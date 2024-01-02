MYTILINEOS investiert in Entwicklung und schnelleren Ausbau von Solarparks und Batterie-Energiespeichern in Griechenland und anderen EU-Ländern

Investitionen erhöhen Anteil der Erneuerbaren im Stromnetz der EU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt MYTILINEOS Energy & Metals (MYTILINEOS) 400 Millionen Euro bereit. Mit dem Geld will das Unternehmen umfangreiche neue Investitionen in die Erzeugung von grünem Strom in Griechenland und anderen EU-Staaten vorantreiben.

MYTILINEOS will bis 2027 ein neues Portfolio von Solarparks und Batteriespeichersystemen (BESS) mit einer zusätzlichen Leistung von etwa 2,6 Gigawatt in Betrieb nehmen. Die Gesamtinvestitionen werden auf 2,5 Milliarden Euro geschätzt.

Die neuen Anlagen entstehen in verschiedenen weniger entwickelten und Übergangsgebieten in Griechenland und der EU. Mit ihrer Finanzierung unterstützt die EIB neue Investitionen in Kohäsionsregionen, in denen das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt. Damit bekräftigt die Bank der EU ihr Engagement für ein gerechtes Wachstum und die Angleichung der Lebensverhältnisse.

Jean-Christophe Laloux, Direktor mit Generalvollmacht für Finanzierungsoperationen der EIB und Christos Gavalas, Chief Treasury & IR Officer und Executive Board Member von MYTILINEOS, unterzeichneten den Kredit mit einer Laufzeit von zehn Jahren am 21. Dezember 2023 in Athen. Die neue Finanzierungsvereinbarung ist Teil des maßgeschneiderten Unterstützungspakets der EIB für REPowerEU. Mit dem ehrgeizigen milliardenschweren Plan will die EU die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten reduzieren, die grüne Wende beschleunigen und ihren CO 2 -Ausstoß bis 2050 auf Netto-Null senken.

Jean-Christophe Laloux: „Investitionen in erneuerbare Energien sind unerlässlich, um Griechenlands Potenzial bei Solarenergie und Energiespeichersystemen zu nutzen und Europas Energiewende voranzubringen. Um unsere CO 2 -Ziele zu erreichen und die grüne und nachhaltige Wende Europas zu beschleunigen, brauchen wir Projekte wie dieses, das eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht, die Speicherinfrastruktur ausbaut und Abfall reduziert.“

Christos Gavalas: „Unsere langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der EIB hat uns die Unterstützung der Bank gesichert. Mit dem Kredit über 400 Millionen Euro verfügt MYTILINEOS über die Mittel, um seine Investitionen in Solarparks und Batteriespeichersysteme schneller voranzubringen. Unsere strategischen Investitionen unterstreichen unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung und unterstützen Europas ehrgeizigen Plan, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und bis 2050 klimaneutral zu werden.“

Der neue Kredit der EIB dient nicht nur dem Ausbau der Solarenergie und der Speicherkapazitäten. Er hilft auch, das vorhandene Stromnetz zu modernisieren, das Management der Stromversorgung zu verbessern, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die künftige Nachfrage zu decken.

Moderne Zähler liefern den Endkunden Echtzeitinformationen. So können sie leichter Energie einsparen und ihre Nachfrage anpassen. Dadurch werden Hindernisse beseitigt, die die langfristigen Energie- und Klimaziele der EU und der Mitgliedstaaten ausbremsen.

Förderung von Energieinvestitionen in Griechenland und der EU

Die EIB finanziert seit 1964 langfristige Energieinvestitionen mit einer Reihe griechischer Energiepartner wie PPC und HEDNO.

In den letzten zehn Jahren hat die Bank über die PPC und andere griechische Energiepartner in dem Land über 4,3 Milliarden Euro für Energieinvestitionen bereitgestellt, unter anderem für eine bessere Stromanbindung griechischer Inseln, die Nutzung erneuerbarer Energien und für mehr Energieeffizienz.

MYTILINEOS

MYTILINEOS Energy & Metals wurde 1990 in Griechenland gegründet und notiert an der Athener Börse. Das multinationale Industrie- und Energieunternehmen mit einem konsolidierten Umsatz von 6,3 Milliarden Euro und einem EBITDA von 823 Millionen Euro hat mehr als 5 442 direkte und indirekte Beschäftigte innerhalb und außerhalb Griechenlands. Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmen verfolgt ehrgeizige Emissionsreduktionsziele, die den Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entsprechen. MYTILINEOS ist im Index von Morgan Stanley Capital International (MSCI) bereits als ESG-Leader eingestuft und wurde in den Dow Jones Sustainability (DJSI) Emerging Markets Index aufgenommen.