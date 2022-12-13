SG Equipment Leasing Polska erhält EIB-Finanzierung von 100 Millionen Euro, um Entwicklung von KMU und Midcap-Unternehmen in Polen zu fördern

Darlehen stärkt den Klimaschutz, vor allem durch Projekte zur Reduzierung von Treibhausgasen und CO 2 -arme Projekte

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die zur Société Générale-Gruppe gehörende SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polen) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um die Entwicklung von KMU und Midcap-Unternehmen in Polen zu stärken. Das Darlehen über 100 Millionen Euro erleichtert außerdem die Entwicklung von Klimaschutzprojekten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Reduzierung von Treibhausgasen und CO 2 -armen Aktivitäten liegt. Die Mittel fließen in nachhaltige Mobilität, kohlenstoffarme Fahrzeuge, emissionsarme Industrie- und Landmaschinen sowie Erneuerbare-Energien-Projekte. Vor allem aber werden 80 Prozent der Investitionen die wirtschaftliche Entwicklung in polnischen Kohäsionsregionen fördern.

Die Zusammenarbeit der SGEF Polen und der EIB geht auf das Jahr 2010 zurück. Neun Vereinbarungen wurden bisher unterzeichnet. Die SGEF Polen folgt der Strategie ihrer Muttergesellschaft, die sich auf Investitionen in den Klimaschutz und die Energiewende konzentriert. Das Unternehmen fördert im Rahmen seines Programms für Klimaschutz und grüne Investitionen die Modernisierung von Industriefahrzeugen durch weniger Emissionen. Mit der aktuellen Vereinbarung wird diese Unterstützung fortgesetzt und ausgebaut.

Laut der Investitionsumfrage der EIB ist dem polnischen KMU-Sektor klar, wie dringend Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen sind. So haben bereits 39 Prozent der polnischen Unternehmen in Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels investiert, und fast die Hälfte (48 Prozent) plant dies in den kommenden drei Jahren. Darüber hinaus haben 36 Prozent der polnischen Unternehmen in Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz investiert.

Die EIB gehört zu den weltweit größten Geldgebern für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Als Klimabank der EU unterstützt die EIB den europäischen Grünen Deal und hilft Europa dabei, als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden. Außerdem trägt sie zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung bei. In Polen beliefen sich die EIB-Darlehen für den grünen Wandel der polnischen Wirtschaft im Jahr 2021 auf 42 Prozent der Gesamtdarlehen von 6,5 Milliarden Euro.

KMU machen in Polen 99,8 Prozent der Betriebe aus und stellen 67,7 Prozent aller Arbeitsplätze. Die KMU-Förderung gehört zu den wichtigsten Prioritäten der EIB-Gruppe. 2021 erhielten kleine und mittlere Unternehmen 1,78 Milliarden Euro von der EIB-Gruppe (bestehend aus der EIB und ihrer Tochtergesellschaft, dem Europäischen Investitionsfonds). Von diesen Mitteln entfielen rund 640 Millionen Euro auf Covid-19-Hilfen.

Teresa Czerwińska, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: „Wer in diesen schwierigen Zeiten das Wirtschaftswachstum stützen will, muss das Wachstum von KMU und Midcap-Unternehmen fördern. Diese Firmen waren im Vergleich zu ihren großen Wettbewerbern besonders anfällig für die negativen Auswirkungen der Pandemie und der aktuellen Krise. Daher müssen sie so viele Finanzierungsmöglichkeiten wie möglich erhalten, um ihre Pläne für eine grüne Transformation umsetzen zu können. Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit mit der SG Equipment Leasing Polska vertiefen und polnischen Unternehmen attraktive Finanzierungen für ihre ambitionierten Projekte bieten können. Die Förderung von KMU, Midcaps und Klimaschutz hat für die EIB-Gruppe höchste Priorität, und wir sind stolz, einen so erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben.“

Hintergrundinformationen

Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Sie finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Die SG Equipment Leasing Poland (SGEF Polen) ist Teil der Société Générale-Gruppe mit Sitz in Paris. Als eine der größten Leasinggruppen in Europa will sie weltweiter Partner für integrierte Anlagenlösungen werden und eine nachhaltige und positive Wirkung für den Planeten erzielen. In Polen konzentriert sich die SGEF auf die Finanzierung von Maschinen und Anlagen (in Form von Leasing oder Krediten) in vier Sektoren: Landwirtschaft, Verkehr, Industrie und Hightech (IT, Medizin und grüne Energie).