EIB bleibt mit der ersten rein digitalen Anleihe in Pfund Sterling Vorreiter bei der Digitalisierung der Kapitalmärkte

Die variabel verzinsten Anleihen im Volumen von 50 Millionen Pfund Sterling werden vertraulich und effizient auf einer privaten Blockchain gespeichert; eine gespiegelte öffentliche Blockchain mit anonymisierten Daten sorgt für Transparenz

Konsortialbanken sind BNP Paribas, HSBC und RBC Capital Markets

Die Anleihen werden in einem digitalen Wertpapierregister auf der HSBC Orion-Plattform eingetragen

BNP Paribas Securities Services in Luxemburg, RBC und HSBC fungieren als Verwahrer für die Bestandskunden, die in die Digitalanleihen investieren

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute ihre erste Digitalanleihe mit einer Kombination aus privater und öffentlicher Blockchain im Volumen von 50 Millionen Pfund Sterling begeben. Die Blockchains werden auf HSBC Orion, der Tokenisierungsplattform der HSBC, betrieben. Die Anleihen entsprechen den jüngsten luxemburgischen Rechtsvorschriften, die die Emission, Übertragung und Verwahrung entmaterialisierter Wertpapiere in einem verteilten Hauptbuch zulassen.

In der verschlüsselten privaten Blockchain werden die rechtlichen Eigentümer der Digitalanleihen eingetragen. Darin werden das variabel verzinste Instrument und alle weiteren Vorgänge verwaltet. Die öffentliche Blockchain dient Informationszwecken. Sie bietet Investoren und dem Markt in anonymisierter Form mehr Transparenz in Bezug auf die Eigentümer. Die entmaterialisierten Anleihen werden in digitalen Wertpapierregistern auf HSBC Orion verwahrt. Das Geschäftssegment Securities Services der BNP Paribas in Luxemburg, die RBC und die HSBC fungieren als Verwahrer für die Bestandskunden, die in die Digitalanleihen investieren.

Die bahnbrechenden digitalen Anleihen sollen Vorteile in Form von geringeren Kosten, mehr Effizienz und einem Datenabgleich in Echtzeit bringen.

Die Architektur – verteilt auf BNP Paribas, HSBC und RBC Capital Markets – sieht die HSBC als Central Account Keeper vor, die Transaktionen mit den digitalen Anleihen auf der sicheren HSBC Orion-Plattform aufzeichnet.

Die EIB wurde von Clifford Chance beraten, die Konsortialbanken von Allen & Overy.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Als Bank der EU ist die EIB keine gewöhnliche Bank. Wir stehen für innovative und disruptive Lösungen – das haben wir vor 15 Jahren mit der ersten grünen Anleihe gezeigt. Jetzt ist die Zeit reif für weitere Innovationen im Finanzsektor. Deshalb freuen wir uns, mit der Hilfe unserer Partner die erste digitale Anleihe in Pfund Sterling auf einer privaten und öffentlichen Blockchain zu begeben. Die Mittel aus dem neuen Finanzinstrument investiert die EIB in Projekte mit globaler Wirkung.“

Benjamin de Forton, Leiter Digital Assets for Debt Capital Markets bei der BNP Paribas: „Nach den erfolgreichen Euro-Emissionen begibt die EIB nun die weltweit erste digitale Anleihe in Pfund Sterling. Dabei testet sie ein neues Modell: die Tokenisierung auf einem privaten Hauptbuch, das Sicherheit und Effizienz gewährleistet, kombiniert mit einem öffentlichen Hauptbuch, das der Transparenz dient. Wir freuen uns, gemeinsam mit der EIB das Potenzial der Tokenisierung auf den Kapitalmärkten auszuloten.“

Asif Sherani, Leiter DCM Syndicate EMEA bei der HSBC: „Wir fühlen uns geehrt, bei der ersten digitalen Sterling-Anleihe mit der EIB zusammenzuarbeiten. Dies ist außerdem die erste öffentliche Emission auf unserer Tokenisierungsplattform HSBC Orion. Sie ermöglicht eine schnellere Verarbeitung und eine bessere operative Leistung bei Bondemissionen.“

Sean Taor, Leiter European DCM and Syndicate bei der RBC Capital Markets: „Die RBC freut sich, gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank ein neues Produkt im Bond-Primärmarkt für Pfund Sterling entwickelt zu haben. Diese wegweisende Transaktion, die erste auf Sterling lautende digitale Anleihe, ebnet anderen Marktteilnehmern den Weg. Ich gratuliere der Europäischen Investitionsbank zu der erfolgreichen Emission und zu ihrer Vorreiterrolle.“

Arnaud Delestienne, Direktor für internationale Kapitalmärkte und Mitglied des Exekutivausschusses von LuxSE: „Die neue digitale Anleihe ist ein weiterer Schritt hin zur wichtigen Digitalisierung der Kapitalmärkte. Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, Transaktionen auf dem globalen Fremdkapitalmarkt deutlich zu erleichtern. Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit der EIB fortzusetzen, indem wir Handelsplatz für diese bahnbrechende digitale Anleihe sind.“

Carlo Pellerani, HSBC Group Treasurer: „Diesen großartigen Erfolg haben alle Beteiligten gemeinsam herbeigeführt. Die HSBC zeichnet sich besonders als Impulsgeber für Innovationen aus. Die weitere Digitalisierung der Kapitalmärkte verspricht Emittenten und Anlegern ein effizienteres und robusteres Finanzmarktumfeld. Es ist etwas ganz Besonders für uns, Teil dieser wegweisenden Transaktion zu sein.“

Hervé Cros, Leiter Group ALMT Bond Portfolio Management bei der BNP Paribas: „Die BNP Paribas freut sich, in die erste auf Pfund Sterling lautende digitale Anleihe der EIB zu investieren und damit zu zeigen, wie Blockchain-basierte Abwicklungsplattformen das Liquiditätsmanagement erleichtern.“

Andrew Chorlton, Leiter Fixed Income bei Schroders:

„Wir sind sehr gern bei der Emission dieser digitalen Anleihe dabei – einer wichtigen innovativen Lösung für digitale Assets. Damit verstehen wir ein ganzes Stück besser, welches transformative Potenzial verteilte Hauptbücher haben und welchen Mehrwert diese Technologie für die Asset-Management-Branche und ihre Kunden haben könnte.“

Die Blockchain ist ein digitales, verteiltes Transaktionsbuch, bei dem die Transaktionen von den Netzwerk-Teilnehmern mithilfe modernster kryptografischer Verfahren erfasst werden. Die in Blöcken verschlüsselten Transaktionen werden von den Teilnehmern gemeinsam in einer geordneten, unveränderlichen Reihenfolge validiert (daher der Name „Blockchain“). Diese Merkmale sollen in Kombination vor allem die Sicherheit und operative Effizienz erhöhen. Dabei wird kein zentrales Verzeichnis der Anleiheinhaber geführt.

