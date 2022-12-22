© KONE

Die Mittel fließen in die Erforschung und Entwicklung energieeffizienterer Aufzüge, Rolltreppen, Laufbänder und Automatiktüren sowie intelligenter Technologien und Lösungen für den Personenfluss

Das Projekt steigert den Vorsprung und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union im Technologiebereich

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die finnische KONE Corporation haben heute ein Darlehen über 200 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in die Erforschung und Entwicklung innovativer Lösungen, die die Produkte von KONE sicherer und leistungsfähiger machen und ihren CO 2 -Fußabdruck verringern. Dadurch werden auch die Gebäude energieeffizienter, in denen sie zum Einsatz kommen.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros, mit Aufsicht über Finanzierungen in Finnland: „Wir begrüßen die Vereinbarung mit KONE. Das ist bereits unser drittes Darlehen an das Unternehmen. Es hilft gerade jetzt, die Energieeffizienz von Aufzügen und Rolltreppen zu verbessern, und es trägt dazu bei, Europas Führung in der Industrietechnologie auszubauen. Das Projekt fördert außerdem die Wettbewerbsfähigkeit in mehreren Bereichen, darunter Digitalisierung und intelligente Werkstoffe, und unterstützt damit direkt und indirekt Wachstum und Beschäftigung in Europa.“

Jean-Christophe Almira, Senior Vice President, Head of Equipment R&D bei KONE: „Dank der Vereinbarung können wir nachhaltigere und digitale People-Flow-Lösungen entwickeln. Wir glauben, dass unsere Lösungen großen Einfluss darauf haben, wie sich Menschen in Städten und in Gebäuden bewegen. Sie sind aber auch wichtig für die Energieeffizienz und Sicherheit der Ausrüstung.“

„Wir konzentrieren uns auf Innovationen, mit deren Hilfe wir unsere ehrgeizigen Treibhausgasziele erreichen. Wir wollen unseren Kunden als vertrauensvoller Partner zur Seite stehen: bei der Verringerung ihrer CO 2 -Bilanz, bei digitalen Lösungen und bei betrieblicher Effizienz und Sicherheit.“

Hintergrundinformationen

Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

KONE will den Fluss des urbanen Lebens verbessern. Als Weltmarktführer im Aufzugs- und Rolltreppengeschäft bietet KONE Aufzüge, Rolltreppen und Automatiktüren sowie Wartung und Modernisierung an, um Gebäude über ihren gesamten Lebenszyklus optimal auszurüsten. Mit einem besseren People Flow® macht das Unternehmen die Wege der Menschen sicherer, komfortabler und zuverlässiger, in größeren, intelligenteren Gebäuden. 2021 hatte KONE einen Jahresumsatz von 10,5 Milliarden Euro und 60 000 Beschäftigte. Die B-Klasse-Anteile des Unternehmens sind an der Nasdaq Helsinki Ltd. in Finnland notiert.