Die Europäische Investitionsbank (EIB), vertreten durch Vizepräsident Kris Peeters, hat heute ein Memorandum of Understanding mit der Wallonie unterzeichnet, vertreten durch Ministerpräsident Elio Di Rupo, Vizepräsident und Wirtschaftsminister Willy Borsus sowie Haushalts- und Finanzminister Adrien Dolimont. Gemeinsam wollen sie das Transformationspotenzial der Weltraumtechnologie nutzen, um die Wallonie als einen europäischen Marktführer zu positionieren.

Das Memorandum of Understanding bildet den Rahmen für eine engere Zusammenarbeit beider Partner, die dem wallonischen Luft- und Raumfahrtsektor zugutekommen soll. Künftig will die Bank der Region helfen, Projekte zu identifizieren, die für eine EIB-Finanzierung oder technische und finanzielle Beratung infrage kommen. Die EIB kann für regional geförderte Luft- und Raumfahrtprojekte ihre Finanzierungsinstrumente vorschlagen. Des Weiteren sollen alle Voraussetzungen geschaffen werden, um Investitionen des Privatsektors anzuziehen. Auf dieser Basis könnte eine Finanzierungsplattform für Luft- und Raumfahrtunternehmen entstehen.

Die Weltraumwirtschaft erfordert enorme Investitionen, um zu wachsen. Damit Projekte in der EU und ihren Regionen entsprechende Größenordnungen erreichen können, brauchen sie passende Finanzierungen. Als größter Geldgeber der europäischen Weltraumwirtschaft greift die EIB jungen, aufstrebenden Unternehmen ebenso unter die Arme wie etablierten Unternehmen mit neuen Initiativen.

Die stattlichen Investitionen müssen in die industrielle und wissenschaftliche Forschung und Innovation fließen – vor allem in innovative Materialien und Verfahren, Bord- und Kommunikationssysteme, Cybersicherheit, sowie die Datenwirtschaft und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Erdbeobachtungsdaten. In den zahlreichen Sektoren warten viele Aufgaben.

In der Vergangenheit stellte die EIB der Wallonie bereits Darlehen und Garantien für wichtige Projekte in der Region zur Verfügung. Diese Verbindung wird durch das Memorandum of Understanding nochmal gestärkt.

EIB-Vizepräsident Peeters: „Das Memorandum of Understanding steht für ein gemeinsames Ziel – wir wollen Investitionen in die wallonische Luft- und Raumfahrt beschleunigen. Um die Finanzierung der Sektorexpansion zu stemmen, bringt die EIB ihr Know-how in komplexen Kofinanzierungsstrukturen ein. Die Wallonie hat eine lange Tradition in diesem Sektor. Durch das Memorandum of Understanding können wir die Dynamik dieses Ökosystems, das für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt steht, wirksam unterstützen.“

Ministerpräsident Di Rupo: „Ich freue mich über die neue Zusammenarbeit zwischen der EIB und der Wallonie – sie wird unseren Luft- und Raumfahrtsektor noch wettbewerbsfähiger machen. Als Motor der wirtschaftlichen Entwicklung ist er vor allem für die Zukunft äußerst wichtig. Seit vielen Jahren baut unsere Region ein enormes Know-how in diesem Bereich auf. Die wallonische Regierung genehmigte unter ihrem Konjunkturprogramm Finanzierungen für mehrere Projekte, die zu einer Luft- und Raumfahrt-Wertschöpfungskette in der Wallonie beitragen, von der Entwicklung von Doppelsolarmodulen für Mikrosatelliten im Bereich der Erdbeobachtung bis zu integrierten intelligenten Bediensystemen für wiederverwendbare Trägersysteme. Jetzt müssen wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und den Sektor auf europäischer Ebene positionieren!“

Vizepräsident und Wirtschaftsminister Borsus: „Das Memorandum of Understanding ist eine wichtige Wegmarke in der strukturellen Entwicklung unseres Luft- und Raumfahrtsektors. Die Weltraumwirtschaft erfordert enorme Investitionen, um zu wachsen. Damit Projekte in Europa entsprechende Größenordnungen erreichen können, brauchen sie passende Finanzierungen. Rund 40 etablierte Akteure aus Industrie und Wissenschaft sind in der Wallonie im Luft- und Raumfahrtsektor tätig. Mit ihren über 2 000 Beschäftigten in der Region erwirtschaften sie einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen Euro. Wir setzen alles daran, dass dieser fest verankerte Sektor weiter wächst und die Wallonie zu einem europäischen Marktführer wird.“

Haushaltsminister Dolimont: „Seit über 50 Jahren ist die Luft- und Raumfahrt ein strategischer Sektor der Wallonie. In unserer Region sind traditionell Unternehmen mit weltweit anerkanntem Know-how zu Hause, und seit etwa zehn Jahren auch junge Unternehmen, die exponentiell wachsen. Mit der Entwicklung neuer Anwendungen, vor allem für die Klimawende, durchläuft die Branche einen bedeutenden Wandel. New Space sprengt alle Grenzen. Der Wallonie eröffnet diese Dynamik enorme Chancen. Als Haushaltsminister begrüße ich natürlich, dass zusätzlich zum Privatsektor und zu öffentlichen Instrumenten die EIB an Bord ist.“

2022 identifizierten die EU-Führungsspitzen die Raumfahrt als strategisch bedeutenden Bereich und forderten eine Weltraumstrategie. Im Zuge dieser politischen Dynamik erarbeiteten die Europäische Kommission und der Hohe Vertreter die erste Weltraumstrategie der EU für Sicherheit und Verteidigung. Das Memorandum of Understanding könnte den Weg für neue EIB-Finanzierungen in der Wallonie bereiten, vor allem unter der Strategischen Europäischen Sicherheitsinitiative (SESI) der Bank.

Mit Blick auf die Unternehmen der Wallonie genießen zwei Bereiche – Erdbeobachtung und wiederverwendbare Trägersysteme – im Memorandum of Understanding Priorität. Beide finden sich auch im Konjunkturplan der Wallonie wieder. Das Luft- und Raumfahrt-Cluster Skywin hat für beides einen Fahrplan aufgestellt.

Im Memorandum of Understanding bestätigt die EIB ihre Absicht, Gespräche über Investitions- und Finanzierungsaspekte von Projekten im Zusammenhang mit den Fahrplänen „Observation de la Terre 2025“ und „Lanceurs Réutilisables 2025“ aufzunehmen. Die Wallonie sagt zu, potenzielle Investitionsprogramme je nach Finanzmitteln anzupassen und Kofinanzierungsalternativen mit der EIB zu diskutieren.

Durch das Know-how der EIB optimiert die Wallonie die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Projekte in der Luft- und Raumfahrt.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. 2022 stellte die EIB rund 2,3 Milliarden Euro für Projekte in Belgien bereit. Für viele Sektoren der belgischen Wirtschaft – Energieeffizienz und erneuerbare Energien, Umwelt, Gesundheit und Bildung, digitale Konnektivität, Forschung, Entwicklung und Innovation – gilt sie als wichtiger Partner. Besonders an Projekten aus den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Gesundheitsversorgung, Wassermanagement, Stromverteilnetz und Schulen war die EIB in der Wallonie bislang beteiligt.

The EIB states its intention, on a non-binding basis, to:

Exchange information and knowledge on the space sector to create a common understanding of the challenges and key issues for financing;

sector to create a common understanding of the challenges and key issues for financing; Engage in discussions on the investment and financing aspects of projects related to the Earth Observation 2025 roadmap and the Reusable Launchers 2025 target and roadmap, calibrate potential investment schemes to funding sources and discuss EIB co-financing alternatives;

Assess capital investment projects (expected to fuel the long-term growth potential of the Walloon economy) in order to determine their compliance with the requirements and priorities of the EIB, with a view to extend new financing to projects in Wallonia, subject to, inter alia, satisfactory results of due diligence by the EIB in respect of each project, approval of corresponding individual loan proposals by the competent bodies of the EIB and agreement on appropriate documentation by relevant project counterparts;

Work with the Walloon Government in defining market needs/gaps and a programme of projects eligible, prima facie, for potential EIB advisory support and financing, provided that the financing of such projects shall be in any case subject to approval by the EIB’s competent governing bodies;

If requested by the Walloon Government, assess the possibility to provide technical assistance and financial advisory support to projects, in any case subject to the EIB’s competent governing bodies’ approval, as relevant, to improve the identification of priority investments and the definition of spending plans of specific projects, thereby facilitating the submission of applications for financing and/or measures drawing on EIB funds or regional and/or EU resources;

Define suitable methods of financing for the projects, in view of the individual characteristics of each of them, evaluating the possibility of support from the EIB;

Make available its know-how and explore more complex financing structures, which may contribute to accelerating the implementation of investments in the sector;

Assist the Walloon authorities in using the existing EU Funds co-financing framework loan (to the extent within the EIB’s control) and envisage new, general or special-purpose framework loans with the Walloon Region, in each case in compliance with any applicable requirements;

Help in identifying how European initiatives (including the Recovery and Resilience Facility and the Innovation Fund) could support the space market development and the setup of potential instruments in combination with EIB financing;

market development and the setup of potential instruments in combination with EIB financing; Contribute to the implementation of sizeable investments in Wallonia and reinforce the importance and promotion of economic, social and territorial cohesion in the EU; and

Play a significant role in the further development of the space sector by assessing the financing of space projects in Wallonia.

The Walloon Region states its interest to: