Zuschuss der EIB Global für technische Hilfe zur Aufstellung eines Investitionsplans und Mobilisierung privater Investitionen in den Regionen Shkodra und Lezha

Projekte verbessern Konnektivität, Umweltqualität und Tourismusangebot vor Ort

Ziel: Wachstumspotenzial in Nordalbanien und an Adriaküste erschließen – mit Schwerpunkt auf nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung

Die EIB Global, der auf die Tätigkeit außerhalb der EU spezialisierte Geschäftsbereich der Bank, vergibt einen Zuschuss für technische Hilfe in Höhe von 2,75 Millionen Euro an den Albanischen Entwicklungsfonds (ADF). Der Fonds erstellt damit ein Programm für vorrangige Investitionen. Das Programm ist für das Gebiet nahe der Grenze zu Montenegro entlang des Skutarisees und der Buna am wichtigsten Tor zu den Albanischen Alpen bestimmt. Der erste Punkt ist eine integrierte Tourismus- und Stadtentwicklungsstrategie, die ebenfalls unter die EIB-Beratung fällt. Danach konzentriert sich die technische Hilfe auf ökologische, technische und soziale Bewertungen und auf die Vorbereitung der ausgewählten Projekte auf die Durchführungsphase.

Im Rahmen der Projekte ist der Bau von Umwelt-, Nahverkehrs-, Stadt- und Tourismusinfrastruktur in den Regionen Shkodra und Lezha geplant, die das sozioökonomische Wachstum ankurbelt und die Konnektivität, die Umweltqualität und das touristische Angebot in dem Gebiet verbessert.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank im Westbalkan: „Wir freuen uns, die Neuerschließung eines so wichtigen Gebiets für die nachhaltige sozioökonomische Entwicklung Albaniens zu unterstützen. Das mithilfe des EIB Global-Zuschusses konzipierte Investitionsprogramm wird den spezifischen Infrastrukturbedarf herausarbeiten, um die Klimaresilienz, die Konnektivität und den Umweltschutz zu verbessern, höchste Standards zu erfüllen und das wirtschaftliche Potenzial Nordalbaniens auszuschöpfen.“

Dritan Agolli, Exekutivdirektor des Albanischen Entwicklungsfonds: „Seit mehr als zehn Jahren ist es das Ziel Albaniens, ein effizienteres Konzept für die regionale und lokale Entwicklung zu entwickeln und die Maßnahmen in den einzelnen Sektoren und vor Ort zu harmonisieren und zu integrieren. Mit dieser Initiative wollen wir ein umfangreiches Investitionsprogramm aufstellen, das dem Bedarf und dem Potenzial in der Region gerecht wird, sie attraktiver macht, das Wirtschaftswachstum steigert, in Menschen und Dienstleistungen investiert und öffentliche Dienstleistungen verbessert. Für den Fonds ist die EIB ein wichtiger Partner, der ihm bei seiner Aufgabe zur Seite steht und damit die Ziele unseres Landes unterstützt.“

Die technische Hilfe der EIB Global deckt folgende Gebiete ab: die Adriaküste zwischen Shëngjin und Velipoja, rund um den Skutarisee, die Buna und Koplik als Tor zu den Albanischen Alpen sowie die Gemeinden Shkodra, Lezha und Malësia e Madhe.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Der ADF

Der Albanische Entwicklungsfonds (ADF) ist eine Einrichtung, die 1993 durch ein Sondergesetz als sozialer Investitionsfonds für die Armutsbekämpfung in Albanien gegründet wurde. Von seiner ursprünglichen Aufgabe, in ländlichen Gebieten Albaniens nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes die Armut durch kleinere Maßnahmen zu bekämpfen, hat sich der ADF zum wichtigsten Instrument für Entwicklung gewandelt. Der Fonds ist regional orientiert. Er führt integrierte und komplexe Projekte durch, die eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung sicherstellen sowie erfolgreiche Modelle zur Folge haben. All dies wirkt sich langfristig positiv auf das Wohlergehen der Menschen aus. In den vergangenen Jahren hat der ADF im Zuge der Reform der regionalen Entwicklung immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Die EIB im Balkan

Die Europäische Investitionsbank ist ein führender internationaler Geldgeber im Westbalkan. Seit 2009 hat die Bank in der Region fast zehn Milliarden Euro für Projekte bereitgestellt. Neben ihrer anhaltenden Unterstützung für den Wiederaufbau und die Modernisierung öffentlicher Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB im Westbalkan unter www.eib.org/publications/the-eib-in-the-western-balkans.

Die EIB in Albanien

Die EIB ist seit 1995 in Albanien tätig. Bisher wurden 26 Projekte finanziert und mehr als 640 Millionen Euro investiert, hauptsächlich in die Bereiche Verkehr, Energie sowie Wasser und Abwasserinfrastruktur. Weitere Informationen über die Projekte der EIB in Albanien unter Albanien und die EIB.