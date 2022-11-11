2022 stellte die EIB für die schnellere Erholung der tschechischen Wirtschaft und Klimaschutzmaßnahmen insgesamt 610 Millionen Euro bereit. Die Mittel wurden in Form von Darlehen über die SG Equipment Finance Czech Republic (SGEF), die Česká Spořitelna und die Československá Obchodní Banka (ČSOB) an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Midcaps weitergeleitet

Das jüngste Darlehen an die SGEF von 200 Millionen Euro wurde in zwei Tranchen unterzeichnet – die erste über 150 Millionen Euro im Juli und die zweite über 50 Millionen Euro im Oktober. Ein Fünftel des Darlehensbetrags dürfte Unternehmen in der Slowakei zugutekommen

Die SGEF unterstützt mit den Mitteln KMU und Midcaps sowie ein CO 2 -armes, klimaresilientes Wachstum – durch Förderung des nachhaltigen Verkehrs, einer energieeffizienten Produktion und Landwirtschaft, des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts sowie der Innovationskraft und Digitalisierung

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der Europäischen Union, hat der SG Equipment Finance Czech Republic 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit belaufen sich die Finanzierungen der EIB für tschechische Unternehmen im Jahr 2022 auf insgesamt 610 Millionen Euro.

Das Darlehen an die SGEF dürfte tschechischen und slowakischen KMU und Midcaps Finanzierungen leichter zugänglich machen und attraktivere Konditionen bieten. Es erleichtert neue Investitionen und verbessert die Beschäftigungsbedingungen, was letztlich zu mehr Innovationen, einem höheren Wirtschaftswachstum und einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit führt. Überdies trägt das Darlehen in weniger entwickelten Regionen zur Stärkung der Wirtschaft und besseren Lebensbedingungen bei.

Kleinen, mittleren und Midcap-Unternehmen sowie anderen, in der Tschechischen Republik und der Slowakei aktiven Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor soll das Darlehen der EIB eine neue Quelle für Finanzierungen mit Klimaschutzfokus erschließen. Das Darlehen an die SGEF fördert Investitionen mit Klimaschutzkomponente und beschleunigt die Dekarbonisierung der lokalen Wirtschaft – ein Schlüssel für den Erfolg des globalen Klimaschutzes. Dies ist die zweite Tranche des an die SGEF vergebenen Durchleitungsdarlehens für mehrere Empfänger von 200 Millionen Euro. Die erste Tranche über 150 Millionen Euro wurde im Juli 2022 unterzeichnet.

Die Operation mit der SGEF fördert die Energieunabhängigkeit, beschleunigt die wirtschaftliche Erholung von der Covid-19-Pandemie und hilft Unternehmen, die derzeitige Energiekrise zu überstehen, die durch die Invasion Russlands in der Ukraine bedingt ist. Die SGEF ist neben der Česká Spořitelna und der Československá Obchodní Banka das dritte Finanzinstitut der Tschechischen Republik, das 2022 eine EIB-Finanzierung erhalten hat, die vornehmlich auf kleine Unternehmen ausgerichtet ist.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in der Tschechischen Republik: „Die EIB unterstützt kleine tschechische Unternehmen, damit sie wachsen, sich weiterentwickeln und Arbeitsplätze schaffen können. Dank unserer langjährigen ausgezeichneten Zusammenarbeit mit der SG Equipment Finance Czech Republic können wir die tschechische und slowakische Infrastruktur stärken, Forschung und digitale Innovationen voranbringen und kleine Unternehmen fördern – eine Voraussetzung für höhere Lebensstandards und gute geschäftliche Rahmenbedingungen in beiden Ländern. Wir haben hier ein wegweisendes Kooperationsmodell geschaffen, das auch die technische Unterstützung bei der Auflegung von Klimaschutzdarlehen umfasst. Uns ist daran gelegen, dieses Kooperationsmodell auf den gesamten Bankensektor der Tschechischen Republik und der Slowakei auszuweiten, damit wir mehr für die Wirtschaft dieser Länder und den globalen Klimaschutz tun und zugleich dringende Herausforderungen wie die Energiekrise angehen können, die durch die russische Aggression in der Ukraine ausgelöst wurde.“

Reinhold Knödel, CEO der SGEF: „Unsere Zusammenarbeit mit der EIB begann vor mehr als 17 Jahren. Mit den EIB-Mitteln hat die SGEF zahlreiche Projekte unterstützt und Investitionen vor allem von KMU und Midcap-Unternehmen im Gesamtvolumen von fast 1,5 Milliarden Euro finanziert. Davon flossen etwa 100 Millionen Euro in ESG-Investitionen (Umwelt, Soziales und Governance). Das möchten wir in den kommenden Jahren fortführen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unsere ambitionierten gemeinsamen Ziele durch die (finanzielle wie technische) Unterstützung der EIB (mit Schwerpunkt auf grünen Zielen) erreichen.“

Beratungsplattform der EIB bietet neue Finanzierungsmöglichkeiten für Kleinunternehmen und Midcaps

Um neue Finanzierungsquellen für kleine nationale Unternehmen zu erschließen und zu gewährleisten, dass der Bankensektor das Spektrum seiner Finanzprodukte um Klimaschutzdarlehen erweitern kann, stellt die EIB der SGEF auch Beratungsdienste im Rahmen des Green-Gateway-Programms ihrer Beratungsplattform zur Verfügung. Green Gateway ist ein umfassendes Beratungsprogramm, das Finanzinstitute beim Aufbau von Kompetenzen und einer schnelleren Finanzierung von Projekten in den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit unterstützen soll. Es steht allen Banken in der Tschechischen Republik und der Slowakei offen, die ihr Angebotsspektrum um Klimaschutzdarlehen erweitern wollen.

Die SGEF erhält gezielte Unterstützung, die verschiedene Formen annehmen kann: schriftliche Berichte, Ausarbeitung von Handbüchern, Schulungen und praktische Unterstützung vor Ort zu Themen wie Projektermittlung und Prüfung der Eignung der Projekte für grüne Finanzierungen (einschließlich Einsatz des Green Eligibility Checkers der EIB https://greenchecker.eib.org/), Produktentwicklung sowie Wirkungsberichterstattung und Monitoring.

EIB setzt Engagement für Wirtschaft, Wachstum und Beschäftigung in der Tschechischen Republik fort

Das Darlehen an die SGEF ist das dritte, das die EIB 2022 in der Tschechischen Republik zur Unterstützung nationaler Klein- und Midcap-Unternehmen unterzeichnet hat. Die Česká Spořitelna erhielt 100 Millionen Euro für Covid-19-Hilfen an kleine und mittlere Unternehmen, und der Československá Obchodní Banka (CSOB) und ihrer Leasingtochter stellte die EIB 350 Millionen Euro bereit. Die erste Tranche (150 Millionen Euro) des jüngsten Darlehens von insgesamt 200 Millionen Euro an die SGEF wurde im Juli dieses Jahres unterzeichnet.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB)

Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die Beratungsplattform

Green Gateway ist ein umfassendes Beratungsprogramm, das gemeinsam von der EIB und der Europäischen Kommission verwaltet wird und Finanzinstitute beim Aufbau von Kompetenzen und der schnelleren Finanzierung von Projekten in den Bereichen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit unterstützen soll. Dieses gemeinsam mit einer Beratungsgesellschaft realisierte Projekt von 250 000 Euro wird von PricewaterhouseCoopers (PwC) umgesetzt. Die Umsetzung startete im Dezember 2021 und soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

SG Equipment Finance (SGEF)

Die SGEF gehört zu den wichtigsten Anbietern von Finanzierungslösungen außerhalb des Bankensektors in der Tschechischen Republik und der Slowakei. 2022 finanzierte sie Unternehmensinvestitionen in Höhe von 573 Millionen Euro. Das Angebot der SGEF umfasst Finanzierungs- und Operating-Leasing sowie Unternehmenskredite, darunter auch subventionierte Hilfs- und operationelle Programme. Hinzu kommen zusätzliche Dienstleistungen, vor allem ein umfassendes Versicherungsangebot. Als Tochtergesellschaft der Komerční Banka gehört sie zur internationalen Finanzgruppe Société Générale.