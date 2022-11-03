Der Mandatsplan „Destinations 2026“ ist ein beispielloser Investitionsplan von 2,55 Milliarden Euro, mit dem SYTRAL Mobilités die ökologische Wende meistern, die Luftqualität verbessern und den sozialen Zusammenhalt fördern will. Durch ein attraktiveres Mobilitätsangebot sollen möglichst viele Menschen dazu bewegt werden, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Zudem sollen neue Strukturprojekte die Anbindung verkehrsmäßig unzureichend angeschlossener Stadtviertel ermöglichen.

Um die Umsetzung des Mandatsplans zu beschleunigen, haben Bruno Bernard, Präsident der Métropole de Lyon und von SYTRAL Mobilités, und Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank, am 3. November in Lyon einen Finanzierungsvertrag über 750 Millionen Euro unterzeichnet.

„Ich begrüße die Unterstützung der EIB, die es uns ermöglicht, unsere Projekte wie etwa die Einrichtung neuer Straßenbahn- und Buslinien und die Modernisierung unserer Verkehrsnetze zu finanzieren. Außerdem kann SYTRAL Mobilités so die Erneuerung des rollenden Materials weiterhin schnell vorantreiben. Wir wollen bis 2026 rund 400 neue, vollständig mit Biogas oder elektrisch betriebene Busse einsetzen“, so Bruno Bernard, Präsident der Métropole de Lyon und SYTRAL Mobilités.

„Als Klimabank der EU freut sich die EIB, mit diesem Darlehen zu einer nachhaltigeren und grüneren Mobilität in einer der großen europäischen Metropolen beitragen zu können. Der Ausbau des sauberen öffentlichen Nahverkehrs ist eine wirksame Methode des Klimaschutzes, die es der städtischen Bevölkerung ermöglicht, ihren CO 2 -Fußabdruck zu verringern und ihre Lebensqualität zu verbessern“, betont EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle.

Die mit 750 Millionen Euro unterstützten Investitionen werden dazu beitragen, die vorrangigen Ziele der EIB für einen nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr in Frankreich umzusetzen und damit die Belastung der städtischen Umwelt sowie die CO 2 -Emissionen deutlich verringern.

Die Finanzierung der EIB betrifft u. a. die Erneuerung und den Kauf von rollendem Material für das Metro-Netz, die Erneuerung der Busflotte mit emissionsfreien Fahrzeugen, die Erweiterung des Metro- und Straßenbahn-Netzes sowie die Modernisierung der bestehenden Infrastruktur.

Die verschiedenen anstehenden Projekte, darunter die Schaffung neuer strukturierender Linien, werden die Erweiterung des täglichen Verkehrsangebots beschleunigen und den intermodalen Verkehr fördern sowie gleichzeitig eine echte Alternative zum privaten Pkw bieten.

EIB

Die EIB ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Seit 2019 wandelt sie sich zur Klimabank und will ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen einsetzen. In Frankreich hat sie dieses Ziel schon 2021 weitgehend erreicht. Dort stellte die EIB zwei Drittel ihres Investitionsvolumens von 9,2 Milliarden Euro für Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und nachhaltige Mobilität bereit.