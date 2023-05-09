© AT&S

Der einzige europäische Hersteller von High-end Leiterplatten und IC-Substraten baut seine Forschung am Heimatstandort Leoben aus

Der EIB-Kredit unterstützt Forschung- und Entwicklung sowie den Bau eines neuen Forschungszentrums für Verbindungsmaterialien in der Mikrochip-Herstellung

Die Europäische Investitionsbank vergibt ein Darlehen über 250 Millionen Euro an den Mikroelektronik-Spezialisten AT&S - Austria Technologie & Systemtechnik AG. Der Kredit fließt in die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des börsennotierten Konzerns in Österreich und unterstützt den Bau eines neuen Forschungszentrums am Heimatstandort Leoben.

AT&S ist einer der großen Hersteller von High-end Leiterplatten und Integrated Circuit Substraten (IC-Substrate), und der einzige in Europa in dieser von asiatischen Firmen dominierten Industrie. Moderne Mikrochips wie die Prozessoren in Smartphones und Computern oder die Kerne in modernen Grafikkarten vereinen Milliarden von Transistoren auf kleinstem Raum. IC-Substrate dienen dazu, die winzigen Ein- und Ausgänge leistungsfähiger Mikrochips mit den viel größeren Strukturen der Leiterplatte zu verbinden. Sie bilden somit die Brücke zwischen der Nanowelt der Halbleiter und der Mikrowelt der Leiterplatten.

IC-Substrate sind heute Teil des Gehäuses nahezu aller Hochleistungs-Mikrochips, die unter anderem für Smartphones, PCs, 5G-Netze, Supercomputer, 3D-Scanner, Server, KI-Anwendungen unverzichtbar sind. Sie bilden eine wichtige Grundlage für jede Form der Datenübertragung, Datenanalyse und Datenspeicherung.

Aus europäischer Sicht leistet das neue Kompetenzzentrum in Leoben einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität der EU, einem Ziel des European Chips Act: Ein Chip-Ökosystem soll entstehen, das der Versorgungssicherheit Europas mit Mikrochips dienen und die europäischen Fähigkeiten für die Herstellung digitaler Technologien stärken soll.

Thomas Östros, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Österreich, sagt: „Wir sind stolz, mit AT&S ein hochinnovatives Unternehmen zu unterstützen, das zentral dafür ist, dass Europa digitale Souveränität erreichen kann. Das Forschungszentrum in Leoben wird in Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungsinstitutionen dazu dienen, das Wissen in dieser Industrie zu vertiefen.“

AT&S CEO Andreas Gerstenmayer sagt: „AT&S leistet mit seinem neuen R&D-Center einen wesentlichen Beitrag im Rahmen des European Chips Act zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich der Mikroelektronik. In Österreich entsteht ein für Europa bislang einzigartiges Kompetenzzentrum für IC-Substrate und Microelectronics Packaging. Mit dieser Investition adressiert AT&S sowohl Kunden im High End-Halbleiterbereich als auch internationale Forschungseinrichtungen und realisiert über die Errichtung einer Vielzahl attraktiver Arbeitsplätze hinaus auch ein bedeutendes Regionalentwicklungsprojekt.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungsmittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

AT&S - Austria Technologie & Systemtechnik AG ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben und Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End Produktionsstätte für IC Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia, errichtet. Und in Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrate-Technologien gebaut. Das Unternehmen beschäftigt etwa 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.