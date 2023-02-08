EIB und IH2A bringen Branche, Investoren und Behörden bei Plattformen und Projekten für grünen Wasserstoff zusammen

1 Milliarde Euro für Großprojekte im öffentlichen Sektor angepeilt

EIB und Indien arbeiten an Durchleitungsdarlehen für kritische Investitionen im öffentlichen Sektor zum Aufbau einer grünen Wasserstoffindustrie

Kris Peeters, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat heute offiziell deren Beitritt zur India Hydrogen Alliance (IH2A) zugestimmt. Die Bank der EU wird – von indischer Seite und der EIB zu genehmigende – Großplattformen und -projekte für grünen Wasserstoff in Indien verstärkt fördern. Angedacht ist dafür eine Milliarde Euro.

EIB-Vizepräsident Peeters: „Die Europäische Investitionsbank ist sich des enormen Potenzials der Entwicklung und der geringeren Kosten von grünem Wasserstoff in Indien bewusst. Wir loten mit der Branche, der indischen Bundesregierung und Behörden aus, wie die Bank der EU die Nationale Wasserstoffmission des Landes unterstützen und die Nutzung von grünem Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Energie, Industrie und Verkehr ermöglichen kann. Durch die stärkere Zusammenarbeit in der India Hydrogen Alliance können wir einen nationalen grünen Wasserstoff-Fahrplan umsetzen, der Indiens Energiewende- und Netto-Null-Pläne realisiert und gleichzeitig die Energieversorgung in den kommenden Jahren sichert. Der Beitritt zur IH2A steht im Zeichen des globalen Klimaengagements der EIB und ihres dreißigjährigen Wirkens für den Klimaschutz in Indien.“

Jillian Evanko, Präsidentin und CEO von Chart Industries und Gründungsmitglied der IH2A: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der EIB, die dringend benötigte Mittel in die Entwicklung der grünen Wasserstoffwirtschaft in Indien leitet. Die Förderung von Großprojekten für grünen Wasserstoff steckt noch in den Kinderschuhen, die Beteiligung der EIB löst also ein zentrales Ökosystemproblem. Wir sehen einer engen Zusammenarbeit mit der EIB, Investoren, der Branche und dem Staat gespannt entgegen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten fünf Jahren Wasserstoff im kommerziellen Maßstab vertreiben. Nur so bekommen wir die ersten Schritte zur Wasserstoffwende hin, bevor wir uns dann den Szenarios für 2030 zuwenden.“

Ugo Astuto, EU-Botschafter in Indien: „Im September fand in Delhi am Rande des Besuchs von EU-Energiekommissarin Kadri Simson das erste EU-Indien-Forum für grünen Wasserstoff statt. Das Ziel: eine stärkere Zusammenarbeit für saubere Energie. Der heutige Beitritt der EIB zur Indian Hydrogen Alliance unterstreicht das Team-Europa-Konzept für eine grüne und resiliente Zukunft und die Global-Gateway-Strategie der EU.“

Die EIB ist die weltweit größte supranationale Bank und der global führende Geldgeber für erneuerbare Energien und Klimaschutz. Als langjähriger Partner für regenerative Energien in Indien und weltgrößter Klimafinanzierer kann die EIB durch das neue Memorandum of Understanding mit der IH2A verstärkt Investitionen in saubere Energie und damit die Entwicklung von grünem Wasserstoff in dem Land vorantreiben.

Die IH2A mobilisiert schwerpunktmäßig globale Klimafinanzierungen für den Aufbau großer Wasserstoffplattformen in Indien. Dabei arbeitet sie mit der indischen Bundesregierung, den Bundesstaaten, weltweiten Wasserstoffakteuren und indischen Unternehmen zusammen. Das Memorandum of Understanding untermauert die staatlicherseits bestätigten öffentlichen Mittel in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar für die Nationale Wasserstoffmission. Damit kann die IH2A globale Klimafinanzierer, Fördereinrichtungen, Branchenunternehmen und Behörden ins Boot holen, Großprojekte für grünen Wasserstoff planen und umsetzen und die grüne Wasserstoffindustrie in Indien aufbauen.

Die EIB arbeitet derzeit mit der indischen Bundesregierung an einem Durchleitungsdarlehen für Investitionen in öffentlichen Schlüsselsektoren zur Entwicklung der grünen Wasserstoffindustrie. Das Darlehen ist als Beitrag gedacht, um durch langfristige Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung, grüne Wasserstoffplattformen und Pilotprojekte kommende grüne Wasserstofftechnologien zu kommerzialisieren und Kosten zu senken.

Die EIB finanziert bereits Investitionen in grünen Wasserstoff in Europa und arbeitet mit Partnern in Afrika, Lateinamerika und Asien an schnelleren Investitionen in großem Maßstab.

Dieses Projekt im Klimaschutzkontext ist Teil der EU-Initiative „Global Gateway“. Sie unterstützt Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitalisierung, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Mit der Erfahrung und dem Fachwissen unserer Ingenieure und Ökonominnen helfen wir, hochwertige Projekte zu entwickeln und zu prüfen. Als Bank der EU, die über ein AAA-Rating verfügt und sich an den EU-Zielen orientiert, bietet die EIB attraktive Konditionen: wettbewerbsfähige Zinsen und lange, auf die Projekte abgestimmte Laufzeiten. Über unsere Partnerschaften mit der Europäischen Union und anderen Gebern stellen wir auch Zuschüsse bereit, damit unsere Projekte noch mehr Wirkung entfalten.

Die EIB in Indien

Die EIB ist seit 1993 in Indien tätig und hat dort seither 26 Projekte unterstützt. Dafür stellte sie fast fünf Milliarden Euro in den Bereichen Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft sowie für kleine und mittlere Unternehmen bereit.

Die EIB in Asien

Seit 25 Jahren fördert die EIB die wirtschaftliche Entwicklung in Asien und im Pazifik. Wir finanzieren Projekte, die den Menschen das Leben erleichtern – von einer neuen U-Bahn-Linie in Bengaluru, die die Fahrzeit verkürzt, bis hin zu bezahlbarer, sauberer Energie im Westen Nepals.

In Asien liegt unser Schwerpunkt auf Klimaschutz in allen Sektoren. Bei unseren Projekten achten wir auch auf die Gleichstellung der Geschlechter. Frauen, Männer, Mädchen und Jungen sollen fair und ausgewogen profitieren.

Die Global-Gateway-Initiative

Die EIB Global ist ein zentraler Partner bei „Global Gateway“ – einer EU-Initiative für Projekte, die die globale und regionale Konnektivität in den Bereichen Digitales, Klima, Verkehr, Gesundheit, Energie und Bildung verbessern. Investitionen in Konnektivität gehören zur DNA der EIB Global. Die 60 Jahre Erfahrung der Bank sprechen für sich. Seite an Seite mit unseren Partnern, anderen EU-Institutionen und den EU-Ländern, wollen wir bis Ende 2027 Investitionen von 100 Milliarden Euro anschieben, das ist gut ein Drittel des Gesamtbudgets der Initiative.

Die India H2 Alliance

Die India H2 Alliance (IH2A) ist ein Branchenbündnis globaler und indischer Unternehmen, das sich den Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette und das Wohl der indischen Wirtschaft zum Ziel gesetzt hat. Die IH2A arbeitet mit Partnern des privaten Sektors, dem Staat und der Öffentlichkeit an niedrigeren Produktionskosten und einer wachsenden lokalen Lieferkette für Wasserstoff und damit verbundene Anwendungen. So soll Indien durch die Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft ergänzend zu den nationalen Plänen für erneuerbare Energien und E-Auto- und Batterietechnologie seine Netto-Null-Ziele erreichen. Dem IH2A-Lenkungsausschuss gehören Chart Industries, Reliance Industries Limited (RIL), die JSW Group, Hero Future Energies und bp an. Das Sekretariat führt die Consultingfirma FTI Consulting. Mehr über die IH2A und ihre Arbeit unter www.IH2A.com.