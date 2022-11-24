©Lucas Bravo/ Unsplash

EIF sagt 45 Millionen Euro für OTB Fund II zu, der 150 Millionen Euro einsammeln will

Mit der EIF-Zusage kann der Fonds weiter in den DeepTech-Sektor investieren

Vereinbarung wird durch InvestEU unterstützt

OTB Ventures, die führende Risikokapitalgesellschaft mit Fokus auf Tech-Unternehmen in der frühen Wachstumsphase, hat den neuen OTB Fund II angekündigt. Vom Europäischen Investitionsfonds (EIF) erhält der bereits aufgelegte Fonds 45 Millionen Euro. Insgesamt will er 150 Millionen Euro einsammeln. OTB Ventures nutzt das neue Kapital, um direkt in Tech-Start-ups zu investieren, die an bahnbrechenden wissenschaftlichen Innovationen in vier Schlüsselbereichen arbeiten: KI-Automatisierung in Unternehmen, Weltraumtechnologie, FinTech und Cybersicherheit mit besonderem Augenmerk auf ClimateTech-Lösungen.

Teresa Czerwińska, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über alle Finanzierungen unter InvestEU: „InvestEU verschafft europäischen Unternehmen dringend benötigtes Kapital, um einen Innovationsschub auszulösen, neue Infrastrukturprojekte zu realisieren und den Umweltschutz in der Europäischen Union zu verbessern. Betriebe in der EU können dank InvestEU Arbeitsplätze sichern und schaffen, wirtschaftliches und soziales Wachstum vorantreiben und die globale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft wahren. OTB Ventures ist ein Beispiel für Partnerschaften, mit denen die EIB-Gruppe sicherstellt, dass Unternehmen quer durch Europa von InvestEU profitieren, den technologischen Wandel in Europa beschleunigt und die Innovationsführerschaft der EU festigt. InvestEU legt ein solides Fundament für nachhaltiges Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung in ganz Europa – eine Investition in den Wohlstand der nächsten Generation.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des Europäischen Investitionsfonds: „Als Partner von InvestEU steht der Europäische Investitionsfonds zusammen mit der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank bereit, um Innovationen zu fördern, neue Märkte aufzubauen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Jobs und Wachstum zu beflügeln. OTB Ventures hat sich eine starke Position im DeepTech-Bereich erarbeitet. Dank der InvestEU-Förderung dürfte die Entwicklung in diesem Sektor weiter Fahrt aufnehmen.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „Unternehmen in ganz Europa brauchen Geld, um Innovationen hervorzubringen, zu expandieren und Jobs zu schaffen. InvestEU trägt entscheidend dazu bei, das Kapital dafür zu mobilisieren. Die Vereinbarung zeigt, wie InvestEU Europa hilft, seine Spitzenposition in Forschung und Technologie zu sichern. Wichtig ist das vor allem für den grünen und digitalen Wandel.“

Adam Niewinski, Mitgründer und Managing Partner von OTB Ventures: „Wir sind stolz darauf, als erste Risikokapitalgesellschaft von der neuen InvestEU-Initiative zu profitieren. OTB Ventures arbeitet seit vielen Jahren daran, DeepTech zum Kern seines Geschäftsmodells zu machen, und diese Finanzierung ist eine enorme Anerkennung unserer Arbeit. DeepTech setzt neue Maßstäbe im weltweiten Wettbewerb, und Europa kann sich hier in der ersten Reihe positionieren. OTB Ventures wird weiter aktiv dazu beitragen, den langfristigen Wettbewerbsvorsprung auszubauen, den das europäische DeepTech-Ökosystems dank seines großen Talentpools hat.“

Marcin Hejka, Mitgründer und Managing Partner von OTB Ventures: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und der EIB, in die wir unsere beispiellose Branchenexpertise und Erfahrung einbringen werden. Der europäische DeepTech-Sektor boomt, was auch Investoren zunehmend würdigen. Der OTB Fund II will den Entwicklungsprozess von Technologien bis zur Marktreife begleiten. Für uns ist es äußert spannend, mit außergewöhnlichen europäischen Gründerinnen und Gründern vom Beginn ihres unternehmerischen Wegs an zusammenzuarbeiten.“

Hintergrundinformationen

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen in der Europäischen Union, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Dadurch ermöglicht es zusätzliche Investitionen, die den Zielen der EU entsprechen, etwa dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Unterstützung von KMU. InvestEU vereint die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Sein Angebot umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Damit fördert er die EU-Ziele in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.

OTB Ventures zählt zu den führenden Risikokapitalgesellschaften für DeepTech in Europa mit privilegiertem Zugang zum Talentpool in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen investiert in HighTech-Start-ups in der frühen Post-Product-Wachstumsphase, die disruptive Technologien entwickeln. Die Partner bringen nicht nur über 20 Jahre Erfahrung als Unternehmer und im internationalen Venture-Capital-Geschäft mit, sondern auch einen nachgewiesenen Track Record bei der Expansionsförderung von Start-ups auf internationalen Märkten. OTB Ventures ist davon überzeugt, dass der Dialog mit den Gründern für eine wirksame Unterstützung von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen bietet Begleitung, Mentoring und Beratung sowie strategische Unterstützung und fundierte Marktkenntnisse. OTB Ventures nutzt seine Branchen-, Finanz- und persönlichen Netzwerke und stützt sich auf sein Renommee am Markt als fairer, gründerfreundlicher Investor. Ehrgeizige, engagierte Disruptoren können OTB Ventures gerne kontaktieren, denn die Firma ist permanent auf der Suche nach neuen Investment-Chancen. Aktuell unterhält OTB Ventures Büros in Amsterdam und Warschau.