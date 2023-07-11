Es ist die erste Zusammenarbeit der EIB mit dem mauretanischen Finanzsektor seit 2006 und eine der ersten Finanzierungen im Rahmen der neuen Vereinbarung 2023–2027 zwischen der Europäischen Kommission und der EIB zur Finanzierung des Privatsektors in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean

Diese Zusammenarbeit ermöglicht unter anderem Folgendes:

Rund 400 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und mittelgroße Unternehmen mit bis zu 3 000 Beschäftigten (Midcaps) werden durch Finanzierungen der BMI mit Unterstützung der EIB und der EU gefördert

Mit dem EIB-Kredit von 20 Millionen Euro an die BMI kann der doppelte Betrag (40 Millionen Euro an Finanzierungen) für mauretanische Unternehmen mobilisiert werden Mindestens 30 Prozent der Mittel sind für Frauen und 30 Prozent für junge Menschen bestimmt

Die Portfoliogarantie des EIB-Kredits soll insbesondere Start-ups und Unternehmen zugutekommen, die von Frauen oder jungen Menschen geführt werden

Am 10. Juli 2023 haben die Banque Mauritanienne de l’Investissement (BMI) und die Europäische Investitionsbank (EIB) eine Absichtserklärung unterzeichnet, die von der Europäischen Kommission aktiv unterstützt wird. Sie sieht die Vergabe eines langfristigen EIB-Kredits von 20 Millionen Euro an die BMI vor. Die Mittel sollen an KMU und Midcaps in Mauretanien weitergeleitet werden. Flankiert werden die Finanzierungen vom Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung Plus (EFSD+) und einer vom Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) finanzierten Portfoliogarantie von 3,2 Millionen Euro.

Die Zusammenarbeit trägt zu dem vorrangigen europäischen Ziel der Stärkung der menschlichen Entwicklung bei, das die Europäische Kommission in Mauretanien für den Zeitraum 2021–2024 festgelegt hat: „soziale und berufliche Teilhabe junger Menschen mit dem Ziel der Gleichbehandlung und des gleichberechtigten Zugangs zu Chancen sowie der Bekämpfung aller Formen der Diskriminierung, einschließlich aufgrund des Geschlechts und der besonders schutzbedürftigen Gruppen“.

Die BMI mobilisiert mindestens 30 Prozent der EIB-Mittel für Unternehmen, die von jungen Menschen geführt werden oder die Beschäftigung oder Ausbildung junger Menschen fördern. Weitere 30 Prozent der EIB-Mittel sollen an Firmen gehen, die Frauen als Unternehmerinnen, Managerinnen, Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen von Produkten und Dienstleistungen besonders fördern und ihre wirtschaftliche Teilhabe in Einklang mit der Initiative 2X Challenge stärken. Diese Kriterien sind auf die Gender-Ziele der OECD abgestimmt, wonach „die Gleichstellung der Geschlechter ein wichtiges Ziel ist“.

Darüber hinaus unterstützt die EIB die BMI mit technischer Hilfe, um eine TCFD-konforme Klimaberichterstattung einzuführen (TCFD: Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Diese internationale Initiative für die Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen wird von mehr als 50 Zentralbanken, 110 Regulierungsbehörden und mehr als 2 000 Finanzinstituten unterstützt.

Mohamed Yahya Sidi, Generaldirektor der BMI: „Die heutige Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags zwischen der EIB und der BMI ist für uns eine große Ehre und ein Privileg. Wir bei der BMI freuen uns über den Kredit von 20 Millionen Euro und die Garantie, durch die wir Unternehmen insgesamt 40 Millionen Euro an Finanzierungen bereitstellen können. Der Vertrag – für die erste derartige Finanzierung in Mauretanien seit 15 Jahren – bildet die Grundlage für eine beiderseits vorteilhafte Partnerschaft zwischen unseren Einrichtungen und bestärkt uns in unserer Vision, die BMI zu einem wichtigen Akteur der mauretanischen Wirtschaft zu machen. Wir wissen das Vertrauen zu schätzen, das die EIB in die BMI setzt. Diese Finanzierung für KMU und Midcaps, für Unternehmerinnen und junge Menschen kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt und stärkt die Fähigkeit unserer Bank, Unternehmen zu unterstützen, die durch die Coronakrise geschwächt wurden. KMU und Midcaps spielen eine wichtige Rolle im wirtschaftlichen und sozialen Gefüge und schaffen Arbeitsplätze. Sie helfen, Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheiten zu verringern und die Armut zu bekämpfen. Sie sind ein Ort, an dem Ideen, Innovation und Unternehmergeist bestens gedeihen.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Ich freue mich sehr, dank der Unterstützung der Europäischen Kommission heute in Nouakchott diesen Finanzierungsvertrag mit der BMI zu unterzeichnen. Ziel dieser wichtigen Partnerschaft ist es, mauretanische Firmen, vor allem KMU, stärker zu unterstützen und insbesondere jungen Menschen und Frauen den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Die Förderung der Beschäftigung ist ebenfalls ein wichtiges Ziel der Partnerschaft. Es ist die erste Zusammenarbeit der EIB mit dem mauretanischen Finanzsektor seit 2006. Wir wollen mit dem Finanzsektor eine neue Dynamik in Gang setzen, um die Unterstützung der Wirtschaft zu stärken und die sozioökonomische Entwicklung voranzutreiben. So sollen Zukunftschancen vor allem für junge Menschen und Frauen entstehen.“

Der EU-Botschafter in Mauretanien Gwilym Jones hob die Bedeutung dieser Zusammenarbeit hervor, die die wichtige Unterstützung der EU für die Entwicklung des Landes und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung erweitert. Der heute unterzeichnete Vertrag ergänzt die Finanzhilfen von mehr als 200 Millionen Euro (fast 7,5 Milliarden Ouguiya), die die EU Mauretanien allein seit 2021 bereitgestellt hat.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB ist seit über 55 Jahren ein solider Partner Afrikas. Über die EIB Global stärkt die Bank ihre Präsenz in Afrika. Im vergangenen Jahrzehnt hat die EIB mehr als 28 Milliarden Euro für Investitionen in innovative Technologien, grüne Energien, Wasser, Bildung, Landwirtschaft, Telekommunikation, Gesundheit und Unternehmen in 40 afrikanischen Ländern bereitgestellt. Allein seit Beginn der Coronakrise in den Jahren 2019–2020 hat die EIB mehr als 8,5 Milliarden Euro für neue private und öffentliche Investitionen in ganz Afrika vergeben.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die BMI

Die Banque Mauritanienne de l’Investissement (BMI) ist ein Akteur des mauretanischen Bankensektors mit einer soliden Gesamtleistung. Sie ist eine der dynamischsten Geschäftsbanken Mauretaniens. Sie hat sich rasch entwickelt und dabei die Qualität ihrer Aktiva auf einem soliden Niveau gehalten. Heute zählt sie zu den fünf größten Banken des Landes, sowohl was die Bilanzsumme als auch ihr Filialnetz anbelangt: 39 Geschäftsstellen im ganzen Land, davon 16 in der Hauptstadt Nouakchott, ein Netz von 200 Partnerunternehmen, die die Produkte der BMI vertreiben, und 388 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2022 gründete die BMI ihre digitale Bank Sedad, um Unternehmen und Privatpersonen den Zugang zu Bankdienstleistungen zu erleichtern. Die BMI bietet ihren Kundinnen und Kunden (Privat- und Geschäftskunden) eine breite Palette an leicht zugänglichen und praktischen Bankprodukten und -dienstleistungen, die ihren Erwartungen voll und ganz entsprechen, sei es im täglichen Bankgeschäft, bei der Finanzierung des Betriebskapitals und Investitionsbedarfs oder im internationalen Handel.

Die BMI bietet ihren Kunden innovative, einfache, transparente und verantwortungsvolle Banklösungen.

Die Ziele der EU in Mauretanien

Die EU engagiert sich seit 50 Jahren in Mauretanien. Gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten (Team Europa) setzt sie sich für die sozioökonomische Entwicklung des Landes ein und fördert die Gesundheit, Bildung, technische und berufliche Ausbildung, Umwelt, Energie und Unterstützung des Privatsektors, insbesondere in den produktiven Sektoren Fischerei, Landwirtschaft und Viehzucht. Sie unterstützt das Land auch in der Staats- und Regierungsführung, indem sie sich für die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung einsetzt und sich für Sicherheit und Stabilität sowie die Steuerung der Migration stark macht. Im Rahmen der Programmplanung 2021–2024 wurden 125 Millionen Euro bereitgestellt für: (1) menschliche Entwicklung, (2) Übergang zu einer grünen und blauen Wirtschaft und (3) Staats- und Regierungsführung. Die Aktivitäten der EU in Mauretanien sind Teil der Global-Gateway-Initiative, die für nachhaltige und zuverlässige Verbindungen für die Menschen und unseren Planeten steht.