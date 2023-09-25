© Getty

Zur Mitgliederversammlung von 2X Global werden dieses Jahr doppelt so viele Teilnehmende erwartet wie im Vorjahr. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Treffpunkt für einflussreiche Akteure und Stakeholder verschiedener Branchen, die im Bereich Gender Finance aktiv sind.

Fast 250 Vertreterinnen und Vertreter von Instituten aus der Entwicklungsfinanzierung, Pensionsfonds, Family Offices, Stiftungen, philanthropischen und Geberorganisationen, Investmentbanken und anderen Interessengruppen kommen am 28. und 29. September 2023 in Luxemburg-Stadt zusammen. Mitgastgeber der Veranstaltung ist in diesem Jahr die Europäische Investitionsbank (EIB).

Die diesjährige Veranstaltung ist die erste Mitgliederversammlung von 2X Global, das im Januar 2023 aus dem Zusammenschluss von 2X Collaborative und GenderSmart hervorging. Das vorherige Treffen fand noch unter der Schirmherrschaft von 2X Collaborative statt.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Die EIB setzt auf einen soliden gemeinsamen Standard, um mehr Investitionen mit Genderfokus auf den Weg zu bringen. Deshalb haben wir als erste multilaterale Entwicklungsbank offiziell die 2X-Kriterien übernommen. Die bemerkenswerte Entwicklung von 2X Global zeigt, welche Bedeutung Gender Finance für eine breite Palette von Finanzakteuren hat und was wir gemeinsam erreichen können. Ich freue mich, dass die EIB die Mitgliederversammlung 2023 von 2X Global ausrichtet, und bin sicher, dass das Treffen sehr produktiv sein wird.“

Die diesjährige Veranstaltung unter dem Motto Stepping Up Systemic Shifts dient dem lösungsorientierten Dialog. Sie soll Strategien und Maßnahmen hervorbringen, die das Finanzsystem transformieren, damit es gendersmarter und inklusiver wird.

Für Jessica Espinoza, CEO von 2X Global, spiegelt die steigende Mitgliederzahl das wachsende Interesse am Gender-Lens-Investing und die enorme Energie in diesem Bereich wider: „Investorinnen und Investoren sehen immer klarer, welche Chancen Finanzierungen mit Genderfokus bieten. Und sie erkennen, wie dringend notwendig sie sind. Mehr Wohlstand und mehr wirtschaftliche und soziale Mobilität erreichen wir nicht, wenn wir auf das finanzielle Potenzial der Hälfte der Menschheit verzichten. Die Vorteile sind enorm und kommen uns allen zugute. Deshalb ist unsere Mitgliederzahl 2023 auch auf fast 150 gestiegen. Denn immer mehr Investoren und Anlagedienstleister schließen sich unserer Mission an, mehr Finanzierungen mit Genderfokus zu mobilisieren.“

Ein Höhepunkt des ersten Veranstaltungstags ist das Keynote-Gespräch „Engendering the Evolution of Sustainable Finance“. Analysiert werden bereits laufende Maßnahmen, die Genderaspekte bei Finanzierungen staatlicher Stellen, von Entwicklungsfinanzierern und auf dem privaten Kapitalmarkt systematisch einbinden sollen. Die hochrangig besetzte Gesprächsrunde mit EIB-Generalsekretärin Barbara Balke, Walé Adeosun, CEO von Kuramo Capital, und Najada Kumbuli, Head of Investments bei der Visa Foundation, wird von Luxemburgs Finanzministerin Yuriko Backes eröffnet.

In weiteren Veranstaltungen werden Erkenntnisse von Gender-Sachverständigen vorgestellt und Standards für das Gender-Lens-Investing beleuchtet, ebenso wie Initiativen zur digitalen und finanziellen Teilhabe, Genderdaten und Gender-Anleihen. Parallel dazu finden Gespräche zu den Themen Care-Ökonomie, Diversität und Klima statt.

An der Jahresveranstaltung von 2X Global können nur Mitglieder teilnehmen, die sich angemeldet haben.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Anfang 2022 eingerichtete EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen.

Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan verabschiedet. Damit will die Bank in ihrer Arbeit innerhalb und außerhalb der EU die Gleichstellung und vor allem die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen verankern.

Weitere Informationen zu EIB-Initiativen für Geschlechtergerechtigkeit.

2X Global

2X Global ist eine globale Mitgliederorganisation für Investoren, Kapitalgeber und Intermediäre aus den öffentlichen und privaten Märkten der Industrie- und Schwellenländer. Sie bringt diese Akteure sowie Mobilisierer und Influencer aller Couleur zusammen, um den Markt und das Finanzsystem durch einen gendersmarten Kapitaleinsatz über Vermögensklassen und Märkte hinweg zu transformieren.

2X Global ist aus dem Zusammenschluss der beiden Gender-Schwergewichte 2X Collaborative und GenderSmart hervorgegangen, die mit ihrem „Field Building“ und ihrer Mitgliederstärke seit 2018 dazu beigetragen haben, Milliarden Dollar für gendersmarte Investitionen zu mobilisieren.