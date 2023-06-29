©John Schnobrich/ Unsplash

EIB vergibt 250 Millionen Euro an Amadeus, den führenden Anbieter für Touristik-IT

Der neue Kredit ist für FuE-Aktivitäten von Amadeus in Europa bestimmt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) setzt ihre langjährige Partnerschaft mit Amadeus fort und vergibt 250 Millionen Euro an das Unternehmen. Seit 2012 hat die EIB nunmehr vier FuE-Kredite von insgesamt 800 Millionen Euro für den IT-Dienstleister bereitgestellt.

Amadeus finanziert mit dem neuen Kredit FuE-Aktivitäten in Europa, vor allem am Standort in Nizza. Über 4 200 Beschäftigte entwickeln dort ein breites Spektrum von Technologien für Softwareprodukte im Reise- und Gastgewerbe. Mit dem frischen Geld kann Amadeus weiter in neue Technologien investieren und seine Position als führender Anbieter von IT-Lösungen für die Reisebranche festigen.

Till Streichert, Chief Financial Officer von Amadeus: „Mit diesem vierten Kredit setzen wir unsere langjährige Beziehung zur EIB fort. Unsere Technologien sind in der Reise- und Tourismusbranche weltweit im Einsatz. Wir inspirieren zu offenem Arbeiten und vernetztem Denken. Im Blick haben wir dabei immer die Zukunft der Branche und wie unsere Kunden den Reisenden einen noch besseren Service bieten können.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Einen europäischen Champion wie Amadeus langfristig zu fördern, ist uns eine besondere Freude. Technologieinvestitionen bleiben unabdingbar für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der EU. Sie tragen auch zur Digitalisierung der Reisebranche bei, eines wichtigen Sektors der europäischen Wirtschaft. Dass Amadeus bis 2025 CO 2 -neutral arbeiten und sich dazu mit Akteuren aus dem Reise-Ökosystem zusammentun will, ist ein wichtiger Schritt zur grünen Wende im Tourismus.“

Amadeus

Amadeus macht das Reisen besser, für alle und überall, durch Innovation, Partnerschaften und Verantwortung für die Menschen, für Orte und für den Planeten. Unsere Technologien sind in der Reise- und Tourismusbranche weltweit im Einsatz. Wir inspirieren zu offenem Arbeiten und vernetztem Denken. Im Fokus stehen immer die Reisenden. Unsere offene Plattform verbindet das weltweite Ökosystem für Touristik und Gastgewerbe – von Start-ups bis hin zu den großen Playern und auch Regierungen. Gemeinsam gestalten wir das Reisen von morgen.

Wir machen den Tourismus zu einer Kraft, die der Gesellschaft und der Umwelt dient, zu einer kollektiven Verantwortung für die Menschen und Orte, die wir besuchen. Damit das Reisen weiterhin einen positiven Beitrag zu unserer Welt leistet.

Durch Innovation erfüllen wir neue Bedürfnisse und lösen Herausforderungen. Unsere Mitarbeitenden aus 150 Ländern stehen für Diversität, sie eint eine Leidenschaft für Reisen und Technologie.

Als IBEX-35-Unternehmen sind wir an der spanischen Börse unter AMS.MC notiert. Seit elf Jahren in Folge sind wir im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Die EIB

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie finanziert hochwertige Projekte, die den Prioritäten der Europäischen Union entsprechen, darunter Innovation und Digitalisierung, für die sie 2,7 Milliarden Euro im Jahre 2022 vergab. Seit 2019 beschleunigt die EIB ihre Umwandlung in eine Klimabank. Dafür lenkt sie spätestens ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Mittel in Investitionen, die dem Kampf gegen die Ursachen und Folgen des Klimawandels dienen. In Frankreich hat sie dieses Ziel weitgehend erreicht. Von den dort im Jahr 2022 bereitgestellten 8,4 Milliarden Euro wurden zwei Drittel in erneuerbare Energien, Energieeffizienz in Gebäuden und nachhaltige Mobilität investiert.