EIB-Vizepräsidentin sagt beim Besuch in Amman 63 Millionen US-Dollar für gemeinsame Initiativen zu

Programm soll Unternehmen in Jordanien beim Geschäftsausbau helfen und Arbeitsplätze schaffen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird ein neues Darlehen über 63 Millionen US-Dollar für Unternehmen in Jordanien an die Jordan Kuwait Bank (JKB) vergeben. Das wurde in Amman bekannt gegeben.

Die Finanzierung soll jordanischen Firmen den Zugang zu Krediten erleichtern, damit sie expandieren, neue Geschäftschancen nutzen und Arbeitsplätze schaffen können. Dieses zweite Darlehen der EIB an die JKB ist Teil eines größeren Programms über 350 Millionen Euro, das im Mai 2022 von der EIB genehmigt wurde. Es soll die Privatwirtschaft in Jordanien stärken und krisenfester machen.

Das neuerliche Engagement der EIB für Investitionen jordanischer Unternehmen wurde bei einem offiziellen Besuch von EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti in Amman bestätigt.

Haethum Buttikhi, CEO der Jordan Kuwait Bank: „Die Jordan Kuwait Bank finanziert Investitionen von Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben in Jordanien. Wir werden auch künftig für KMU und Midcap-Unternehmen da sein – sie bilden das Rückgrat der jordanischen Wirtschaft. Über die erneute Zusammenarbeit mit der EIB wollen wir Investitionen anschieben, KMU unterstützen, Kernsegmente der jordanischen Wirtschaft stärken und neuen und bestehenden Kunden helfen, ihr Geschäft erfolgreich auszubauen. Mit diesem Darlehen können wir trotz aller wirtschaftlichen Hindernisse und der hohen Inflation in Jordanien zinsgünstige Kredite für KMU anbieten.“

Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: „Unternehmen in Jordanien und weltweit leiden unter den Preisschocks bei Energie und Nahrungsmitteln, unter der Inflation, Handels- und anderen Schwierigkeiten infolge der Pandemie, regionalen Konflikten und dem Klimawandel. Die erneute Zusammenarbeit mit der Jordan Kuwait Bank zeigt, wie jordanische und europäische Partner den Unternehmen helfen können – damit sie Arbeitsplätze schaffen und ihr Geschäft ausbauen. Wir freuen uns, dass die Europäische Investitionsbank ein weiteres Darlehen über 63 Millionen US-Dollar anbieten kann, das für jordanische Firmen bestimmt ist und dem Land in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten helfen wird.“

Botschafterin Maria Hadjitheodosiou, Leiterin der EU-Delegation im Haschemitischen Königreich Jordanien: „Die Europäische Union hat zugesagt, den jordanischen Privatsektor zu unterstützen. Die neuerliche Hilfe der Europäischen Investitionsbank für einen besseren Zugang zu Geschäftskrediten zeigt, wie Team Europa die Wirtschaft in Jordanien stärkt und dazu beiträgt, dass neue Arbeitsplätze entstehen.“

Zusammenarbeit mit jordanischen Partnern macht die Wirtschaft der Region krisenfester

Die EIB-Finanzierung ist Teil des „Jordan Loan for SMEs and Midcaps“, ein 350-Millionen-Euro-Programm, das im Mai 2022 von den 27 Anteilseignern der Bank genehmigt wurde.

Die Initiative – die bislang umfangreichste Unterstützung für private Investitionen in Jordanien – erleichtert dortigen Firmen den Zugang zu Kapital, macht die Wirtschaft krisenfester und hilft, die Folgen der Pandemie und der Konflikte in der Ukraine und in Syrien abzumildern.

Team Europa unterstützt private Investitionen in Jordanien

Das jüngste Kreditprogramm der EIB in Jordanien ist Teil ihres verstärkten globalen Engagements. Die Bank will sicherstellen, dass Unternehmen weiter Zugang zu Krediten haben, um die immensen Probleme in den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Handel zu bewältigen. Die Hilfen wurden von den EU-Finanzministerinnen und -ministern nur wenige Wochen nach Ausbruch der Coronapandemie genehmigt.

Die Europäische Investitionsbank ist die weltweit größte supranationale Bank. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Seit 1979 hat die EIB 927 Millionen Euro für private Investitionen in Jordanien bereitgestellt.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirkungsvollere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die Jordan Kuwait Bank (JKB) ist eine Aktiengesellschaft nach jordanischem Recht und wurde 1976 gegründet. Seither hat sie sich erfolgreich zu einem wichtigen Akteur im jordanischen Bankensektor entwickelt. Das Netz der Bank umfasst derzeit 68 Filialen in ganz Jordanien und eine Niederlassung in Zypern. Neben der Ejara Leasing Company, die eine Tochtergesellschaft der JKB ist, hält die Bank einen beherrschenden Anteil von mehr als 95,6 Prozent an der United Financial Investments (UFICO). Darüber hinaus hält sie Beteiligungen an der Algeria Gulf Bank (Algerien), der Quds Bank (Palästina) und den Middle East Payment Services (MEPS, Jordanien). In diesen drei Gesellschaften ist sie auch im Verwaltungsrat vertreten.