Der Verwaltungsrat des Europäischen Investitionsfonds (EIF) hat Marjut Falkstedt zur geschäftsführenden Direktorin ernannt. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe zum 1. Januar 2023.

Der EIF ist Europas größter Risikokapital- und Private-Equity-Finanzierer. Er spielt eine führende Rolle bei der Erleichterung des Finanzierungszugangs von Europas kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen über EU-Programme.

Marjut Falkstedts Wechsel an die Spitze des EIF erfolgt im Vorfeld des Rollouts der European Tech Champions Initiative (ETCI), die europäische High-Tech-Unternehmen in der Spätphase ihrer Entwicklung mit wichtigen Geldern unterstützen soll. Außerdem koordiniert Falkstedt den EIF-Beitrag zum Finanzierungspaket der Europäischen Investitionsbank-Gruppe für den REPowerEU-Plan, der in Form von Eigenkapitalinvestments in Ökoenergieprojekte und innovative grüne Fonds geleistet wird.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank: „Es ist mir eine große Ehre, dass ich Marjut Falkstedts Ernennung zur geschäftsführenden Direktorin des Europäischen Investitionsfonds bekannt geben darf. Sie hat in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag zur EIB geleistet, und ich freue mich, auch in ihrer neuen Funktion weiter eng mit ihr zusammenzuarbeiten. Marjut Falkstedt ist schon lange im Geschäft – sie kennt den Finanzsektor und die EU-Institutionen, auch den EIF und die Bank der EU, aus erster Hand.“

Marjut Falkstedt zu ihrer Ernennung: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als geschäftsführende Direktorin des EIF. Meine Rückkehr fällt in eine Zeit, in der die Institution weiter an Bedeutung gewinnt, weil sie für die Unterstützung von Unternehmen quer durch Europa eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das ist ein großer Ansporn.“

Die gebürtige Finnin und Generalsekretärin der EIB begann ihre Laufbahn bei der Dresdner Bank und wechselte 1996 zur Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der Europäischen Kommission. Bis 2013 befasste sich Falkstedt in verschiedenen Funktionen mit der Finanzierung von KMU und Infrastrukturprojekten. Außerdem war sie von 2001 bis 2007 als Beraterin der Kommissionsmitglieder im Verwaltungsrat des Europäischen Investitionsfonds tätig. Von 2013 bis zu ihrer Ernennung als stellvertretende Generalsekretärin der EIB im September 2015 war Marjut Falkstedt (vormals Santoni) stellvertretende geschäftsführende Direktorin des EIF. Seit 2018 ist sie Generalsekretärin der Bank der EU.

Alain Godard, derzeit geschäftsführender Direktor des EIF, wurde nach der gemeinsamen „Scale-up Europe“-Erklärung vom 8. Februar 2022 unter der französischen EU-Ratspräsidentschaft zum Chairman der European Tech Champions Initiative ernannt. Die europäische Scale-up-Initiative soll Europas Hightech-Unternehmen in der Spätphase ihrer Entwicklung unterstützen, wenn die Start-ups ihr Geschäft hochskalieren.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Sein Angebot umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Damit fördert er die EU-Ziele in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.