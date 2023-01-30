Die Europäische Investitionsbank hat die zweite Stufe der EDGE-Zertifizierung („Economic Dividends for Gender Equality“) für die Chancengleichheit am Arbeitsplatz erreicht und das EDGEplus-Label erhalten. Die Stufe „Move“ belegt die erheblichen Fortschritte der EIB bei der Geschlechtergerechtigkeit seit der vorhergehenden Bewertung, während die EDGEplus-Zertifizierung bestätigt, dass die Bank engagiert intersektionale Aspekte in Zusammenhang mit der Geschlechterfrage und anderen Diversitätsdimensionen analysiert.
EDGE ist der globale Leitstandard und die wichtigste Zertifizierung zur Bewertung der Geschlechtergerechtigkeit und intersektionalen Gleichstellung. So können Unternehmen und Organisationen die Geschlechtergerechtigkeit messen und vorantreiben.
EIB-Präsident Werner Hoyer: „Wir in der EIB sind davon überzeugt, dass Diversität und Inklusion bei unserer Geschäftstätigkeit und am Arbeitsplatz Leistung, Innovationen und Einsatz steigern. Die nächste Stufe der EDGE-Zertifizierung, EDGE Move, ist die Anerkennung unserer Bestrebungen und ein Ansporn, in Zukunft noch besser zu werden. Die EDGEplus-Zertifizierung zeigte uns aber auch, dass wir verpflichtet sind, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen.“
Aniela Unguresan, Gründerin der EDGE Certified Foundation: „Wir freuen uns, dass die Europäische Investitionsbank die zweite Zertifizierungsstufe EDGE Move erreicht hat. Die EIB ist die erste europäische Einrichtung, die eine EDGEplus-Zertifizierung erhält. Dies unterstreicht ihren festen Willen, ein inklusiveres und faireres Arbeitsumfeld zu schaffen, und unterstreicht die Wertvorstellungen und Grundsätze der EU, die sich für eine wirklich vielfältige Gesellschaft einsetzt.“
Die EDGE Move-Zertifizierung signalisiert, dass die EIB bei der Vertretung der Geschlechter auf allen Arbeitsebenen Verbesserungen erzielt hat und nun wirksamere Strategien und Methoden anwendet. Die EDGEplus-Zertifizierung bestätigt das erklärte Ziel der EIB, intersektionale Fragen in den Bereichen Geschlecht und ethnische Herkunft, Geschlechtsidentität, Alter, sexuelle Orientierung, Staatsangehörigkeit und Arbeiten mit Behinderung oder Neurodiversität zu analysieren.
Das EDGE-Zertifizierungsverfahren umfasst eine gründliche Überprüfung der Repräsentanz in der gesamten Talente-Pipeline, Lohngerechtigkeit, Wirksamkeit von Strategien und Methoden sowie Inklusivität in einer Unternehmenskultur durch Dritte. Nach dieser zweiten EDGE-Zertifizierung wird die EIB weiterhin alles daransetzen, Geschlechtergerechtigkeit und intersektionale Gleichstellung zu fördern.
Hintergrundinformationen
Die EIB
Um mehr für Frauen und Mädchen zu bewirken, hat die EIB eine Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter und zum wirtschaftlichen Empowerment von Frauen und einen Gender-Aktionsplan ins Leben gerufen. Ziel dieser Pläne ist es, die Geschlechtergleichstellung und insbesondere das wirtschaftliche Empowerment von Frauen im EIB-Geschäftsmodell für die Mittelvergabe, Mittelkombination und Beratung innerhalb und außerhalb der Europäische Union zu verankern.
Die EIB will auch die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz vorantreiben. Als Bank der EU setzt sie sich bewusst für Diversität und Inklusion ein – sie bringen unbestreitbare Vorteile für die Bank und bereichern das Umfeld aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Weitere Informationen zu EIB-Initiativen für Geschlechtergerechtigkeit
Die EDGE-Zertifizierung
EDGE ist der globale Leitstandard und die wichtigste Zertifizierung zur Bewertung des Engagements für Geschlechtergerechtigkeit und intersektionale Gleichstellung. Die EDGE-Zertifizierung umfasst eine gründliche Überprüfung der Repräsentanz in der gesamten Pipeline, Lohngerechtigkeit, Wirksamkeit von Strategien und Methoden sowie Inklusivität in einer Unternehmenskultur durch Dritte. Als wesentlicher Bestandteil der Bewertung werden statistische Daten analysiert, Strategien und Methoden überprüft und die Erfahrungen der Beschäftigten mit Karriereentwicklungschancen im aktuellen Arbeitsumfeld berücksichtigt. Je nach den spezifischen Ergebnissen der einzelnen Organisationen werden ein Aktionsplan erarbeitet und feste Verpflichtungen zu seiner Umsetzung festgelegt.
Die EDGE-Zertifizierung richtet sich an Unternehmen und Organisationen, die auf dem Weg zu Geschlechterausgewogenheit sind (EDGE) und nach intersektionaler Gleichstellung streben (EDGEplus). Es gibt drei Zertifizierungsebenen: Assess, Move und Lead. Eine EDGE Assess-Zertifizierung erkennt den Einsatz an, EDGE Move unterstreicht die Fortschritte, und eine EDGE Lead-Zertifizierung belegt den Erfolg bei der Schaffung geschlechtergerechter Arbeitsplätze. Eine EDGEplus-Zertifizierung erkennt darüber hinaus an, dass ein Unternehmen intersektionale Geschlechterfragen oder eine oder mehrere der folgenden zusätzlichen Dimensionen analysiert: Geschlechtsidentität, ethnische Herkunft, LGBTQI+, Arbeiten mit Behinderung, Staatsangehörigkeit und Alter.
Im Mittelpunkt der EDGE-Zertifizierung steht die Bescheinigung von Daten und Informationen durch unabhängige Dritte. Sie zeichnet sich durch ihre strikten Grundsätze und den Fokus auf Wirkung aus. Verliehen wird sie von einer von EDGE akkreditierten unabhängigen dritten Stelle (SGS, Intertek oder FloCert); sie bleibt zwei Jahre lang gültig. Zu den Kundinnen und Kunden von EDGE zählen derzeit über 200 große Unternehmen und Organisationen in 50 Ländern und aus 30 verschiedenen Industriezweigen.