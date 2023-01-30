© Shutterstock

Die Europäische Investitionsbank hat die zweite Stufe der EDGE-Zertifizierung („Economic Dividends for Gender Equality“) für die Chancengleichheit am Arbeitsplatz erreicht und das EDGEplus-Label erhalten. Die Stufe „Move“ belegt die erheblichen Fortschritte der EIB bei der Geschlechtergerechtigkeit seit der vorhergehenden Bewertung, während die EDGEplus-Zertifizierung bestätigt, dass die Bank engagiert intersektionale Aspekte in Zusammenhang mit der Geschlechterfrage und anderen Diversitätsdimensionen analysiert.

EDGE ist der globale Leitstandard und die wichtigste Zertifizierung zur Bewertung der Geschlechtergerechtigkeit und intersektionalen Gleichstellung. So können Unternehmen und Organisationen die Geschlechtergerechtigkeit messen und vorantreiben.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Wir in der EIB sind davon überzeugt, dass Diversität und Inklusion bei unserer Geschäftstätigkeit und am Arbeitsplatz Leistung, Innovationen und Einsatz steigern. Die nächste Stufe der EDGE-Zertifizierung, EDGE Move, ist die Anerkennung unserer Bestrebungen und ein Ansporn, in Zukunft noch besser zu werden. Die EDGEplus-Zertifizierung zeigte uns aber auch, dass wir verpflichtet sind, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen.“

Aniela Unguresan, Gründerin der EDGE Certified Foundation: „Wir freuen uns, dass die Europäische Investitionsbank die zweite Zertifizierungsstufe EDGE Move erreicht hat. Die EIB ist die erste europäische Einrichtung, die eine EDGEplus-Zertifizierung erhält. Dies unterstreicht ihren festen Willen, ein inklusiveres und faireres Arbeitsumfeld zu schaffen, und unterstreicht die Wertvorstellungen und Grundsätze der EU, die sich für eine wirklich vielfältige Gesellschaft einsetzt.“

Die EDGE Move-Zertifizierung signalisiert, dass die EIB bei der Vertretung der Geschlechter auf allen Arbeitsebenen Verbesserungen erzielt hat und nun wirksamere Strategien und Methoden anwendet. Die EDGEplus-Zertifizierung bestätigt das erklärte Ziel der EIB, intersektionale Fragen in den Bereichen Geschlecht und ethnische Herkunft, Geschlechtsidentität, Alter, sexuelle Orientierung, Staatsangehörigkeit und Arbeiten mit Behinderung oder Neurodiversität zu analysieren.

Das EDGE-Zertifizierungsverfahren umfasst eine gründliche Überprüfung der Repräsentanz in der gesamten Talente-Pipeline, Lohngerechtigkeit, Wirksamkeit von Strategien und Methoden sowie Inklusivität in einer Unternehmenskultur durch Dritte. Nach dieser zweiten EDGE-Zertifizierung wird die EIB weiterhin alles daransetzen, Geschlechtergerechtigkeit und intersektionale Gleichstellung zu fördern.