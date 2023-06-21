Kredit mobilisiert Finanzierungen von mehr als 200 Millionen Euro zugunsten von KMU und Midcaps, die hauptsächlich in Katalonien angesiedelt sind und Projekte für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Folgenanpassung durchführen

EIB hilft dem ICF mit Beratung über das innovative Programm „Green Gateway“ bei der Ermittlung und Auswahl grüner Projekte, die für eine Finanzierung in Betracht kommen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das Instituto Catalán de Finanzas (ICF) haben einen Kredit über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Mit dem Geld will das ICF Projekte für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Folgenanpassung finanzieren. Die Mittel sind in erster Linie für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Midcap-Unternehmen und Selbständige in Katalonien vorgesehen und sollen für dieses wichtige Wirtschaftssegment insgesamt 250 Millionen Euro mobilisieren.

Ziel ist vor allem, die Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen und ihnen bei der grünen Wende zu helfen. Im Mittelpunkt stehen weniger CO ‏2 -Emissionen, mehr Energieeffizienz und die Minderung der Auswirkungen des Klimawandels.

Finanziert werden nachhaltige Projekte von bis zu 25 Millionen Euro, die unter anderem die Energieeffizienz von Gebäuden verbessern, die Emissionen im Personen- und Güterverkehr verringern oder mit der Energieerzeugung aus Erneuerbaren zusammenhängen. Das ICF gibt die günstigen Konditionen der EIB-Finanzierung an die KMU und Midcap-Unternehmen weiter, die fest und variabel verzinsliche Kredite für Investitionsvorhaben und zur Deckung ihres Betriebskapitalbedarfs benötigen.

Teil der Vereinbarung ist Beratung durch die Beratungsdienste der EIB im Rahmen des innovativen Programms Green Gateway. Die Beratungsdienste der Bank helfen damit erstmals einem Finanzinstitut in Spanien. Über das Beratungsprogramm Green Gateway, das von der InvestEU-Beratungsplattform finanziert wird, stärkt das ICF seine internen Kapazitäten und Prozesse für die Ermittlung, Bewertung, Finanzierung, Überwachung und Berichterstattung über grüne Projekte. Gleichzeitig vertieft das Institut seine Kenntnisse über den Regelungsrahmen der EU für nachhaltige Finanzierungen (EU-Taxonomie und weitere Anforderungen zur Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen).

Über Green Gateway haben die Partnerbanken der EIB auch Zugang zum Green Eligibility Checker. Mit diesem Online-Tool können sie prüfen, ob ein Projekt für eine grüne Finanzierung der EIB in Betracht kommt und welche Umweltauswirkungen es hat.

Das ICF erkennt seine Aufgabe als öffentliches Finanzinstitut an. Es finanziert Projekte, die positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen haben. In diesem Zusammenhang bekräftigt das Institut sein langfristiges Engagement für eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Seit 2021 ist das ICF Mitglied des Globalen Pakts der Vereinten Nationen und organisiert seit 2022 in ganz Katalonien Zusammenkünfte, die ein starkes, nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Einklang mit den ESG-Kriterien fördern.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), die aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) besteht, erzielte 2022 erneut hervorragende Ergebnisse in Spanien. Sie unterstützte Projekte für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Rekordhöhe und unterzeichnete Finanzierungen von insgesamt mehr als 9,9 Milliarden Euro.

Green Gateway

Das von der InvestEU-Beratungsplattform finanzierte Beratungsprogramm Green Gateway wurde von der EIB eingerichtet. Damit hilft sie Partnerinstituten, die Finanzierungen von ihr erhalten, die Kreditvergabe für Projekte zur Klimamitigation und ‑adaptation und zur ökologischen Nachhaltigkeit zu beschleunigen.

Das Beratungsprogramm Green Gateway umfasst zwei Angebote: eine Online-Plattform und ein bilaterales Beratungsprogramm. Die Online-Plattform bietet mit dem Green Checker ein Tool zur Überprüfung der ökologischen Förderfähigkeit und eine elektronische Bibliothek mit Leitlinien und Fallstudien zu grünen Investitionskriterien. Das bilaterale Beratungsprogramm hilft beim Kapazitätsaufbau und bietet Marktanalysen und praktische Unterstützung, damit Banken schneller und mehr grüne Kredite an KMU, Midcap-Unternehmen, Kommunen und andere vergeben können. Derzeit nutzen drei Finanzinstitute in Spanien dieses bilaterale Programm.

Das ICF

Das Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ist die öffentliche Förderbank Kataloniens. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Wachstum von Unternehmen und Einrichtungen zu fördern. Mit Krediten und Kapital finanziert es relevante, transformative Projekte, die zur grünen Wende, zum Umbau der Industrie und zum sozialen Wohnungsbau beitragen. Das Institut ergänzt oft das Angebot von Geschäftsbanken und räumt seinen Kreditnehmern lange Laufzeiten ein, um ihnen die Rückzahlung zu erleichtern. Seit 2014 ist es Mitglied des Europäischen Verbandes öffentlicher Banken (European Association of Public Banks, EAPB), dem ein Großteil der in Europa tätigen öffentlichen Banken und Finanzierungseinrichtungen angehört.