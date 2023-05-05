Darlehen dient dem Ausbau der 5G-Mobilfunkabdeckung in Italien bis Ende 2025

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die TIM mit einem Darlehen von 360 Millionen Euro für den Ausbau der Netzinfrastruktur der nächsten Generation. Es wird teilweise durch eine Garantie der SACE besichert und wird Italiens 5G-Abdeckung voranbringen. Der Vertrag wurde heute von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti und Pietro Labriola, dem CEO der TIM, sowie von Bernardo Attolico, dem Chief Business Officer der SACE, unterzeichnet.

Die EIB-Finanzierung, die zu 60 Prozent von der SACE garantiert wird, ermöglicht es der TIM, die 5G-Abdeckung im 700-MHz-Band bis Ende 2025 in ganz Italien auszuweiten. Die Mittel unterstützen die Ziele der digitalen Dekade 2030. Mit diesem Programm hat sich die EU ehrgeizige digitale Ziele für die nächsten zehn Jahre gesetzt, darunter den Ausbau einer sicheren und nachhaltigen digitalen Infrastruktur, die digitale Transformation von Unternehmen und die Digitalisierung öffentlicher Dienste.

Durch die Finanzierung erhält die TIM Zugang zu einem Fremdkapitalinstrument zu günstigeren Konditionen als auf dem Anleihemarkt.

Im Zeitraum 2019–2023 finanzierte die EIB Projekte der TIM mit mehr als einer Milliarde Euro. Die finanzierten Projekte entspringen den wichtigsten Aktivitätsbereichen der Bank: Auf- und Ausbau von Telekommunikationsinfrastruktur, Überbrückung der digitalen Kluft, Beitrag zu den Zielen der Digitalen Agenda für Europa und Hilfe für stark benachteiligte Regionen der Europäischen Union.

2022 schloss sich die SACE im Rahmen von Garanzia Italia einer Gruppe von Finanzinstituten an, um ein Darlehen von zwei Milliarden Euro zu garantieren, mit dem die TIM die in ihrem Geschäftsplan vorgesehenen Investitionen in Italien tätigen kann.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2022 vergab die EIB-Gruppe mehr als 45 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Die TIM ist das führende Telekommunikationsunternehmen in Italien. Mit ihren innovativen Technologien und Dienstleistungen steht sie an der Spitze des digitalen Wandels in Italien und Brasilien. Sie bietet Mobil- und Festnetzdienste sowie Kommunikations- und Unterhaltungsprodukte für Einzelpersonen und Familien an und unterstützt KMU bei ihrem digitalen Wandel mit einem auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Produktportfolio. Cloud-Dienste, das Internet der Dinge und Cybersicherheit stehen im Mittelpunkt der End-to-End-Lösungen, die der Konzernbereich TIM Enterprise Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen anbietet, um sie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Dabei kann TIM auf das größte Netz an Rechenzentren in Italien und das Know-how von Konzernunternehmen wie Noovle, Olivetti und Telsy zurückgreifen. Der Konzern entwickelt Festnetz- und Mobilfunkinfrastrukturen und betreibt seine internationalen Dienste über die Tochtergesellschaft Sparkle. In Brasilien ist TIM Brasil einer der Hauptakteure auf dem südamerikanischen Telekommunikationsmarkt und führend bei der 4G-Abdeckung. Für seine Geschäftsentwicklung hat der Konzern eine Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen, die auf den Zielen der Klimastrategie, der Kreislaufwirtschaft, des digitalen Wachstums und der Gleichstellung der Geschlechter beruht. Ziel ist es, bis 2030 klimaneutral zu werden und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Über seine Stiftung TIM Fondazione unterstützt er wichtige gesellschaftliche Ziele.

Die SACE ist ein italienisches Versicherungs- und Finanzierungsunternehmen, das dem Wirtschafts- und Finanzministerium untersteht. Sie unterstützt Italiens Unternehmen und Wirtschaft mit einer breiten Palette von Instrumenten und Lösungen. Damit will sie die Wettbewerbsfähigkeit in Italien und weltweit steigern. Die SACE ist seit über 45 Jahren der wichtigste Partner für italienische Unternehmen, die exportieren und in andere Märkte expandieren. Mit ihren Finanzierungsgarantien erleichtert sie Banken die Kreditvergabe an Unternehmen. Rolle wurde kürzlich um neue Instrumente erweitert, mit denen sie Liquidität, Investitionen für mehr Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit im Rahmen des neuen italienischen Grünen Deals auf dem heimischen Markt fördern kann. Mit einem Portfolio versicherter Finanzierungen und garantierter Investitionen von 164 Milliarden Euro hilft die SACE, auch über ihre Tochtergesellschaften, mehr als 37 000 vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bei ihrem Wachstum in Italien und auf rund 200 ausländischen Märkten. Zur SACE-Gruppe gehören SACE FCT (Factoring), SACE BT (Kredite, Garantien und sonstige Sachschäden) und SACE SRV (Inkasso und Verwaltung von Informationsbeständen).