EIB unterstützt weltweiten Kampf gegen Kriminalität

Siren, ein Anbieter von Investigativlösungen zum Schutz von Menschen, Anlagen und Netzen, hat heute eine Finanzierung vonseiten der Europäischen Investitionsbank von 12 Millionen Euro bekannt gegeben.

Das Unternehmen blickt auf ein Rekordjahr zurück: Umsatzwachstum von 162 Prozent, Erteilung des ersten Patents (vier weitere sind noch anhängig), Eröffnung eines neuen Sitzes im Galway Innovation District und Würdigung als eines der 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen Irlands im Deloitte Technology Fast 50.

Im selben Zeitraum unterzeichnete Siren mehrere Partnerschaften, um seinen Kunden ein noch kompletteres Investigativpaket anbieten zu können und sich am Markt als One-Stop-Analyselösung für Daten von Drittanbietern zu profilieren. Mit den neuen Partnerschaften erweitert das Unternehmen sein Analyseangebot in den Bereichen kommerzielle Risiken, öffentlich zugängliche Informationsquellen (sogenannte Open-Source-Nachrichtenquellen, OSINT), Darkweb sowie Cyberbedrohungen. Darüber hinaus hat das Unternehmen mit Siren Consulting eine neue Einheit für strategische und angewandte Projekte eingerichtet.

Gute Daten

Siren bietet Strafverfolgungsbehörden und Organisationen aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit weltweit eine fortschrittliche Informations- und Analyseplattform. Ermittler können komplexe Suchanfragen stellen, die Ergebnisse visuell organisieren und erweiterte Berichte erstellen, um die Ergebnisse mit ihren Teams zu teilen. Auch Großunternehmen nutzen die Siren-Plattform. Sie schützen damit ihre Anlagen und Netze vor Betrug und Cyberbedrohungen.

Siren arbeitet mit gemeinnützigen Organisationen aus den USA zusammen, wie der Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) und der National Child Protection Task Force (NCPTF). Diese Organisationen nutzen Sirens patentierte Technologie, um komplexe Analyseprobleme zu lösen, Schlepper zu identifizieren und den Menschenhandel einzudämmen.

John Randles, CEO von Siren: „Wir sind sehr dankbar für Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank. Dies ist ein echter Meilenstein für Siren. Für ein Unternehmen in unserer Wachstumsphase bedeutet eine Finanzierung in dieser Größenordnung, dass wir unsere Pläne für eine schnelle Expansion vorantreiben und unsere einzigartige Technologie vielen weiteren Organisationen zur Verfügung stellen können.“

Kris Peeters, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Die Europäische Investitionsbank fördert Innovation im Bereich der Cybersicherheit und beschleunigt die Entwicklung modernster Technologien, die das Leben der Menschen weltweit sichererer machen. Die 12 Millionen Euro für Siren ermöglichen eine verbesserte Datenanalyse und -untersuchung. Damit wird die Strafverfolgung gestärkt und Menschenhandel und Betrug bekämpft.“

Die Entwicklung der Siren-Plattform im neuen globalen FuE-Zentrum im irischen Galway erhält durch die jüngste Finanzierung neue Impulse. Außerdem soll mit den Mitteln der Personalbestand in den nächsten zwei Jahren um 50 Prozent aufgestockt, die Marke bekannter gemacht und das Angebot des Unternehmens einem größeren, globalen Publikum zugänglich gemacht werden. Vor allem aber kann Siren seinen Kunden speziell in den Bereichen Cyberbedrohungen, operatives Monitoring, Finanzkriminalität, Strafverfolgung und Nachrichtenwesen einen erhöhten Mehrwert bieten. 2019 erhielt Siren zehn Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung unter Federführung von Atlantic Bridge.

Nachfrage nach investigativer Aufklärung

Interpol zeigt im Bericht zu weltweiten Kriminalitätstrends 2022 (Global Crime Trend Summary Report), dass die Lage in den fünf von ihr weltweit überwachten Kriminalitätskategorien entweder unverändert ist oder sich zugespitzt hat, vor allem aufgrund der Pandemie. Diese Formen der Kriminalität stellen weiterhin eine ernste Bedrohung für die Sicherheit öffentlicher und privater Einrichtungen und Akteure dar, von staatlichen Stellen und Unternehmen bis hin zu Einzelpersonen. Laut FBI stieg die Zahl der Morde im Jahr 2021 um fast 30 Prozent gegenüber 2020. Dies ist der größte jemals verzeichnete Anstieg in einem Jahr in den USA.

Doch nicht nur Gewaltverbrechen nehmen zu. Drogenkartelle weiten ihr Geschäft mit synthetischen Drogen weiter aus, besonders in den Ländern der Five-Eyes-Allianz: USA, Vereinigtes Königreich, Australien, Kanada und Neuseeland. Da die Kartelle mit einer offenen, stark vernetzten Struktur arbeiten, ist die Funktionalität von Siren, Daten über mehrere Bereiche hinweg zu aggregieren und Netzwerke grafisch darzustellen, für die Ermittlungen überaus wertvoll.

Zuvor isolierte Daten können nun leichter erfasst werden, womit Fälle schneller abgeschlossen werden, und Datenbeziehungen können gezielter und maschinengestützt wesentlich schneller und umfangreicher visualisiert, analysiert und anschließend verbreitet werden.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 160 Ländern weltweit zu fördern. 2022 ging die EIB Global an den Start. Sie soll mit wirksamerer Entwicklungsfinanzierung globale Herausforderungen anpacken und auf allen Kontinenten Wachstum fördern und Chancen schaffen. In den letzten zehn Jahren stellte die EIB über acht Milliarden Euro für langfristige Investitionen in Irland bereit, unter anderem in den Bereichen Bildung, Energie, Verkehr, Sozialwohnungen, Gesundheit, Landwirtschaft und Wasser, für Projekte kleiner Unternehmen sowie für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Privatwirtschaft.

Siren

Siren ist eine komplette Investigativlösung zum Schutz von Menschen, Anlagen und Netzen. Kunden aus den Bereichen nationale Sicherheit, öffentliche Sicherheit, Betrug und Compliance sowie Cyberbedrohungen können durch die Kombination von Daten aus offen zugänglichen und geheimen Quellen sowie von kommerziellen Anbietern Risiken, Bedrohungen und Verbrechen auswerten. Die patentierte Technologie von Siren ist suchbasiert und bietet einfach zu bedienende Such-, Analyse-, Visualisierungs- und Berichtsfunktionen. Damit können sämtliche Datenarten in beliebigem Umfang ausgewertet werden.

Im November 2022 schaffte es Siren in die Liste der 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen von Deloitte, die Technology Fast 50. Von Gartner wurde Siren 2020 als „Cool Vendor“ im Bereich Analytik und Datenwissenschaften gewürdigt.