Finanzierung unterstützt Saviolas Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 2022–2025

Saviola will Energieverbrauch mithilfe der EIB um 22 Prozent senken

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen über 115 Millionen Euro an Saviola vergeben, einen führenden Hersteller von Holzplatten und Möbeln aus recyceltem Holz aus Italien. Da die Finanzierung die Produktion ökologischer Paneele und 100-prozentig grüner Möbel stärkt, fördert die Bank auf diesem Weg die Kreislaufwirtschaft.

Das Unternehmen recycelt jährlich 1,5 Millionen Tonnen Gebrauchtholz. Mit dem Darlehen wird es vor allem seine Investitionen im Zeitraum 2022–2025 finanzieren, um die Produktion noch nachhaltiger zu machen.

Neben der Entwicklung neuer Produkte und Produktionsverfahren soll auch die Produktionskapazität von Saviola modernisiert und ausgebaut werden. Im gleichen Zug erfolgt eine Senkung des Energieverbrauchs

Das Darlehen der Bank der EU sichert Saviolas Wettbewerbsfähigkeit durch moderne und nachhaltige Produktionsanlagen, die für flexiblere und umweltfreundlichere interne Prozesse stehen. Es fördert die Kreislaufwirtschaft, reduziert die Umweltauswirkungen der Produktionsprozesse und trägt zur Beschäftigung bei. Schätzungen zufolge dürften die neuen Produktionslinien die CO 2 -Emissionen pro Produkteinheit um rund 22 Prozent senken.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Unser Darlehen für Saviola soll den Übergang zur Kreislaufwirtschaft voranbringen, denn sie ist der Schlüssel zu den Zielen des europäischen Green Deal. Gleichzeitig bekräftigt es das Engagement der Bank der EU für das Wachstum italienischer Betriebe.“

Alessandro Saviola, Präsident Gruppo Saviola: „Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA. Schon in den 1990er-Jahren haben wir angefangen, ein Sammel-, Recycling- und Produktionssystem für Gebrauchtholz aufzubauen. Den eingeschlagenen Weg wollen wir mit noch nachhaltigeren, grünen Technologien und Anlagen fortsetzen. Finanzierungen wie diese helfen uns, qualitativ noch besser zu werden und technologische Innovationen voranzutreiben.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Gruppo Saviola, international als The Eco-Ethical Company bekannt, ist das führende Unternehmen auf dem Gebiet der Sammlung und Umwandlung von Post-Consumer-Holz. Das Geschäftsmodell der Gruppe beruht auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Nachhaltige Entwicklung ist der Kern, um den sich dieses Geschäftsmodell dreht. Heute hat das 1963 gegründete Unternehmen vier Geschäftsbereiche, 1 500 Beschäftigte und Partner, 14 Werke in Italien und weltweit sowie ein europaweites Ecolegno-Netzwerk, das Post-Consumer-Holz (alte Möbel, Paletten, Obstkisten usw.) sammelt, um es als Rohstoff für die Herstellung 100 Prozent recycelter Holzplatten für Möbel zu nutzen.