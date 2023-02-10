EIB wird über neuen GEF South Asia Growth Fund III Klimainvestitionen eines indischen Fondsmanagers von 300 Millionen US-Dollar fördern

Neues Projekt soll an den Erfolg des Vorgängers GEF South Asia Growth Fund II anknüpfen, der 200 Millionen US-Dollar investierte

Fokus des GEF South Asia Growth Fund III liegt auf der Lieferkette für saubere Energien, Energieeffizienz, effizienter Wassernutzung und Umweltprodukten und -leistungen

Fonds soll gezielt Klimafinanzierungen an unternehmerisch tätige Frauen in Indien vergeben und so die Gendergerechtigkeit fördern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird sich mit 40 Millionen US-Dollar am neuen Wachstumskapitalfonds GEF South Asia Growth Fund III beteiligen. Das gaben EIB-Vizepräsident Kris Peeters und Raj Paj, Gründer der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Private-Equity-Firma GEF Capital Partners, bei einem Treffen im indischen Mumbai offiziell bekannt. Der neue Fonds soll Unternehmensinvestitionen in Klimaprojekte und ökologische Nachhaltigkeit in Indien und Südostasien anschieben.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Als Klimabank der EU wird die EIB Indien weiter helfen, seine Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen zu erfüllen. Diese Klimapartnerschaft kommt Indien, der Europäischen Union und der ganzen Welt zugute. Dazu unterstützt die Bank die Vergabe von Wachstumskapital im Umfang von über 500 Millionen US-Dollar an Klimaunternehmen in Indien – über die jetzt vereinbarte und die bisherige Zusammenarbeit mit GEF Capital. Das neue Projekt soll auch die Gendergerechtigkeit bei Klimafinanzierungen in Indien spürbar stärken. Die EIB wird weiter gendergerechte Finanzierungen in Indien und anderswo unterstützen.“

Mit einem Zielvolumen von 300 Millionen US-Dollar strebt der Fonds vor allem Beteiligungen in Indien an; bis zu zehn Prozent der Mittel sind für andere Länder in Süd- und Südostasien vorgesehen. Mit seinem Engagement will der Fonds eine ökologische und soziale Wirkung erzielen und zu den UN-Entwicklungszielen (SDGs) beitragen, vor allem zur Eindämmung des Klimawandels (SDG 13). Am Vorgängerfonds GEF South Asia Growth Fund II beteiligte sich die EIB 2019 mit 25 Millionen US-Dollar und ermöglichte damit Investitionen von 200 Millionen US-Dollar in Klimaprojekte.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Mit der Erfahrung und dem Fachwissen unserer Ingenieurinnen und Ökonomen helfen wir, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU, die über ein AAA-Rating verfügt und sich an den EU-Zielen orientiert, bietet die EIB attraktive Konditionen: wettbewerbsfähige Zinsen und lange, auf die Projekte abgestimmte Laufzeiten. Über unsere Partnerschaften mit der Europäischen Union und anderen Gebern stellen wir häufig auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Total EIB climate finance over the last five years to be added.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie wird neben anderen Finanzinstituten und der Zivilgesellschaft eng und zielorientiert mit Team Europe zusammenarbeiten. Die EIB Global bringt die Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB in Indien

Die EIB ist seit 1993 in Indien tätig und hat dort seither 26 Projekte unterstützt. Dafür stellte sie fast fünf Milliarden Euro in den Bereichen Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft sowie für kleine und mittlere Unternehmen bereit.

Die EIB in Asien

Seit 25 Jahren fördert die EIB die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und im Pazifik. Wir finanzieren Projekte, die den Menschen das Leben erleichtern – von einer neuen U-Bahn-Linie in Bangalore, die die Fahrzeit verkürzt, bis hin zu bezahlbarer, sauberer Energie im Westen Nepals.

In Asien liegt unser Schwerpunkt auf Klimaschutz in allen Sektoren. Dabei achten wir auch auf die Gleichstellung der Geschlechter. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen fair und ausgewogen von unseren Projekten profitieren.

GEF Capital Partners

GEF Capital Partners ist eine global tätige Private-Equity-Firma. Sie wurde im März 2018 als Spin-out des Global Environment Fund gegründet, einem Pionier bei globalen Nachhaltigkeits- und Umwelt-Investments. Der GEF baut heute auf der Vorarbeit des Global Environment Fund auf. Er beteiligt sich an Projekten, die zu Ressourceneffizienz und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.