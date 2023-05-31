Die beiden Institute intensivieren ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Klimaresilienz, nachhaltige Städte und Bekämpfung extremer Armut in Brasilien und anderen Ländern Lateinamerikas

Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Ricardo Mourinho Félix und die geschäftsführende Präsidentin des Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) Luciana Botafogo haben in Brasilia ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um neue Möglichkeiten der durchgeleiteten und Kofinanzierung sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen Klimaresilienz, nachhaltige Städte und Bekämpfung extremer Armut auszuloten.

Das Memorandum schreibt die hervorragende Arbeitsbeziehung der beiden Institute fort. 2018 vergab die EIB ein Darlehen über insgesamt 60 Millionen US-Dollar an Fonplata, aus dem Multisektorprojekte gegen extreme Armut und für Klimaresilienz im Einzugsgebiet des Río de la Plata gefördert wurden. In Brasilien wurden damit bislang drei Projekte für städtische Verbesserungen in Amarante, Cascavel und Corumba finanziert.

Mit dem Memorandum stärkt die EIB Fonplata bei seiner Aufgabe den Rücken, durch Kredite und Zuschüsse die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den Mitgliedsländern zu unterstützen und sozioökonomische Unterschiede abzubauen. Das Memorandum steht im Kontext der EU-Initiative Global Gateway. Diese unterstützt Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitalisierung, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern.

EIB-Vizepräsident Mourinho Félix: „Das Memorandum of Understanding zwischen der EIB und Fonplata baut auf einer ausgezeichneten Arbeitsbeziehung auf, und es soll neue Finanzierungsmöglichkeiten für Brasilien und andere lateinamerikanische Länder erschließen. Die Investitionsprioritäten der EIB in Brasilien lauten: Unterstützung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung mit Schwerpunkt auf Klimaadaptation und -mitigation, soziale und wirtschaftliche Infrastruktur wie Wasser und Abwasser, Bildung, Verkehr und Entwicklung des einheimischen Privatsektors. Finanzierungen für diese Sektoren zu mobilisieren, ist eine der Prioritäten der EU-Bank in Brasilien und Lateinamerika.“

Fonplata-Präsidentin Luciana Botafogo: „Wir bei Fonplata freuen uns, die Partnerschaft mit der EIB auszubauen. Dieser neue Schritt ist ein Beweis für das Vertrauen, das die EIB in unsere Bank setzt, und er stützt und stärkt unser institutionelles Handeln. In den vergangenen fünf Jahren haben wir gemeinsam an sektorübergreifenden Projekten gearbeitet, die in mehreren Ländern der Region extreme Armut verringern und die Klimaresilienz fördern. Das neue Memorandum of Understanding festigt unsere Beziehung, damit wir weiter die wirtschaftliche und soziale Entwicklung vorantreiben und die Ungleichheiten in unseren Mitgliedsländern abbauen können.“

Ignacio Ybáñez, EU-Botschafter in Brasilien: „Die Europäische Union unterstützt Investitionen in Brasilien mit großem Engagement. Das Memorandum of Understanding, das die EIB mit Fonplata unterzeichnet hat, wird die Zusammenarbeit zwischen europäischen und brasilianischen Partnern stärken und das einzigartige Know-how der EIB im technischen Bereich und im Energie-, Wasser- und Privatsektor in Projekte vor Ort einbringen. Das Team Europa baut an einer besseren Zukunft für Brasilianerinnen und Brasilianer.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Als Bank der EU mit AAA-Rating bieten wir attraktive Kredite zu günstigen Zinssätzen und mit Laufzeiten, die auf die Projekte abgestimmt sind. Über unsere Partnerschaften mit der EU und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB Global in Brasilien

Die EIB ist der weltweit größte multilaterale Darlehensgeber. 2022 vergab sie über die EIB Global rund 10,8 Milliarden Euro für Projekte außerhalb der Europäischen Union. Die EIB Global wurde 2022 als neuer Geschäftsbereich für die Aktivitäten außerhalb der EU eingerichtet. Brasilien ist der Hauptempfänger von EIB-Finanzierungen in Lateinamerika. Seit der Aufnahme ihrer Aktivitäten in dem Land im Jahr 1997 hat die Bank der EU über 5,4 Milliarden Euro zu günstigen Konditionen bereitgestellt – was die Laufzeit und was die Zinsen betrifft. Damit will sie die Lebensqualität der Menschen in Brasilien verbessern. Auf Brasilien entfallen rund 40 Prozent des Portfolios der EIB in Lateinamerika.

Die EIB Global in Lateinamerika

Die EIB Global unterstützt Projekte in Lateinamerika seit 2022 mit langfristigen, günstigen Finanzierungen und stellt durch technische Hilfe sicher, dass die Projekte eine positive Wirkung auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt haben. Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika aktiv und hat rund 13 Milliarden Euro für mehr als 150 Projekte in 15 Ländern der Region ausgereicht.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei Global Gateway – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Die 65 Jahre Erfahrung der Bank sprechen für sich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und EU-Mitgliedstaaten wollen wir – unter anderem in Brasilien und Lateinamerika – bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro mobilisieren, rund ein Drittel des Gesamtvolumens von Global Gateway.