©stockpexel/ Shutterstock

Österreicherinnen und Österreicher sehen steigende Lebenshaltungskosten sowie Klima- und Umweltprobleme als größte Herausforderungen für ihr Land

Zwei Drittel der Befragten glauben, dass der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft nur dann erfolgen darf, wenn dabei Ungleichheiten bekämpft werden

Etwas weniger als die Hälfte ist der Ansicht, dass ihr Staat am Klimawandel unbeteiligte, aber davon betroffene Länder finanziell entschädigen sollte

Zwei Drittel befürworten die Abschaffung von Subventionen und Steuererleichterungen für den Luftverkehr und für Unternehmen, die fossile Brennstoffe stark nutzen

Die Mehrheit wäre bereit, mehr Einkommensteuern zu zahlen, um die Kosten von Klimamaßnahmen für einkommensschwächere Menschen aufzufangen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat zum sechsten Mal ihre Umfrage zum Klimawandel durchgeführt. Dies sind einige der bemerkenswertesten Ergebnisse der jährlichen Umfrage vom August und September 2023. Seit 2018 will die EIB in ihrer Klimaumfrage wissen, was die Menschen in den wichtigsten Volkswirtschaften weltweit über den Klimawandel denken. Mehr als 30 000 Personen hat sie in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, China, Indien, Japan, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kanada und Südkorea befragt. Die EIB ist die Bank der Europäischen Union und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte.

Ein weiteres herausforderndes Jahr, in dem neben der Inflation auch Rekordhitzewellen und Dürren die Länder heimsuchten, hat den Österreicherinnen und Österreichern die schlimmen Auswirkungen des Klimawandels eindrücklicher vor Augen geführt. Laut den Ergebnissen der EIB-Klimaumfrage ist ihnen klar, dass schnell gehandelt werden muss. Die Befragten sehen die steigenden Lebenshaltungskosten als größte Herausforderung (67 Prozent nennen dies als eines der drei größten Probleme in ihrem Land, 1 Prozentpunkt unter dem EU-Durchschnitt). Nicht weit dahinter kommen jedoch mit 53 Prozent (3 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt) die Folgen des Klimawandels und Umweltschädigung.

Forderung nach gerechtem Übergang zu Hause und in betroffenen Ländern

Die Kosten der grünen Wende werden die Menschen voraussichtlich am eigenen Geldbeutel spüren, besonders die Haushalte mit niedrigerem Einkommen.

Wirtschaftliche Ungleichheiten wurden von den Befragten am vierthäufigsten als Problem angegeben, nach Inflation, Klima- und Umweltproblemen und Immigration. Die meisten Menschen in Österreich fordern deshalb faire Maßnahmen gegen den Klimanotstand. 66 Prozent (EU-Durchschnitt: 68 Prozent) gaben an, dass der Übergang zu einer CO 2 -armen Wirtschaft nur dann erfolgen darf, wenn dabei Ungleichheiten bekämpft werden.

Jedoch sind 66 Prozent nicht zuversichtlich, dass ihr Land eine gerechte Klimawende stemmen kann.

Die Frage, ob Entwicklungsländer für die Bewältigung der Klimafolgen entschädigt werden sollten – voraussichtlich ein zentrales Thema auf der UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai (COP28) –, zeigt, dass die globale Forderung nach Gerechtigkeit über Landesgrenzen hinausgeht.

Die Österreicherinnen und Österreicher sind allerdings uneinig, ob sie den am stärksten betroffenen Ländern helfen sollten, um einen globalen gerechten Übergang zu einer klimaneutralen und resilienten Zukunft zu gewährleisten.

48 Prozent der Befragten (12 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt von 60 Prozent) stimmen zu, dass ihr Land diese Länder für die Bekämpfung des Klimawandels finanziell entschädigen sollte.