Die Europäische Investitionsbank-Gruppe, die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, will zusammen mit Mission Innovation weltweit Innovationen für saubere Energie fördern. Die neue Partnerschaft wurde auf einer gemeinsamen Veranstaltung im Rahmen der UN-Klimakonferenz (COP28) in Dubai bekannt gegeben. Neue öffentlich-private Partnerschaften, die die Entwicklung innovativer Technologien für saubere Energie vorantreiben, gehören auf der COP28 zu den Prioritäten, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.

Gemeinsam mit Mission Innovation, der bereits 23 Staaten und die Europäische Kommission angehören, will die EIB-Gruppe in erster Linie die Kreditvergabe für innovative Projekte in verschiedensten Sektoren und Regionen verbessern. Außerdem bringt die EIB-Gruppe ihr Know-how zu Finanzierungsinstrumenten ein, die dringend benötigtes Privatkapital für bahnbrechende Technologien mobilisieren, um die Wirtschaft auf Netto-Null-Kurs zu bringen. Mit der neuen Partnerschaft knüpft die EIB-Gruppe an ihre langjährige fruchtbare Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Forschung und Innovation der Kommission an.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Es kommt darauf an, die Technologien von morgen zu finanzieren. Denn nur so können wir die globalen Klimaziele erreichen, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften stärken und neue Arbeitsplätze schaffen. Entscheidend ist dabei, dass die multilateralen Entwicklungsbanken von Anfang an mitziehen. Deshalb schließt sich die EIB-Gruppe Mission Innovation an, um ihren Beitrag zur schnelleren Entwicklung sauberer Energielösungen für alle zu leisten. Mit unserem Fach- und Finanzwissen können wir dynamische öffentlich-private Partnerschaften für bahnbrechende Technologien aufbauen, die uns alle auf Netto-Null-Kurs bringen.“

Eleanor Webster, Leiterin des Sekretariats von Mission Innovation: „Die Partnerschaft mit der EIB-Gruppe entspricht genau unserem gemeinsamen Bestreben, saubere Energieinnovationen voranzubringen und die im Pariser Abkommen vereinbarten Ziele zu erreichen. Indem wir unser Know-how und unsere Ressourcen kombinieren, können wir mehr erreichen und die Entwicklung und Demonstration innovativer Lösungen beschleunigen.“

Die EIB-Gruppe verfügt über umfangreiche Erfahrung mit öffentlich-privaten Partnerschaften. Sie arbeitet eng mit der Kommission und dem Privatsektor zusammen, um Risiken zu teilen, die private Investoren allein nicht übernehmen wollen. Das betrifft vor allem die Frühphase. Vor zwanzig Jahren half die EIB mit, Offshore-Windkraft als wettbewerbsfähige, zuverlässige Energiequelle zu etablieren. Heute trägt sie maßgeblich dazu bei, Innovationen in schwer zu dekarbonisierenden Branchen wie Stahlproduktion und Schifffahrt voranzutreiben.

Mission Innovation mobilisiert mit einer Reihe ehrgeiziger Initiativen die internationale Gemeinschaft, um in diesem Jahrzehnt Kipppunkte bei den Kosten und der Verbreitung sauberer Energielösungen zu erreichen. Die Allianz aus EIB-Gruppe und Mission Innovation zeigt, wie wichtig es ist, saubere Energietechnologien von Anfang an mit Investitionen zu fördern. Die Zusammenarbeit ist ausschlaggebend für den Erfolg der Initiativen.