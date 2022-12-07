© ODEG

Die Europäische Investitionsbank hat neue Züge für die Ostdeutsche Eisenbahn mit 170 Millionen Euro mitfinanziert.

Die modernen Siemens Desiro HC-Regionalzüge rollen ab 11. Dezember 2022 auf der Strecke Magdeburg – Berlin - Cottbus.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat 170 Millionen Euro zur Finanzierung neuer Regionalzüge für den Personennahverkehr im Großraum Berlin beigetragen.

Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) bedient mit den modernen Siemens Desiro HC-Zügen ab 11. Dezember 2022 die Regionalbahnstrecke RE1 von Magdeburg über Berlin und Frankfurt/Oder nach Cottbus. Die Züge, die im 20-Minuten-Takt verkehren, bieten zwischen 637 und 800 Sitzplätze pro Fahrt. Die Kapazität auf der Strecke nimmt damit in den Hauptverkehrszeiten um 70 Prozent zu.

Insgesamt werden für die ODEG 29 neue Siemens Desiro HC-Züge die Fahrt aufnehmen, zusätzlich zu 16 modernisierten KISS-Bestandszügen und – ab März 2023 – acht neuen Alstom Triebwagen für die sechs Linien im Netz Elbe-Spree.

Zusammen mit der EIB finanzierte ein Konsortium der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) und der Allianz Global Investors GmbH (Allianz GI), handelnd für verschiedene Investoren, den Erwerb im Wege einer Leasingkonstruktion mit der DAL Deutschen Anlagenleasing.

Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing wird die von der EIB finanzierten neuen Züge an die ODEG verleasen. Die ODEG hatte im Januar 2019 den Zuschlag für den Betrieb von insgesamt sechs Linien im Netz Elbe-Spree in der europaweiten Ausschreibung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) erhalten.

Die Leasingstruktur hat den Vorteil, dass neue Züge unabhängig von der Laufzeit des Betreibervertrages für Regionalbahnstrecken angeschafft werden können.

In Deutschland wird der von den Bundesländern mitfinanzierte Betrieb des Schienen-Regionalverkehrs regelmäßig europaweit ausgeschrieben, um Wettbewerb unter den Anbietern herzustellen. Der Betreibervertrag der ODEG für das Netz Elbe-Spree läuft zwölf Jahre. Die neuen Züge können auch danach mindestens weitere 12 Jahre im Netz weiterfahren, unabhängig davon, wer in der nächsten Ausschreibung den Betreibervertrag gewinnt.

Regionalzug-Leasingkonstruktionen hat die EIB mit Partnern auch in anderen Regionen Deutschlands mitfinanziert, zum Beispiel für die Linie Nürnberg – Regensburg – Plattling der privaten Eisenbahnholding BeNEX.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle gratuliert der ODEG zur Betriebsaufnahme. „Mit den neuen Zügen wird die Modernisierung sowie der Ausbau des Personen-Schienenverkehrs im Großraum Berlin erheblich vorangetrieben. Wir in der EU-Bank sind davon überzeugt, dass ein gut funktionierendes öffentliches Schienen-Verkehrsnetz mit guten Anbindungen und einem gehobenen Komfort für die Fahrgäste maßgeblich dazu beitragen kann, die Umweltverschmutzung und den Klimawandel einzudämmen.“

Hintergrundinformationen

Schwerpunkte der EIB sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing bietet als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe individuelle, assetbasierte Finanzierungslösungen in den Zielmärkten Großgeschäft, Firmenkunden, Immobilien, Versorgung & Infrastruktur, Transport & Logistik sowie IT & Gesundheitswesen. Mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2.,5 Mrd. Euro pro Jahr gehört das Unternehmen zu einem der führenden Spezialisten bei der Realisierung von großvolumigen Investitionsvorhaben in Deutschland.