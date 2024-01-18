© Shutterstock

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat für 100 Millionen Euro die erste grüne Anleihe mit sozialer Ausrichtung von in’li gezeichnet. Die Tochter der Groupe Action Logement ist ein wichtiger Akteur für bezahlbares Wohnen im Großraum Paris.

in’li hat den Auftrag, in der Region Île-de-France bezahlbaren Wohnraum für Arbeitnehmende der Mittelschicht und junge Erwerbstätige zu schaffen. Daher fließen die gesamten Anleiheerlöse dorthin, wo der Wohnungsmarkt im Großraum Paris besonders angespannt ist. Alle geförderten Wohnungen müssen Energieeffizienzkriterien erfüllen und eine soziale Wirkung haben.

Es handelt sich um eine völlig neuartige Finanzierung für bezahlbaren Wohnraum. Die dafür geltenden Umweltkriterien sind ein Kernanliegen von in’li und EIB.

Die Privatplatzierung erfolgt nach höchsten Marktstandards für grüne und verantwortungsvolle Finanzierungen. in’li verfügt über einen Rahmen für grüne Finanzierungen, der genaue Kriterien für die Förderobjekte vorgibt. Dieser Rahmen wurde von ISS ESG, einer der großen Ratingagenturen für nachhaltige Investitionen und Finanzierungen weltweit, unabhängig überprüft und erhielt eine positive Bewertung. Dabei ging es vor allem um den Stand der schrittweisen Anpassung an die Taxonomie-Verordnung der EU. Die EIB unterstützt diese Strategie und fördert die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften für ein nachhaltiges Finanzwesen.

Damien Robert, Vorstandsvorsitzender von in’li: „in’li freut sich gleich doppelt. Erstens begeben wir erstmals eine grüne Anleihe mit sozialer Ausrichtung, und zweitens wurde sie von der EIB gezeichnet – einem starken Finanzierungspartner. Der auf unseren Strategieplan und unseren Dekarbonisierungspfad abgestimmte Schritt ist ein herausragendes Beispiel für unsere nachhaltige Finanzierungsstrategie.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „in’li erhält eine Finanzierung, um seine Investitionen in bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum auszubauen. Ich freue mich, dass wir das ermöglichen konnten. Die EIB war Pionierin für die weltweit erste grüne Anleihe. Als Klimabank der EU ist sie stolz, Wohnraum zu fördern, der hohe ökologische Anforderungen erfüllt und eine soziale Wirkung erzielt, indem er die Energiekosten der Mieterinnen und Mieter reduziert.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB finanziert hochwertige Investitionen, die Europa bei seinen zentralen Zielen helfen, wie dem europäischen Grünen Deal, mit dem die EU bis 2050 CO 2 -neutral werden will. Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um Herausforderungen wie die Energiewende für ein CO 2 -armes Wachstumsmodell zu meistern. 2022 beliefen sich die Investitionen der EIB in Frankreich in erneuerbare Energien, saubere Mobilität und Energieeffizienz auf 5,9 Milliarden Euro. Das entspricht 70 Prozent ihrer Finanzierungen.

in’li

in’li, eine Tochtergesellschaft von Action Logement, ist mit mehr als 50 000 Wohnungen im Großraum Paris Marktführer für bezahlbares Wohnen in der Region. Sie soll es Arbeitnehmenden der Mittelschicht und jungen Erwerbstätigen ermöglichen, eine Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes zu finden, die Mobilität von Arbeitskräften erleichtern und die Regionalentwicklung unterstützen.

Action Logement

Seit 70 Jahren engagiert sich Action Logement für bezahlbare Wohnungen in Arbeitsmarktregionen. Mit über einer Million Einheiten ist die Gruppe ein wichtiger Akteur auf dem französischen Markt für sozialen und bezahlbaren Wohnraum. Action Logement verwaltet die Wohnungsbauabgabe der Arbeitgeber (PEEC) paritätisch, um Wohnungen für Arbeitnehmende, die Wirtschaft und lebendige Städte und Regionen zu fördern. Die Gruppe beschäftigt 18 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankreich und den französischen Übersee-Departements und -Regionen.