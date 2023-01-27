Finanzierungen erfolgen unter dem Handelsförderungsprogramm der EIB für Griechenland, das zum dritten Mal auf nunmehr 550 Millionen Euro erweitert wird

Direkte Förderung der Handels- und Exportfinanzierungsdienste, die die teilnehmenden griechischen Banken landesweit privaten Unternehmen anbieten

Griechenland profitiert als einziges Land Europas von einer solchen Initiative

International tätige griechische Unternehmen profitieren von einer neuen Fazilität für Handelsfinanzierungen im Umfang von 200 Millionen Euro, die heute von der Europäischen Investitionsbank und der HSBC Bank plc in Athen angekündigt wurde. Die Mittel fördern Handels- und Exportfinanzierungen, die die teilnehmenden griechischen Banken für Unternehmen des Landes bereitstellen. So wird eine Marktlücke geschlossen, die nach wie vor die internationale Tätigkeit griechischer Unternehmen einschränkt.

Das Handelsförderungsprogramm der EIB, an dem die HSBC von Anfang an als wichtiger Partner beteiligt war, wurde speziell für griechische KMU und Midcap-Unternehmen entwickelt. Es deckt über Akkreditive und Handelsgarantien Wechselkurs-, politische und Zahlungsrisiken ab.

Aufgrund der Vereinbarung können griechische Unternehmen neue Handelsfinanzierungen in Anspruch nehmen, die von der Eurobank, der National Bank of Greece und der Piraeus Bank vergeben werden. Die EIB und die HSBC, aber auch andere internationale Banken stellen dafür Garantien.

Christian Kettel Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland: „Exportorientierte Unternehmen sind ein wesentlicher Teil der griechischen Wirtschaft. Damit die Wirtschaft wachsen kann, muss der internationale Handel ausgeweitet werden. Handelsfinanzierungen sind in den meisten Fällen dafür die Voraussetzung. Die EIB hat daher die feste Absicht, mit internationalen und griechischen Banken zusammenzuarbeiten, um die Hindernisse in diesem Bereich zu beseitigen. Diese neue Partnerschaft der EIB mit der HSBC beläuft sich auf 200 Millionen Euro und schließt an die vorhergehende Zusammenarbeit bei Handelsfinanzierungen an, die sehr erfolgreich war. Auf diese Weise erhalten führende griechische Unternehmen Zugang zu internationalen Märkten. Durch die heutige Vereinbarung werden Handelsfinanzierungen leichter erhältlich. Außerdem zeigt sie, dass internationale und griechische Banken den Unternehmen des Landes unbedingt die Chance geben wollen, ihre Geschäftsmöglichkeiten zu erweitern und Arbeitsplätze zu schaffen.“

Alexandra Konida, Managing Director bei der HSBC Continental Europe: „Wir freuen uns, die langjährige Partnerschaft mit der EIB fortzusetzen und bei dem wichtigen Handelsförderungsprogramm für Griechenlandmitzuwirken. Der Zugang zu internationalen Lieferketten und grenzüberschreitenden Kapitalflüssen ist entscheidend für die Wachstumsaussichten griechischer Unternehmen und der griechischen Wirtschaft. Die HSBC freut sich, zu beidem beitragen zu können.“

Bei mehr als 90 Prozent aller Handelsaktivitäten sind Kredite, Versicherungen oder Garantien in unterschiedlichster Ausprägung erforderlich. Griechische Unternehmen, die sich an internationalen Ausschreibungen beteiligen wollen, benötigen in der Regel finanzielle Garantien. Durch das Handelsfinanzierungsprogramm der EIB wurden griechische Banken, die den Unternehmenssektor des Landes am besten kennen, sehr dabei unterstützt, ihre Handelsfinanzierungen für einheimische Unternehmen auszuweiten. Seit es 2013 ins Leben gerufen wurde, hat das Programm internationale Handelsaktivitäten griechischer Unternehmen, vor allem im Export, von fast einer Milliarde Euro ermöglicht.

Unternehmen die Handelsfinanzierungen auf der Grundlage des EIB-Programms in Anspruch nehmen wollen, können sich direkt an eine der griechischen Partnerbanken wenden

HSBC Bank plc

Die HSBC Bank plc mit Sitz in London ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HSBC Holdings plc. Sie ist neben dem Privatkunden- und dem größten Teil des Unternehmenskundengeschäfts im Vereinigten Königreich für das europäische Geschäft der HSBC verantwortlich. Die HSBC Bank plc will sich als führende internationale Wholesale-Bank in Europa etablieren, die auch Wealth Management und Retail Banking anbietet. Die Bank erleichtert den Handel innerhalb Europas sowie zwischen der Region und anderen Ländern, in denen die HSBC-Gruppe präsent ist. Mit einer Bilanzsumme von 710 Milliarden Pfund zum 30. Juni 2022 ist die HSBC Bank plc einer der größten europäischen Bank- und Finanzdienstleister.