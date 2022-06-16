Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

JORDAN LOAN FOR SMES AND MID-CAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
346.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Jordanien : 346.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 346.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/12/2022 : 60.000.000 €
24/07/2023 : 90.000.000 €
29/12/2023 : 96.000.000 €
16/06/2022 : 100.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Jordanien: EIB und Jordan Kuwait Bank fördern erneut mit 63 Millionen US-Dollar Investitionen von KMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juli 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/06/2022
20220139
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JORDAN LOAN FOR SMES AND MID-CAPS
ACCEPTABLE BANK(S),CAPITAL BANK OF JORDAN PSC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Long-term financing for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps to improve access to finance and financial inclusion, which have been identified as key factors for reinforcing Jordan's economic resilience.

The facility aims to finance eligible small and medium investments undertaken by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Jordan, thereby contributing to economic resilience, employment-generating activities and alleviating the economic burden of the COVID-19 crisis in the country. The loan is expected to benefit from a portion of the investment grant made available by the European Union in order to enhance the cost of the local currency tranche to an acceptable level for the borrower and, ultimately, the final beneficiaries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require the intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the procedures including procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects receiving Bank financing will comply with national legislation and the ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country.

The Bank will require the intermediary institution to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Jordanien: EIB und Jordan Kuwait Bank fördern erneut mit 63 Millionen US-Dollar Investitionen von KMU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Jordanien: EIB und Jordan Kuwait Bank fördern erneut mit 63 Millionen US-Dollar Investitionen von KMU
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen