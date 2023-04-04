© Aurelio Schrey

Mindestens 2.165 bezahlbare neue Wohnungen werden entstehen

Das Projekt erfüllt die deutschen und europäischen Standards für Energieeffizienz

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem landeseigenen Berliner Wohnungsbauunternehmen Gewobag einen Kredit in Höhe von €300 Millionen zur Verfügung, der für den Neubau von mehr als 2.165 Wohnungen bis 2026 vorgesehen ist. Mit den Geldern werden außerdem etwa 350 Kita-Plätze, rund 210 Pflegeplätze und circa 650 Unterkünfte für Geflüchtete geschaffen.

Die sieben Teilprojekte entstehen an der Allee der Kosmonauten in Berlin-Marzahn, Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg, Gartenfelder Str. in Berlin-Spandau sowie Wendenschloßstraße in Berlin-Köpenick und entsprechen überwiegend dem KfW-Standard des Effizienzhauses 55. Das Projekt entspricht damit auch der EU-Gebäuderichtlinie.

Das Darlehen ist mittlerweile das dritte Finanzierungsprojekt, bei dem die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft mit der EIB zusammenarbeitet. Mit dieser Kooperation wird weiterer bezahlbarer Wohnraum für die Hauptstadt Berlin geschaffen.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Deutschland, sagt: „Gemeinsam mit der Gewobag zeigen wir, dass neuer, energieeffizienter Wohnraum für Mieter nicht teuer sein muss. Das Projekt trägt dazu bei, die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum in Berlin klimafreundlich zu lindern. Außerdem fördert es die Solidarität und das Zusammenleben verschiedener Generationen in neuen Quartieren durch die Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge, neue Kindergärten und betreutes Wohnen."

Markus Terboven, Vorstandsmitglied der Gewobag, sagt: „Durch die günstigen Zinskonditionen der EIB können wir unsere Finanzierungskosten weiter senken und dauerhaft niedrig halten. Mit dem Finanzierungsprojekt tragen wir dazu bei, dringend benötigten sowie bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig die Mietbelastungen für unsere MieterInnen möglichst gering zu halten. Mit der EIB haben wir einen starken Partner an der Seite, auf den wir uns verlassen können.“

Hintergrundinformationen

Die EIB vergibt langfristige Finanzierungsmittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die Gewobag gehört mit über 74.000 Wohnungen und mehr als 130.000 MieterInnen zu den größten Immobilienunternehmen in Berlin und bundesweit in Deutschland. Bis 2030 will das landeseigene Wohnungsbauunternehmen seinen Bestand durch Neubau um rund 10.000 Wohnungen erweitern.