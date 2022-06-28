SIREN (EGFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
Siren is an Irish company founded in 2014 offering an intelligence platform that makes it easier to use the data collected by organisations to answer questions and make links, find patterns and relationships. It makes data accessible through real-time search, dashboard analytics, knowledge graphs and real-time alerts. The investments (2022-2024) concern the company's research, development and innovation (RDI) activities. The investments aim at further developing the capabilities of the Siren platform and strengthening its competitive edge, as well as further penetrating the Security Analytics market spanning Law Enforcement, Intelligence, Cyber Threat and Fraud & Insider Threat.
The project objectives are to further develop the capabilities of the Siren platform and to strengthen its competitive edge, as well as to further penetrate the Security Analytics market spanning Law Enforcement, Intelligence, Cyber Threat and Fraud & Insider Threat.
The project supports the policy objective of innovation and digitalisation, as it supports the development and market introduction of an innovative investigative intelligence platform that, through its forensic capability, supports the protection of citizens, society and the economy.
With the support of this project, the promoter further enhances and expands its offering, to address new groups of customers and areas of application in existing and new geographies. The project secures and builds up deep technology expertise in the software domain and supports Europe's digital sector.
The EIB investment supports an EU-based technology firm with the potential to become a leader among investigative intelligence platform providers. The Venture Debt financing complements VC funding and provides first access to debt for the company.
The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).
The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.