, et si applicable, la BEI examinera la conformité avec la directive sur l'évaluation environnementale stratégique (SEA) 2001/42/CE, les directives pertinentes sur les habitats et les oiseaux (respectivement 92/43/CEE et 2009/147/CE) et la directive-cadre sur l'eau (2000 /60/CE).

La Banque exigera du promoteur d'assurer que les marchés pour la mise en oeuvre du projet seront en conformité avec la législation applicable de l'UE (Directive 2014/24/EU ou Directive 2014/25/EU ainsi qu'à la directive 92/13/CEE ou à la directive 89/665/CEE) telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'UE, avec publication d'avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union Européenne, le cas échéant.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
20 September 2023
17 November 2023
Weitere Unterlagen
30/08/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 3
30/08/2023 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 5
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 3
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169637268
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220414
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 5
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169642691
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220414
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 1
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169645141
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220414
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 2
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169637334
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220414
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE - ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE - Bloc 4
Datum der Veröffentlichung
30 Aug 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169637267
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20220414
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2023
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169759098
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220414
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE
Datenblätter
TRAMWAY DE NANTES & MOBILITE DOUCE
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen