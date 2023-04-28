Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben Finanzierungen von 18 Milliarden Euro unter Global Gateway, der europäischen Investitionsstrategie für Partnerländer, angekündigt.

Dies wird Investitionen in die Prioritäten von Global Gateway – Klimaschutz, saubere Energie und Konnektivität – in den EU-Partnerländern außerhalb Europas ankurbeln. Vor allem soll damit die Finanzierungslücke im Klimaschutz verringert werden, um weltweit mehr Projekte für den Kampf gegen die Ursachen und Folgen des Klimawandels voranzutreiben.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte auf dem Global Citizen NOW Summit in New York: „Europa ist bereits der weltweit größte Geldgeber für den Klimaschutz und öffentliche Entwicklungszusammenarbeit. Doch das reicht nicht, um die Finanzierungslücke bei Klimaprojekten zu schließen. Wir alle sind gefordert. Hier kommt Global Gateway ins Spiel. Global Gateway investiert in Projekte, die unsere Partnerländer brauchen – vom Schutz gegen Naturrisiken bis hin zu sauberer Verkehrs- und Energieinfrastruktur. Mit diesen 18 Milliarden Euro können noch mehr solche Projekte schneller auf den Weg gebracht werden. Global Gateway hilft, die Klimawende auf der ganzen Welt voranzutreiben, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und unsere Partnerländer widerstandsfähiger zu machen.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Dank unserer soliden Partnerschaft mit der Europäischen Kommission hat die EIB Global über Global Gateway bereits Investitionen im Umfang von 31 Milliarden Euro mobilisiert. Das neue Finanzierungspaket ermöglicht mehr EU-Unterstützung für Projekte, die in unseren Partnerländern und weltweit in Gebieten mit dringendem Transformationsbedarf wirklich etwas bewirken. Wir glauben, dass die Global-Gateway-Initiative maßgeblich zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beitragen wird, für die wir uns mit Partnern aus aller Welt weiterhin mit Nachdruck einsetzen.“

Hintergrundinformationen

Mit der Global-Gateway-Strategie steht die EU Partnerländern bei der Stärkung ihrer Resilienz und ihrer nachhaltigen Entwicklung zur Seite. Die Initiative soll die globale Investitionslücke mit wertorientierten Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors verringern, die weltweite wirtschaftliche Erholung unterstützen und den ökologischen und digitalen Wandel außerhalb der EU begleiten.

Weltweit soll Global Gateway zwischen 2021 und 2027 rund 300 Milliarden Euro durch Bündelung von Zuschüssen, vergünstigten Darlehen und Garantien zur Minderung des Risikos privater Investitionen mobilisieren.

Global Gateway ist auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Die EIB Global, der Geschäftsbereich Entwicklung der Europäischen Investitionsbank, wird hierfür mindestens 100 Milliarden Euro mobilisieren. Die Finanzierungen der EIB haben bereits Investitionen von 31 Milliarden Euro angestoßen.

Die Kommission sichert mit einer EU-Haushaltsgarantie EIB-Darlehen von 8,3 Milliarden Euro für Global Gateway ab. Die EIB Global wird nun weitere 1,5 Milliarden Euro für EIB-Finanzierungen von bis zu 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Gemeinsam stellen Kommission und EIB somit insgesamt 18 Milliarden Euro für Projekte bereit, die weltweit eine grüne, digitale und gerechte Wende fördern.

Die EU ist nach wie vor der größte Geber der Welt. Gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten finanzierte sie 2022 weltweit rund 43 Prozent der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. Ihr gemeinsamer Beitrag stieg 2022 auf 92,8 Milliarden Euro, gegenüber 71,6 Milliarden Euro im Jahr 2021.