EIB-Kredit von 25 Mio. Euro und EU-Zuschüsse von 11 Mio. Euro für energetische Verbesserungen in 6 Polikliniken und 32 Kindergärten in Eriwan

Initiative gehört zu den vorrangigen Maßnahmen des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU für die Östliche Partnerschaft und steht in Einklang mit dem armenischen Flaggschiffprojekt „Investitionen in ein grünes Eriwan – Energieeffizienz und grüne Busse“

Eriwan will über 100 000 Quadratmeter öffentliche Gebäudeflächen sanieren und schöpft aus den Erfahrungen mit dem ersten Energieeffizienzprojekt

Flaggschiffprojekt soll Energieverbrauch und CO 2 -Emissionen senken sowie Lebensqualität von Patientinnen und Patienten, medizinischem Personal, Kindergartenkindern und Lehrkräften in der Hauptstadt erhöhen

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union (EU), hat mit Armenien einen Kredit über 25 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in die energetische Sanierung von Polikliniken und Kindergärten in Eriwan. Bereitgestellt wird der Kredit von der EIB Global, dem Geschäftsbereich der EIB für Projekte außerhalb der EU, in Einklang mit der Global-Gateway-Strategie. Die Stadt Eriwan steuert ebenfalls zwei Millionen Euro zur Finanzierung des Projekts bei.

Der EIB-Kredit wird vollständig von der EU garantiert und ist für ein Folgeprojekt bestimmt, das aus den Erfahrungen mit dem ersten Energieeffizienzprojekt mit Schwerpunkt auf Kindergärten schöpft. Die EU unterstützt das Projekt zudem mit einem Investitionszuschuss von elf Millionen Euro und Mitteln für technische Hilfe, die über die Nachbarschaftsinvestitionsplattform (NIP) bereitgestellt werden.

Die Initiative gehört zu den vorrangigen Maßnahmen des Wirtschafts- und Investitionsplans der EU für die Östliche Partnerschaft und steht in Einklang mit dem armenischen Flaggschiffprojekt „Investitionen in ein grünes Eriwan – Energieeffizienz und grüne Busse“. Im Rahmen dieses Projekts will die Stadt Eriwan mehr als 100 000 Quadratmeter öffentlicher Gebäudeflächen sanieren. Geplant sind die Sanierung von Gebäudehüllen, der Austausch von Fenstern, die Installation energieeffizienter Boiler, Solaranlagen für Warmwasser und energieeffiziente Beleuchtung. Für die Maßnahmen wurden 6 Polikliniken und 32 Kindergärten ausgewählt. Die Sanierungen bieten nicht nur unmittelbare Lösungen, sondern erhöhen auch die Langlebigkeit der Gebäude und den Komfort für ihre Nutzerinnen und Nutzer.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Armenien: „Ich freue mich sehr, dass die EIB die Umsetzung des Wirtschafts- und Investitionsplans in Armenien konsequent unterstützt. Dazu gehört auch dieses wichtige Projekt, das zur grünen und nachhaltigen Entwicklung des Landes beiträgt. Es verbessert die Lebensqualität von Kindern, Lehrkräften, Patientinnen und medizinischem Personal, und es verringert Eriwans Energieverbrauch und CO 2 -Fußabdruck. Das Projekt ist aufgrund seiner wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile in Armenien für die Partnerschaft zwischen der EU und der EIB als ihrer Klimabank besonders wichtig.“

Vassilis Maragos, Botschafter und Leiter der EU-Delegation in Armenien: „Die EU unterstützt Regierungen massiv beim Klimaschutz und beim Übergang zu einer emissionsarmen und klimafesten Wirtschaft. Wir beglückwünschen Armenien zu seiner ehrgeizigen Klimaagenda. Das Land unternimmt erhebliche Anstrengungen für eine CO 2 -arme Entwicklung, indem es den Anteil erneuerbarer Energien erhöht, die Energieeffizienz fördert sowie Waldflächen erhält und erweitert. Die EU intensiviert die Zusammenarbeit mit Armenien und hilft dem Land, seine Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen zu erfüllen. Ein wichtiges Element dieses Prozesses ist die stärkere Kooperation im Bereich der Energieeffizienz.“

Vahe Hovhannisyan, armenischer Finanzminister: „Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Moment in der Zusammenarbeit zwischen Armenien und der EU, und er unterstreicht unsere Entschlossenheit, unsere wirksame Partnerschaft zu verstärken. Die Modernisierung von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen entspricht unseren strategischen Zielen und ist eine wichtige Initiative des Regierungsprogramms 2021–2026. Das Energieeffizienzprojekt ist ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren Bildungs- und Gesundheitsinfrastruktur in Eriwan. Die Regierung dankt für die Unterstützung und freut sich auf die erfolgreiche Umsetzung der zweiten Phase, die eine Verbesserung der Energieeffizienz öffentlicher Gebäude in der Stadt bringt.“

Tigran Avinyan, Bürgermeister von Eriwan: „Die Stadt Eriwan weiß die finanzielle Hilfe der EIB und der EU für ihre Projekte sehr zu schätzen. In verschiedenen Bereichen der Stadtentwicklung ist die Zusammenarbeit für den Ausbau der Infrastruktur in Eriwan entscheidend. Im Rahmen des zweiten Energieeffizienzprojekts wird diese Zusammenarbeit weiter ausgebaut, und es werden mehr öffentliche Gebäude saniert.“

Die EIB und die EIB Global

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt langfristige Mittel für solide Vorhaben, die den Zielen der EU entsprechen. Sie unterstützt Projekte in vier Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen sowie ein zentraler Partner bei Global Gateway. Bis Ende 2027 wollen wir Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway. Im Team Europa fördert die EIB Global zusammen mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft tragfähige, fokussierte Partnerschaften und arbeitet dabei eng mit anderen multilateralen Entwicklungsbanken zusammen. Über Büros in aller Welt bringt sie die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Armenien

Die EIB ist seit 2010 in Armenien tätig. Sie ist dort im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik, der Östlichen Partnerschaft und anderer bilateraler Abkommen der EU aktiv. In den letzten zehn Jahren hat die Bank in Armenien eine Vielzahl von Projekten gefördert: von Infrastruktur und kleinen Unternehmen bis Wasserversorgung und Abwasserreinigung. Sie finanziert auch grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen für sichere und nachhaltigere Straßen.

Für das erste Eriwan-Energieeffizienzprojekt wurden von der EIB und dem Multigeberfonds Partnerschaft für Energieeffizienz und Umwelt in Osteuropa (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership, E5P) 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Projekt soll die Energieeffizienz, die Erdbebensicherheit und die sanitären Bedingungen in 50 Kindertagesstätten in Eriwan verbessern sowie die Lebensqualität von über einer Million Menschen in der Stadt erhöhen.

