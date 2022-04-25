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GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND III

Unterzeichnung(en)

Betrag
38.413.521,56 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 38.413.521,56 €
Dienstleistungen : 38.413.521,56 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2022 : 38.413.521,56 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 April 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2022
20220164
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND III
SAGF II MANAGEMENT LLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 40 million (EUR 40 million)
USD 300 million (EUR 298 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity participation in a private equity fund investing in small and medium-sized enterprises (SMEs) that promote climate action and environmental sustainability primarily in India, but also in other countries in the South Asia/South East Asia region.

Equity participation in a private equity fund investing in SMEs that promote climate action and environmental sustainability primarily in India, but also in other countries in the South Asia/South East Asia region.

Additionality and Impact

The operation concerns an investment in GEF South Asia Growth Fund III, a USD 300m investment fund targeting companies that promote climate action and environmental sustainability in South and South East Asia , in line with the objectives of the EIB Climate Bank Roadmap. The Fund will provide equity to SMEs, improving access to finance. A commitment to the Fund will contribute to EU policy and priorities with regards Climate Action outside of Europe. It will support the achievement of sustainable development goals (SDGs), aiming to mitigate the effects of climate change. The Fund will contribute to the Bank's Climate Action and Environmental Sustainability targets outside the EU. Therefore, the operation is proposed under the Climate Action and Environment Facility (CAEF). The EIB commitment is expected to trigger the commitment from other investors and to have a strong catalytic effect. With EIB commitment, the Fund's terms are expected to be negotiated in line with best market practice standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social duediligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.

The Fund is expected to comply with EIB's procurement guidelines.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEF SOUTH ASIA GROWTH FUND III
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
156773927
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220164
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Regionalvorhaben - Asien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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