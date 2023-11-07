Griechischer Stromverteilnetzbetreiber HEDNO will Netzeffizienz mit 3,12 Millionen intelligenten Zählern verbessern

Investitionen decken erste Phase des landesweiten Programms ab

Geschätzte Projektkosten von 546 Mio. Euro sollen neben EIB-Kredit mit 273 Mio. Euro aus der Aufbau- und Resilienzfazilität finanziert werden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt in Griechenland umfangreiche Investitionen in die Installation intelligenter Stromzähler. Sie sollen die Stromverteilung effizienter gestalten und werden für den künftigen Ausbau erneuerbarer Energien gebraucht.

EIB-Präsident Werner Hoyer und Anastasios Manos, CEO des griechischen Stromverteilnetzbetreibers HEDNO, unterzeichneten den Kredit über 150 Millionen Euro für die Netzmodernisierung. Die Finanzierung hat eine Laufzeit von 15 Jahren.

HEDNO will mit dem Geld landesweit 3,12 Millionen intelligente Zähler und die dafür notwendige Infrastruktur installieren. Ergänzt wird der EIB-Kredit für das 546 Millionen Euro teure Projekt durch ein Darlehen über 273 Millionen Euro aus der Aufbau- und Resilienzfazilität.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Mehr Energieinvestitionen sind wichtig für Griechenland. Nur so werden die Netze zuverlässiger und kann das Land sein Solar- und Windenergiepotenzial erschließen und zur europäischen Energiewende beitragen. Für eine grüne und nachhaltige Zukunft braucht Europa Projekte wie dieses. Unsere Wohnhäuser, Arbeitsstätten und anderen Gebäude gehören zu den größten CO 2 -Emittenten, unter anderem wegen des ineffizienten Stromverbrauchs. Die von HEDNO installierten intelligenten Zähler können die Energieeffizienz verbessern und Verschwendung vereiden.“

Anastasios Manos, CEO von HEDNO: „Die EIB hat ihre Unterstützung für die PPC Group immer wieder bekräftigt. Wir begrüßen die Investition in eines der Vorzeigeprojekte von HEDNO, das den griechischen Energiemarkt rasch umgestalten und modernisieren und damit den Weg für eine erfolgreiche Energiewende ebnen wird. Intelligente Zähler und intelligente Stromnetze sind eine wichtige Voraussetzung dafür, alle unsere Energieziele zu erreichen. Im Zuge des Klimawandels brauchen wir jetzt mehr denn je ein zuverlässiges und intelligentes Netz.“

Bessere Stromverteilung in Griechenland

Mit dem EIB-Kredit kann HEDNO das Verteilnetz modernisieren, das Management der Stromversorgung verbessern, ihre Zuverlässigkeit erhöhen und die künftige Nachfrage decken.

Die Zähler liefern den Endkunden Echtzeitinformationen. So können sie leichter Energie einsparen und ihre Nachfrage anpassen. Damit hilft das Projekt, Hindernisse abzubauen, die das Erreichen der langfristigen Energie- und Klimaziele der EU und der Mitgliedstaaten bremsen.

59 Jahre Partnerschaft mit der PPC in Griechenland

Die EIB finanziert seit 1964 langfristige Investitionen der HEDNO-Muttergesellschaft PPC.

In den letzten zehn Jahren hat die EIB über die PPC und andere griechische Energiepartner in dem Land über 4,3 Milliarden Euro für Energieinvestitionen bereitgestellt, unter anderem für eine bessere Stromanbindung griechischer Inseln, die Nutzung erneuerbarer Energien und schnellere Investitionen in die Energieeffizienz.