Kettel Thomsen seit September 2020 Mitglied im Direktorium der EIB

EU-Länder als Anteilseigner der EIB entscheiden über Nachfolge

Präsident Hoyer dankte Kettel Thomsen für seine Arbeit

Der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Christian Kettel Thomsen hat EIB-Präsident Werner Hoyer über seine Entscheidung informiert, aus dem Direktorium der Bank an die Spitze der dänischen Zentralbank zu wechseln.

Der gelernte Volkswirt Kettel Thomsen trat sein Amt als EIB-Vizepräsident am 1. September 2020 an, nach einer langen, erfolgreichen Karriere im dänischen Finanzministerium und als Staatssekretär in der Kanzlei des Ministerpräsidenten. Nun wurde er mit Wirkung zum 1. Februar 2023 zum Gouverneur und Vorsitzenden des Gouverneursrats der dänischen Zentralbank ernannt.

EIB-Präsident Hoyer: „Christian ist eine sachkundige Führungspersönlichkeit, die bei den EIB-Kolleginnen und -Kollegen und unseren Partnern auf der ganzen Welt höchsten Respekt genießt. Ich danke ihm für seine Arbeit in der Bank. Die gesamte EIB-Familie gratuliert ihm von ganzem Herzen und wünscht ihm alles Gute für seine neue anspruchsvolle Aufgabe.“

Kettel Thomsen hatte bei der EIB die Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Dänemark, Griechenland, Irland und Rumänien sowie in den Bereichen Stadtentwicklung, Wohnungsbau und im Agrar- und Lebensmittelsektor inne. Die EU-Länder als Anteilseigner der EIB werden nun über seine Nachfolge entscheiden. Bis dahin übernimmt Präsident Hoyer die Aufsicht über die Aufgabenbereiche von Kettel Thomsen.

Kettel Thomsen: „Ich bin dankbar für die Unterstützung, die harte Arbeit und den Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen seit meinem Eintritt in die Bank im Jahr 2020. Die EIB hilft mit ihren Finanzierungen, die Energiesicherheit der EU und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaften zu gewährleisten. Gleichzeitig ist sie treibende Kraft für einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität in der Welt. Es war für mich eine Ehre und Freude, zu dieser unschätzbaren Arbeit beizutragen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen.