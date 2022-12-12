Nationaler Energieversorger ČEZ will mit dem Geld das Stromverteilungsnetz modernisieren und ausbauen

Darlehen fördert die Energieunabhängigkeit Tschechiens, da ČEZ 2,2 Gigawatt Strom aus Erneuerbaren ins Netz einspeisen kann

Investitionen tragen zu einer zuverlässigeren Stromversorgung von Unternehmen und Haushalten in ganz Tschechien bei

Finanzierung ist das bislang größte EIB-Darlehen an die Tschechische Republik

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, vergibt einen Kredit über 790 Millionen Euro an das tschechische Versorgungsunternehmen ČEZ. Das Darlehen fließt in den Ausbau des nationalen Stromverteilungsnetzes sowie in Automatisierungstechnik und ferngesteuerte Energieversorgungssysteme. ČEZ modernisiert die Netzinfrastruktur, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung in neun tschechischen Regionen zu erhöhen.

Mit den neuen Anlagen kann ČEZ bis zu 2,2 Gigawatt Strom aus Erneuerbaren einspeisen und so zur Energieunabhängigkeit und grünen Wende beitragen. Bei dem Darlehen handelt es sich um die bislang größte Finanzierung der EIB für die Tschechische Republik.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Tschechien: „Die EIB fördert weiter die Modernisierung des tschechischen Energiesektors, diesmal mit dem höchsten Darlehen, das wir bis dato unterzeichnet haben. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer energieunabhängigen Tschechischen Republik und in der aktuellen Energiekrise noch dringlicher. Das Darlehen unterstützt gleichzeitig den REPowerEU-Plan der Europäischen Kommission, Europa deutlich vor 2030 von fossilen Brennstoffen aus Russland unabhängig zu machen, was angesichts der Invasion Russlands in die Ukraine sehr wichtig ist. Das Darlehen hat auch eine umfangreiche grüne Komponente, da es ČEZ ermöglicht, Erneuerbare in sein Netz einzubinden und die Dekarbonisierung der tschechischen Wirtschaft voranzutreiben.“

Martin Novák, CEO von ČEZ: „Mit dem neuen EIB-Darlehen können wir unser Verteilungsnetz schneller modernisieren und Strom aus Erneuerbaren einspeisen. Nur so kann die Tschechische Republik ihre Klimaziele einhalten und ihre Energiesicherheit erhöhen. Zudem stellen wir damit die Energieunabhängigkeit unserer Kunden sicher. Die Zahl der von uns für unsere Kunden durchgeführten Erneuerbare-Energien-Projekte hat sich 2022 gegenüber dem Vorjahr verdreifacht, und die Zahl der beantragten Anschlüsse für die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren, die in naher Zukunft eingerichtet werden, beläuft sich bisher auf 80 000. ČEZ will das Verteilungsnetz erheblich modernisieren. Die Partnerschaft mit der EIB hilft uns maßgeblich bei der Umsetzung dieses Plans.“

Die EIB hat ČEZ bisher etwa 2,6 Milliarden Euro für Projekte bereitgestellt, die zu einer zuverlässigen, effizienten und grünen Stromversorgung beitragen. Mit diesem Darlehen belaufen sich die Gesamtfinanzierungen der EIB im tschechischen Energiesektor auf 3,45 Milliarden Euro. Die Zusammenarbeit hat das grüne, nachhaltige Wachstum der tschechischen Wirtschaft beschleunigt.

REPowerEU

Das Darlehen an ČEZ fördert die Ziele des REPowerEU-Plans, den die Europäische Kommission in Reaktion auf die Belastungen und Störungen des globalen Energiemarkts durch den russischen Angriffskrieg vorlegte. Danach sollen Energie eingespart, saubere Energie genutzt und die Energieversorgung diversifiziert werden. Der Plan wird durch finanzielle und rechtliche Mittel unterstützt, um die neue Energieinfrastruktur aufzubauen, die Europa braucht. Der REPowerEU-Plan sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, die die Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen verringern und den grünen Wandel beschleunigen sollen. Gleichzeitig soll die Resilienz des Energiesystems EU-weit gesteigert werden. Ziel des Plans ist es, alternative Energiequellen zu erschließen, durch Verhaltensänderungen Energie einzusparen und Investitionen in erneuerbare Energien anzukurbeln.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

EIB und Energiesicherheit

In den vergangenen zehn Jahren stellte die EIB-Gruppe fast 100 Milliarden Euro für den Energiesektor der EU bereit. Diese Investitionen helfen Europa nun, die Krise zu bewältigen, die durch den abrupten Einbruch der russischen Gaslieferungen bedingt ist. Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres unterzeichnete die EIB Finanzierungen von mehr als 8,3 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen Energieeffizienz, Erneuerbare, Strom und Speicherung in der Europäischen Union und förderte so die Resilienz der europäischen Wirtschaft.

Im Oktober beschloss der Verwaltungsrat der EIB, das Finanzierungsvolumen der Gruppe für saubere Energie auf ein Rekordniveau anzuheben, um zum REPowerEU-Ziel beizutragen, die Abhängigkeit Europas von russischen fossilen Brennstoffen zu beenden. Weitere 30 Milliarden Euro werden in den nächsten fünf Jahren zusätzlich zu der bereits erheblichen Unterstützung der EIB für den EU-Energiesektor investiert werden. Das REPowerEU-Paket dürfte bis 2027 zusätzliche Investitionen von 115 Milliarden Euro mobilisieren und so einen beträchtlichen Betrag zur Energieunabhängigkeit Europas und zum Ziel der EIB-Gruppe leisten, in diesem Jahrzehnt eine Billion Euro für Klimafinanzierung zu mobilisieren.

Hier finden Sie weitere Informationen über die Förderung des Energiesektors durch die EIB und hier die zuletzt von uns mitfinanzierten Energieprojekte.

ČEZ

ČEZ ist eines der größten Unternehmen in der Tschechischen Republik und ein führender europäischer Energieversorger, der in West-, Mittel- und Südosteuropa tätig ist. ČEZ will mit gutem Beispiel vorangehen und den Energiesektor nachhaltiger und umweltfreundlicher machen. Das Unternehmen bemüht sich um mehr Diversität, eine engere Zusammenarbeit auf lokaler Ebene und will seinen Kundinnen und Kunden stets die besten technologischen und energiesparenden Lösungen anbieten. Seine Strategie – saubere Energie für morgen – sieht eine signifikante Erhöhung der Zahl eigener Erneuerbare-Energien-Anlagen und auch der seiner Kunden vor. Bis 2040 will ČEZ klimaneutral werden.