Fast elf Milliarden Euro außerhalb der EU, darunter vier Milliarden für am wenigsten entwickelte Länder

1,2 Milliarden Euro für globale Gesundheit und Impfstoffe

1,7 Milliarden Euro für beschädigte Schulen, Krankenhäuser, Züge, Straßenbahnen, Straßen und Brücken in der Ukraine

Trotz der besonderen Herausforderungen, die die Unterstützung der Ukraine und die Investitionen in die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie mit sich brachten, hat die EIB Global 2022 im ersten Jahr ihres Bestehens Finanzierungen von 10,8 Milliarden Euro vergeben – das sind 50 Prozent mehr als die Bank in diesem Bereich im Vorjahr förderte. Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB) für Entwicklung.

Die EIB-Gruppe machte sich auch 2022 weiter für wichtige Themen stark: globale Gesundheitsversorgung, erschwingliche Energie, Zugang zu Wasser, erneuerbare Energiequellen und nachhaltiges Wachstum. Mit ihren Investitionen gab die Bank der EU zudem eine schnelle Antwort auf die Invasion der Ukraine: 1,7 Milliarden Euro hat sie bereits für das umkämpfte Land ausgezahlt.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Wir dürfen trotz der schwierigen geopolitischen Lage und der Konflikte auf der ganzen Welt nicht unser Ziel aus den Augen verlieren: global einen gerechten Übergang zur Netto-Null fördern. Wenn wir die UN-Entwicklungsziele erreichen wollen, müssen wir nachhaltige Partnerschaften und Allianzen auf allen Ebenen schmieden. Die EIB Global hat im ersten Jahr ihres Bestehens gezeigt, dass wir im Zeichen der Europäischen Union – besonders durch unsere Unterstützung für Global-Gateway-Projekte – aktiv an einer gerechteren Welt mitarbeiten.“

Diese Woche wurde der Bericht der EIB Global „Die Story“ veröffentlicht. Der Bericht stellt Projekte vor, die weltweit Veränderungen bewirken. Themen sind unter anderem die Ukraine, Nachhaltigkeit, Klima und Energie.

Im zweiten EIB-Global-Bericht „Die Wirkung“ geht es um die volkswirtschaftliche Analyse der Wirkung dieser Projekte: sicheres Trinkwasser für 11,7 Millionen Menschen, Covid-19- und andere Impfungen für 836 Millionen Menschen, 141 Millionen mehr Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. In diesem Bericht analysieren wir die Ergebnisse unserer Investitionen und bewerten den finanziellen Nutzen, die Katalysatorwirkung und unsere technische Unterstützung jedes Projekts.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank und die EIB Global

Die EIB-Gruppe unterstützt Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für Finanzierungen außerhalb der EU. Sie ist zentraler Partner der Global-Gateway-Strategie der EU. Wir wollen bis Ende 2027 Investitionen von mindestens 100 Milliarden Euro anschieben; das ist gut ein Drittel des Gesamtziels von Global Gateway. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

