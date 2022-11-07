© Getty

Werner Hoyer, der Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), äußerte sich nach dem Forests and Climate Leaders’ Summit auf der Weltklimakonferenz COP27 in Sharm el-Sheikh. Als Vorsitzender der Gruppe der multilateralen Entwicklungsbanken berichtete er über den Umsetzungsstand der gemeinsamen Erklärung „Nature, People and Planet“, die letztes Jahr auf der COP26 in Glasgow verabschiedet worden war. Lesen Sie seinen Bericht.

EIB-Präsident Hoyer forderte auf der COP27 die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt auf, weiter der Bedrohung durch den zunehmend unumkehrbaren Verlust an Natur und Biodiversität zu begegnen. Klimawandel und Umweltzerstörung verschärften die Lage zusätzlich. Die EIB stellt auf der COP27 dazu ihren neuen Umweltrahmen vor, der eine bessere Unterstützung von Umweltinvestitionen weltweit gewährleisten soll, auch in die Kreislaufwirtschaft und Biodiversität.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Von naturbasierten Lösungen über Klima, Gesundheit, Ernährungs- und Wassersicherheit bis hin zu einer nachhaltigen Existenzsicherung – Biodiversität ist die Lebensgrundlage für uns alle. Wir müssen verhindern, dass die miteinander verflochtene Biodiversitäts- und Klimakrise den Entwicklungsfortschritt wieder zunichtemacht. Der Verlust an Natur nimmt uns das wichtigste Mittel, um die Klimakrise wirksam zu bekämpfen. Deshalb müssen wir dringend unsere Wälder schützen und den Zustand unserer Meere verbessern – wir leben schließlich auf dem blauen Planeten. Die Dynamik, die wir über die letzten zehn Jahre in den Kampf gegen den Klimawandel gebracht haben, müssen wir mitnehmen in den Einsatz für die Natur und Biodiversität. Und wir brauchen öffentlich-private Partnerschaften für mehr Investitionen in Projekte für eine bessere Natur.“

Die EIB auf der COP27

Besuchen Sie unsere Website zur Weltklimakonferenz mit allen Informationen über die EIB auf der COP27. Die EIB ist mit einem Pavillon im Side-Event-Bereich der Blauen Zone vertreten und führt verschiedene Begleitveranstaltungen durch. Mehr dazu finden Sie im Veranstaltungsprogramm. Auf unserer virtuellen Teilnehmerplattform können Sie sich die Veranstaltungen live oder als Aufzeichnung ansehen und am Networking teilnehmen. Mit einer einfachen zweistufigen Anmeldung sind Sie immer auf dem Laufenden.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Dieser Fahrplan bedeutet auch, dass die EIB-Gruppe seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichtet.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.