Darlehen über 450 Mio. Euro unterzeichnet, als erste Tranche von insgesamt 500 Mio. Euro, die der EIB-Verwaltungsrat für die IVECO Group genehmigt hat

Finanzierung hilft bei der Entwicklung von Spitzentechnologie für einen elektrischen, effizienten und sicheren Verkehr

Iveco Group will Mittel bis Ende 2025 investieren, vor allem in Italien, aber auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, Tschechien und der Schweiz

Projekt ist die erste EIB-Finanzierung für die Iveco-Gruppe

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 450 Millionen Euro an die Iveco Group (IVG), einen weltweit führenden Anbieter von Nutz- und Spezialfahrzeugen, Antriebstechnologien und damit verbundenen Finanzdienstleistungen. Das Geld fließt in Projekte für Forschung, Entwicklung und Innovation, die den Verkehrssektor elektrifizieren und ihn effizienter und sicherer machen.

Das in Turin unterzeichnete Darlehen ist die erste Tranche von insgesamt 500 Millionen Euro, die der Verwaltungsrat der EIB genehmigt hat. Iveco will den Kredit mit einer Laufzeit von acht Jahren in Kürze vollständig abrufen. Mit dem Geld will das Unternehmen innovative Technologien und Architekturen für Elektroantriebe entwickeln. Außerdem sollen Digitalisierung, Fahrzeugkonnektivität und Lösungen für autonomes Fahren ein Plus an Effizienz, Sicherheit, Fahrkomfort und Produktivität bringen. Die von der EIB mitfinanzierten Investitionen verbessern nicht nur die Leistung und Effizienz von Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen. Sie senken auch die Produktions- und Betriebskosten der zugehörigen Produkte und Dienstleistungen und tragen damit zu einer breiteren Markteinführung dieser neuen Technologien bei, mit Vorteilen für alle Nutzer.

Die Iveco Group will die Mittel bis Ende 2025 investieren, vor allem in Italien, aber auch in Deutschland, Frankreich, Spanien, Tschechien und der Schweiz.

Gilles Badot, Direktor für Finanzierungen der EIB in Italien: „Investitionen in Projekte, die die nachhaltige Mobilität voranbringen, sind für eine schnellere Dekarbonisierung des Verkehrssektors enorm wichtig. Denn der Verkehr verursacht in Europa mehr als ein Viertel aller CO 2 -Emissionen. Die Zusammenarbeit mit der Iveco Group zeigt nicht nur das starke Engagement der EIB für die Klimawende, sondern fördert auch Innovationen und neue Arbeitsplätze in Italien und europaweit.“

Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer der Iveco Group: „Mit dieser umfangreichen Finanzierung beweist die EIB ihr Vertrauen in unsere Kompetenz, die nachhaltige Mobilität voranzubringen und die CO 2 -Bilanz des Verkehrssektors zu verbessern. Mit dem Geld können wir noch schneller innovative Technologien und Lösungen entwickeln und umsetzen, die für unsere strategische Vision und die Zukunft der Branche enorm wichtig sind.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2022 stellte die EIB-Gruppe 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Die Iveco Group N.V. (IVG) engagiert sich mit ihrem Angebot für eine nachhaltigere Gesellschaft und stellt dabei die Tätigkeit und die Herausforderungen ihrer Kunden in den Fokus. Jede der acht Marken des Unternehmens ist in ihrer jeweiligen Branche ein Schwergewicht: IVECO, eine wegweisende Nutzfahrzeugmarke, die schwere, mittelschwere und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt, herstellt und vermarktet; FPT Industrial, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher Antriebstechnologien für Kunden in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, in der Schifffahrt, in der Stromerzeugung und für Nutzfahrzeuge; IVECO BUS und HEULIEZ, die Premium-, Nahverkehrs- und Reisebusmarken; IDV für hoch spezialisierte Verteidigungs- und Katastrophenschutzausrüstungen; ASTRA, ein globaler Experte für schwere Steinbruch- und Baufahrzeuge; MAGIRUS, eine branchenweit renommierte Marke für Feuerwehrfahrzeuge und Brandschutztechnik; und IVECO CAPITAL, der Finanzierungsarm der Iveco Group, der alle unterstützt. Die Iveco Group beschäftigt weltweit mehr als 34 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt über 20 Produktionswerke sowie 29 Forschungs- und Entwicklungszentren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.ivecogroup.com