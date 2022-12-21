© Cosentino

Effizientere Produktion in den Werken des Unternehmens in Almería

Ausbau von Forschung, Entwicklung und Innovation mit neuen Technologien zur Entwicklung nachhaltiger Produkte

Stärkerer Einsatz erneuerbarer Energien und Verbesserung der Recyclingprozesse

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen von 120 Millionen Euro an die Cosentino-Gruppe, Weltmarktführer bei nachhaltigen Designoberflächen. Mit dem EIB-Darlehen finanziert das spanische Weltunternehmen seine Innovations- und Nachhaltigkeitsstrategie, die den Schwerpunkt auf Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung, Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien legt. Dieses Projekt steht in Einklang mit den EIB-Zielen Innovation, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Mit der heute unterzeichneten Finanzierung kann die Cosentino-Gruppe ihre Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) im Bereich innovativer Technologien ausbauen. Ziel ist es, über die Automatisierung, Robotisierung und Digitalisierung von Prozessen effizienter zu produzieren. Gleichzeitig kann der Konzern Technologien für das Recycling von Produktionsabfällen einführen und neue Anlagen installieren, um erneuerbare Energie für den Eigenverbrauch zu erzeugen. Außerdem wird das Unternehmen für seine neue Dekton®-Produktionslinie künftig sauberere alternative Brennstoffe verwenden.

Die Investitionen werden bis 2025 in den Werken im spanischen Cantoria in der Provinz Almería getätigt, wo die weltweit tätige Gruppe ihre Wurzeln hat und noch heute fertigt. Hier befinden sich neben dem Firmensitz acht Produktionsstätten und ein FEI-Zentrum.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Als Klimabank der EU freut es uns, die Cosentino-Gruppe bei ihren Investitionen in neue Technologien zu unterstützen, die ihre Produkte und Prozesse nachhaltiger machen. Dieses Projekt bringt die Dekarbonisierungs- und Kreislaufstrategie des Unternehmens voran und steht voll in Einklang mit unserem Klimabank-Fahrplan. Mit dieser Finanzierung ermöglichen wir nicht nur Investitionen in EIB-Schwerpunkte wie Innovation, Digital- und Humankapital, sondern fördern auch Wirtschaftswachstum und Beschäftigung in einer Kohäsionsregion.“

Francisco Martínez-Cosentino Justo, Präsident der Cosentino-Gruppe: „Diese neue Finanzierung der EIB bringt wichtige Impulse für unseren ehrgeizigen Nachhaltigkeitsplan. Mit diesem Plan wollen wir die Dekarbonisierung, die Umstellung auf saubere, erneuerbare Energien und allgemein den Übergang zu einem nachhaltigeren Modell konsolidieren. Neben den schon geplanten Investitionen in den nächsten Jahren verfolgen wir das Ziel, Cosentino im industriellen Bereich zu einem weltweiten Vorbild in Sachen Kreislaufwirtschaft, Energieautarkie und Umwelteffizienz zu machen. Diese Punkte werden in der Zukunft über die Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.“

Positiver Beschäftigungseffekt in Andalusien

Der von der EIB finanzierte Investitionsplan stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und führende Stellung des Global Player aus Spanien in seinem Sektor. Cosentino kann damit Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert entwickeln und so einen stärkeren Beitrag zum Wirtschaftswachstum in Spanien und der EU leisten. Hinzu kommen positive externe Effekte für die Akteure entlang der Wertschöpfungskette in der Oberflächenbranche.

Durch die Finanzierung werden sich außerdem die Beschäftigungschancen in der Gegend deutlich verbessern. Laut EIB-Berechnungen entstehen in der Durchführungsphase rund 200 temporäre Arbeitsplätze pro Jahr. Zusätzlich werden in der Produktion voraussichtlich 135 neue Dauerarbeitsplätze geschaffen.

Da die autonome Gemeinschaft Andalusien als Kohäsionsregion gilt, trägt das Projekt zu den EIB-Zielen Kohäsion und Regionalentwicklung bei. Demnach fördert die Bank vorrangig Projekte in Regionen, deren Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt unter dem EU-Durchschnitt liegt.

Zweites Darlehen der EIB an die Cosentino-Gruppe

Die Cosentino-Gruppe arbeitet seit 2016 mit der EIB zusammen. Schon vor der heute unterzeichneten Vereinbarung hat die EIB die FEI-Strategie des Unternehmens unterstützt. Das damalige Darlehen über 70 Millionen Euro war für die Einführung innovativer Fertigungs- und Logistiksysteme bestimmt.

Hintergrundinformationen

Die EIB und die Energiesicherheit

In den vergangenen zehn Jahren leitete die EIB-Gruppe fast 100 Milliarden Euro in den Energiesektor der EU. Diese notwendigen Investitionen helfen Europa jetzt dabei, die Krise zu überwinden, die durch die plötzlichen Lieferkürzungen von russischem Gas ausgelöst wurde. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres stellte die EIB mehr als 8,3 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Stromerzeugung und Stromspeicher in der EU bereit und stärkte so die Resilienz der europäischen Wirtschaft.

Im Oktober 2022 erhöhte der Verwaltungsrat der EIB die Finanzierungsvolumina der Gruppe für saubere Energien auf ein noch nie da gewesenes Niveau, um zum REPowerEU-Plan beizutragen und die Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe aus Russland zu beenden. In den nächsten fünf Jahren will die EIB ihre ohnehin schon umfangreichen Finanzierungen für den Energiesektor in der EU um weitere 30 Milliarden Euro aufstocken. Das REPowerEU-Paket wird bis 2027 voraussichtlich zusätzliche Investitionen von 115 Milliarden Euro mobilisieren und damit die Energieunabhängigkeit Europas erheblich verbessern. Außerdem trägt es zum Ziel der EIB-Gruppe bei, in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für den Klimaschutz bereitzustellen.

Hier finden Sie weitere Informationen über die EIB-Finanzierungen im Energiesektor und über die jüngsten Energieprojekte, die wir finanziert haben.

Die Cosentino-Gruppe

Die Cosentino-Gruppe ist ein weltweit tätiges spanisches Familienunternehmen, das hochwertige, innovative Oberflächen für die Welt des Designs und der Architektur herstellt und vertreibt. Als führendes Unternehmen entwirft und antizipiert Cosentino gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern hochwertige Lösungen, die die Menschen inspirieren. Diese Lösungen basieren auf den führenden Marken des Unternehmens in ihren jeweiligen Segmenten wie Silestone®, Dekton® oder Sensa by Cosentino® – innovative Oberflächen, die besondere Ambiente und Designs zu Hause und im öffentlichen Raum ermöglichen.

Die Gruppe stützt ihre Entwicklung auf internationale Expansion, ein innovatives Forschungs- und Entwicklungsprogramm und Rücksicht auf Umwelt und Nachhaltigkeit. Eine weitere wichtige Säule ist ihr anhaltendes unternehmerisches Engagement für die Gesellschaft und die Standorte, an denen sie tätig ist, sowie für Bildung, Gleichstellung, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Die Cosentino-Gruppe vertreibt ihre Produkte und Marken in mehr als 110 Ländern von ihrem Hauptsitz im spanischen Almería aus. Derzeit ist Cosentino in 40 Ländern vertreten, in 30 davon mit eigenen Niederlassungen oder Einrichtungen. Die Gruppe verfügt über acht Produktionsstätten (sieben in Almería und eine in Brasilien), ein Logistikzentrum in Spanien und mehr als 140 Handels- und Vertriebseinrichtungen auf der ganzen Welt. Mehr als 90 Prozent ihres Umsatzes stammen aus internationalen Märkten.