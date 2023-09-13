©Micheile Henderson/ Unsplash

Neues Kreditportfolio von 400 Millionen Euro für Investitionen in erneuerbare Energien und Energieeffizienz sowie andere Projekte, die den Nachhaltigkeitskriterien der EU-Taxonomie entsprechen.

Unterstützung für mittelgroße Unternehmen mit 250 bis 3 000 Beschäftigten in Deutschland und der EU

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Deutsche Bank starten gemeinsam eine neue Kooperation, um die nachhaltige Transformation im Mittelstand zu unterstützen. Unternehmen mit 250 bis 3000 Beschäftigten können über die Deutsche Bank langlaufende Kredite für ihre nachhaltige Transformation beantragen. Die EIB stellt im Rahmen der Kreditvergabe eine Darlehensgarantie für bis zu 50 Prozent der Kreditsumme. So erleichtert das Programm Mittelständlern den Zugang zu günstigen Konditionen für nachhaltige Investitionen. Der Vorteil der EIB-Garantie kommt dabei vollständig den Kreditnehmern zugute.

Insgesamt stehen Unternehmen über die Kooperation 400 Millionen Euro zur Verfügung. Mindestens die Hälfte der ausgegebenen Kredite soll in die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen fließen.

Die Garantien der EIB sind Teil eines EU-weiten „Linked Risk Sharing“-Programms (LRS). Das LRS-Programm zielt darauf ab, durch Risikoteilung einige der Hürden beim Zugang zu Finanzmitteln zu senken, die aus den aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten – wie Lieferkettenengpässe, Inflation, steigende Zinsen, Energie-Unsicherheit – entstanden sind.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen der Bank in Deutschland: „Wir freuen uns, gemeinsam mit der Deutschen Bank die Realwirtschaft in Deutschland in der nachhaltigen Transformation zu unterstützen, indem wir mittelgroßen Unternehmen langlaufende Kredite zur Verfügung stellen. Gemeinsam setzen wir einen Impuls für den Ausbau erneuerbarer Energien und für mehr Energieeffizienz. Dies dient der beschleunigten Abkehr von fossilen Energien in Deutschland.“

Hauke Burkhardt, Leiter Unternehmensfinanzierung der Deutschen Bank, sagt: „Insbesondere die Energiewende bringt für viele Unternehmen einen hohen transformatorischen Finanzierungsbedarf mit sich. Um dieses signifikante Finanzierungsvolumen zu stemmen braucht es starke Finanzierungspartnerschaften – insbesondere zwischen Förder- und Geschäftsbanken. Das LRS-Programmsetzt genau dort an. Die neue Partnerschaft zwischen der EIB und Deutscher Bank bietet Unternehmenskunden eine zuverlässige Unterstützung für ihre Transformationsprojekte.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die den Zielen der EU dienen. Ihre Schwerpunkte sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an – vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu einem fokussierten Kapitalmarktgeschäft. Sie bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.